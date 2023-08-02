ຢູ່ໃນລັດມານີເປີທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອທີ່ເປັນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຂອງອິນເດຍນັ້ນ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງ ຄວາມແຕກແຍກທາງຊົນເຜົ່າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ລະຫວ່າງສອງຊຸມຊົນ ແລະກາຍເປັນຈຸດເດັ່ນທາງດ້ານການເມືອງ ລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣນດຣາ ໂມດີ ແລະບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ສາມເດືອນຫຼັງຈາກກຸ່ມຄົນຮ້າຍ ໄດ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໄປທົ່ວເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງຊາວມາຍເຕອິສ (Meiteis) ຊຶ່ງເປັນຊາວຮິນດູ ແລະເຜົ່າຄູຄິ (Kuki) ແລະຊົນເຜົ່າອື່ນໆ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວຄຣິສຕຽນ. ກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນລາດຕະເວນທົ່ວລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ພູດອຍ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບມຽນມາ.
ຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການປະທະກັນມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນ: ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 140 ຄົນ ແລະເຮືອນຊານຫຼາຍຮ້ອຍຫຼັງຖືກໄຟໄໝ້. ປະມານ 60,000 ຄົນທີ່ໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຍັງອາໄສຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບຢູ່ໃນລັດທີ່ມີ 3.2 ລ້ານຄົນນັ້ນຢູ່.
ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຫລົບໜີອອກຈາກບ້ານ ແມ່ນພໍ່ແມ່ແລະຄົນອື່ນອີກໃນຄອບຄົວຂອງນາງ ຮອຍນູ ຮາວແຊລ (Hoihnu Hauzel) ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງກູຣັກກຣາມ (Gurugram) ໃກ້ກັບນະຄອນຫລວງນີວເດລີ. ນາງບອກກັບວີໂອເອວ່າ ເຮືອນຂອງຄອບຄົວນາງໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງໃນເມືອງເອກ ອິມພາລ (Imphal).