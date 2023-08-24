ອິນເດຍໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການລົງຈອດຢູ່ເຂດຂົ້ວກໍ້າໃຕ້ຂອງດວງຈັນໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໃນການເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ສຳພັດກັບພື້ນຜິວດວງຈັນໃນສ່ວນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ເຖິງວ່າສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍແລະຈີນໄດ້ລົງຈອດຢູ່ອ້ອມເສັ້ນສູນສູດຂອງດວງຈັນແລ້ວ, ແຕ່ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ມີປະເທດໃດທີ່ສາມາດລົງຈອດຢູ່ເທິງພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ລຽບທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າ ຂອງເຂດຂົ້ວກໍ້າໃຕ້.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ຕົບມື, ຊົມເຊີຍຍິນດີ ແລະໂບກມືຢູ່ໃນສູນບັນຊາການພາລະກິດຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ຫຼັງຈາກທີ່ຍານອາວະກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ມີຊື່ວ່າວິຄຣາມ (Vikram) ໄດ້ລົງຈອດໃນທ້າຍທີ່ສຸດ. ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບອົງການອະວະກາດຂອງອິນເດຍ ຊຶ່ງພາລະກິດໃນການໄປເຖິງຂົ້ວກໍ້າໃຕ້ ເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງ ເມື່ອຍານອະວະກາດໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ.
ອິນເດຍໄດ້ລາຍງານຄວາມສຳເລັດ ຂອງພາລະກິດ ໂດຍຈັນທຣາຍານ ທີ 3 (Chandrayaan-3) ຫຼັງຈາກຍານອະວະກາດລູນາ -25 (Luna-25) ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປຍັງຂົ້ວກໍ້າໃຕ້ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ ໃນວັນເສົາວານແລ້ວ.