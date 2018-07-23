English in a Minute: In Your Dreams

Welcome to English in a Minute.
In American English, when someone responds to you by saying, “In your dreams!” does he mean that you’re actually dreaming?
|
#1: Guess what? This weekend, I caught a fish this big.
#2: No way.
#1: Yeah, it was huge!
#2: In your dreams! There’s no way you caught a fish that big.
Saly:ເປັນຈັ່ງໃດທ່ານ ສຳນວນພາສາອັງກິດອາເມຣລິກັນ
In Your Dreams? ຄືຊິເຂົ້າໃຈແດ່ແລ້ວຕິເໜາະ. ລອງຟັງ
ການເວົ້າລົມກັນຂອງສອງຄົນນັ້ນອີກຕື່ມເບິ່ງທ່ານ
Guess what? This weekend, I caught a fish this big.
No way.
Yeah, it was huge!
In your dreams! There is no way you caught a fish that big.
Saly:ຜູ້ທຳອິດເວົ້າວ່າ: "ທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ຂ້ອຍຕຶກປາໄດ້ ໂຕ
ໃຫຽ່ສໍ່ພີ້ລະ"
ແລ້ວຜູ້ທີສອງກໍຕອບວ່າ: "ບໍ່ມີທາງ."
ແລ້ວຜູ້ທຳອິດກໍເວົ້າຢ້ຳວ່າ: "ແທ້ນ່າ ມັນໂຕບັກໃຫຽ່."
ແລ້ວຜູ້ທີສອງກໍເວົ້າວ່າ: In your dreams! ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອ
ດອກ There is no way you caught a fish that big.
ບໍ່ມີທາງ ທີ່ເຈົ້າຈະຕຶກປາໄດ້ໂຕໃຫຽ່ຂະໜາດນັ້ນ. ເວົ້າອີກເທື່ອ
ນຶ່ງເໜາະ In your dreams! ແປວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອເຈົ້າດອກ.
ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ຄວາມລາວເຮົາ ເວລາຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເວົ້າອັນໃດອັນ
ອອກມາທີ່ບໍ່ເປັນຕາຢາກເຊື່ອ ບາງຄົນກໍມັກຈະຕອບແຕ່ພຽງວ່າ
ບໍ່ມີທາງ ຊື່ໆ ກໍພໍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຜູ້ເວົ້າໂຍກຫຼືເວົ້າທີ່ບໍ່ເປັນຕາ
ເຊື່ອນັ້ນຮູ້ວ່າ ໂຕບໍ່ເຊື່ອ. ຍົກຕົວຢ່າງອັນນ່ຶງອີກກໍຄື ໃນວັນທິດມື້ນຶ່ງ
ໝູ່ຄູ່ສອງຄົນໄປພໍ້ກັນຢູ່ຕລາດ ແລະຖາມກັນເລື້ອງໄປຍິງກວາງ.
ຜູ້ນຶ່ງເອີ່ຍປາກຖາມຂຶ້ນວ່າ: ເຮິ້ຍ ເປັນຈັ່ງໃດມື້ຄືນນີ້? ແລ້ວໝູ່ຜູ້
ນັ້ນກໍຕອບວ່າ: ກະບໍ່ຂີ້ຮ້າຍ ໄດ້ສາມໂຕ
ແລ້ວໝູ່ຜູ້ທຳອິດກໍເວົ້າວ່າ: ບໍ່ມີທາງ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ
ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
In your dreams!