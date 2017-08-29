ອິນເດຍກັບຈີນໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ ຍຸຕິການຜິດຖຽງກັນທີ່ແຮງທີ່ສຸດ ລະຫວ່າງສອງ
ປະເທດຍັກໃຫຍ່ ໃນເຂດເອເຊຍ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນໃນເຂດຕາເວັນອອກຂອງ
ພູເຂົາຫິມະໄລ ທີ່ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັນມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດນັ້ນ.
ຖະແຫລງການຫຍໍ້ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການສື່ສານກັນ ໂດຍທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງ
ປະເທດ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າເພີ່ມວ່າ "ບົນພື້ນຖານອັນນີ້, ຄວາມບໍ່ເຫັນດີນໍາ
ກັນແບບວ່ອງໄວ ລະຫວ່າງພະນັກງານປະຈໍາຊາຍແດນ ຢູ່ບ່ອນທີ່ປະເຊີນໜ້າກັນ
ຢູ່ເຂດພູພຽງ Doklam ແມ່ນຕົກລົງກັນໄດ້ ທີ່ຈະຍຸຕິ ແລະຢຸດເຊົາການຕໍ່ສູ້ກັນ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢູ່ປັກກິ່ງເວົ້າວ່າ ທະຫານຈີນ ຈະສືບຕໍ່ລາດຕະເວນເຂດ
ດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມທ່ານ Hua Chunying, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ
ແມ່ນວ່າ “ຈີນຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ສິດ ເພື່ອປົກປ້ອງອະທິປະໄຕຂອງເຂດນໍ້າແດນດິນ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ ຊາຍແດນທາງປະຫວັດສາດ."
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນນາຍົກ Narendra Modi ຂອງ
ອິນເດຍຈະເດີນ ທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງບັນ
ດາປະເທດໃນກຸ່ມ BRICS ຊຶ່ງລວມມີ ບຣາຊີລ, ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ, ແລະອາຟຣິ
ກາໃຕ້ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ. ທັງສອງຝ່າຍຕົກຢູ່ໃຕ້ຄວາມກົດດັນໃຫ້ຫາທາງ
ແກ້ໄຂບັນຫານໍາກັນ ກ່ອນການເດີນທາງ ໄປຢຽ້ມຢາມຈີນຂອງນາຍົກອິນເດຍໃນ
ຄັ້ງນີ້.
ການບໍ່ລົງລອຍກັນ ກ່ຽວກັບພູພຽງທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ຢູ່ເຂດພູເຂົາຫິມະໄລ
ຕາເວັນອອກ ໄດ້ແກ່ຍາວມາ ເປັນເວລາສອງເດືອນເຄິ່ງ ເປັນການຂັດແຍ້ງກັນ ທີ່
ຍາວກວ່າການຕໍ່ສູ້ກັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຍາວ 3,500 ກິ
ໂລແມັດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນຍັງມີການຕໍ່ສູ້ກັນ ຢູ່ບາງບ່ອນນັ້ນ.
ການຕໍ່ສູ້ກັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອ ທະຫານອິນເດຍໄປຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ຈີນສ້າງຫົນທາງ
ເສັ້ນໜຶ່ງ ຢູ່ Doklam, ຊຶ່ງເປັນເຂດພູພຽງຢູ່ພູເຂົາຫິມະໄລ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ລະຫວ່າງຈີນ ກັບພູຖານ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກໍມີທະຫານຈໍານວນປະມານ 300 ຄົນ
ຈາກແຕ່ລະຝ່າຍ ປະເຊີນໜ້າກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະກາຍເປັນການ
ຂັດແຍ້ງທີ່ແຜ່ລາມອອກໄປ. ຄວາມ
ຢ້າກົວທີ່ຄອບງໍາຢູ່ເຂດພູພຽງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ທະຫານຈີນເຂົ້າເຖິງດິນແດນປ່ຽງ
ຍາວ ທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນບ່ອນຕໍ່ອິນເດັຍໃສ່ກັບພາກຕາເວັນ
ອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍນີວແດນລີ ບໍ່ຍອມອອກຈາກເຂດດິນ
ແດນດັ່ງກ່າວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຮຽກຮ້ອງແບບໂກດແຄ້ນຈາກຈີນກໍຕາມ.
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