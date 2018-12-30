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ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາກັບ ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ເພີ່ມ​ເຕີມ ໃນ​ປີ​ໜ້າ

ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແຫ່ງ​ຊາດຄັ້ງ​ທີ 4 ຢູ່​ທົ່ງ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພຽງ​ຢາງ, ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. 28 ທັນ​ວາ, 2018. ຮູບນີ້​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສູນ​ກາງ​ຂ່າວ ເກົາຫຼີ ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ (KCNA).

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍ​ເຖິງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້
ທ່ານ ມູນ ແຈ ອິນ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບເພີ່ມ
ເຕີມ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານໃນປີໃໝ່ ລຸນຫຼັງການພົວຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ
ຂອງພວກເພິ່ນໃນປີ 2018 ນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ
ເກົາຫຼີໃຕ້.

ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ມູນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ກິມ ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈວ່າ ທ່ານ
ບໍ່ສາມາດທຳການຢ້ຽມຢາມຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມຫວັງດີ
ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ໃນເວລາທີ່
ເປັນໄປໄດ້, ແລະ ໄດ້ກ່າວເຖິງການມອງໂລກໃນແງ່ດີວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດສາກົນ
ອາດສິ້ນສຸດລົງ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີກິດຈະກຳທີ່ວ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນ.

ປະ​ເທດ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທັງ​ສອງ ຍັງ​ໄດ້​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຕ່າງໆ​ນຳ​ກັນ ເພື່ອຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ໄ​ພຂົ່ມ​ຂູ່​ທາງ
ທະຫານທີ່ມີມາຕະຫຼອດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊັ່ນການເກັບກູ້ລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ປືນຢູ່
ຕາມບ້ານເຂດຊາຍແດນ ປັນມຸນຈອມ, ທຳລາຍປ້ອມຍາມທີ່ເປັນແຖວໜ້າບາງແຫ່ງ
ແລະ ການສ້າງເຂດປ້ອງກັນຢູ່ຕາມດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຂດແດນທາງທະເລ
ແລະ ເຂດຫ້າມການບິນຢູ່ເທິງເຂດຊາຍແດນ.

ທ່ານ ກິມ ອືຍ ກີ​ຢອມ ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທ່ານ ມູນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ອອກ
ອາກາດທາງໂທລະພາບວ່າ “ປະທານ ກິມ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ນຳທັງຫຼາຍ ຈາກການ
ປະຊຸມສາມຄັ້ງພາຍໃນປີດຽວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ເພື່ອ
ເອົາຊະນະຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ ໄດ້ຍົກປະເທດ ເກົາຫຼີ ຂອງ
ພວກເຮົາອອກຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານທະຫານ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວຈາກສົງຄາມ.”

ທ່ານ ໂຄ​ສົກ​ເວົ້າ​ວ່າ “ປະ​ທານ ກິມ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຝົ້າ​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຈຕະນາທີ່ຈະມາ ຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ
ຢ່າງແຮງ. ປະທານ ກິມ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຈະພົບປະກັບປະທາ
ນາທິບໍດີ ມູນ ຢ່າງເປັນປະຈຳອີກໃນປີ 2019 ເພື່ອພັດທະນາການປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບ ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງແຫຼມ ເກົາຫຼີ ແລະ ປຶກສາຫາບັນຫາຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງແຫຼມ ເກົາຫຼີ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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