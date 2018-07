English in a Minute: In Your Dreams

Welcome to English in a Minute.

In American English, when someone responds to you by saying, “In your dreams!” does he mean that you’re actually dreaming?

#1: Guess what? This weekend, I caught a fish this big. #2: No way. #1: Yeah, it was huge! #2: In your dreams! There’s no way you caught a fish that big.

“In your dreams” is a different way of saying, “I don’t believe you”

or “there’s no way that’s true.” It is a way to tell people that you

think they are making up a story. And this phrase is used in a

playful manner, usually with a smile.

“In your dreams.”

And that’s English in a Minute!

Saly:ເປັນຈັ່ງ​ໃດ​ທ່ານ​ ສຳນວນພາສາ​ອັງກິດ​ອາ​ເມຣລິກັນ

In Your Dreams? ຄືຊິ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແດ່​ແລ້ວ​ຕິ​ເໜາະ. ລອງ​ຟັງ​

ການ​ເວົ້າ​ລົມ​ກັນ​ຂອງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ​ອີກ​ຕື່ມ​ເບິ່ງ​ທ່ານ

Guess what? This weekend, I caught a fish this big.

No way.

Yeah, it was huge!

In your dreams! There is no way you caught a fish that big.

Saly:ຜູ້ທຳ​ອິດ​ເວົ້າ​ວ່າ: "ທ້າຍ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ຂ້ອຍ​ຕຶກປາ​ໄດ້ ​ໂຕ​

ໃຫຽ່ສໍ​່ພີ້ລະ"

ແລ້ວ​ຜູ້​ທີ​ສອງ​ກໍ​ຕອບ​ວ່າ: "ບໍ່​ມີ​ທາງ."

ແລ້​ວຜູ້​ທຳ​ອິດ​ກໍ​ເວົ້າ​ຢ້ຳວ່າ: ​"ແທ້​ນ່າ ມັນ​ໂຕ​ບັກ​ໃຫຽ່." ​

ແລ້ວ​ຜູ້​ທີ​ສອງ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ: In your dreams! ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຊື່ອ​

​ດອກ There is no way you caught a fish that big.

ບໍ່​ມີ​ທາງ ທີ່​ເຈົ້າຈະ​ຕຶກປາ​ໄດ້​ໂຕ​ໃຫຽ່ຂະໜາດ​ນັ້ນ. ​ເວົ້າ​ອີກ​ເທື່ອ​

ນຶ່ງ​ເໜາະ In your dreams! ແປ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ເຈົ້າ​ດອກ.

ຄັນ​ຊິ​ເວົ້າແລ້ວ ຄວາມ​ລາວ​ເຮົາ ​ເວລາ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ອັນ​ໃດ​ອັນ​

ອອກ​ມາ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນຕາ​ຢາກ​ເຊື່ອ ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ມັກ​ຈະ​ຕອບແຕ່​ພຽງ​ວ່າ

ບໍ່​ມີ​ທາງ ຊື່ໆ ກໍ​ພໍ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຜູ້​ເວົ້າ​ໂຍກ​ຫຼື​ເວົ້າ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນຕາ

​ເຊື່ອ​ນັ້ນ​ຮູ້​ວ່າ ​ໂຕ​ບໍ່​ເຊື່ອ. ຍົກ​ຕົວຢ່າງ​ອັນ​ນ່ຶງ​ອີກ​ກໍ​ຄື ​ໃນ​ວັນ​ທິດ​ມື້​ນຶ່ງ

ໝູ່​ຄູ່​ສອງ​ຄົນ​ໄປ​ພໍ້​ກັນ​ຢູ່​ຕລາດ ​ແລະ​ຖາມ​ກັນ​ເລື້ອງ​ໄປ​ຍິງ​ກວາງ.

ຜູ້ນຶ່ງ​ເອີ່ຍ​ປາກ​ຖາມ​ຂຶ້ນ​ວ່າ: ເຮິ້ຍ ​ເປັນ​ຈັ່ງ​ໃດ​ມື້​ຄືນ​ນີ້? ​ແລ້ວໝູ່​ຜູ້​

ນັ້ນ​ກໍ​ຕອບ​ວ່າ: ກະ​ບໍ່​ຂີ້ຮ້າຍ ​ໄດ້​ສາມ​ໂຕ

​ແລ້ວ​ໝູ່​ຜູ້​ທຳ​ອິດ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ: ບໍ່​ມີ​ທາງ ​ເປັນ​ໄປບໍ່​ໄດ້​ດອກ

ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ

In your dreams!