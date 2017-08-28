ຢູ່ ເຢຍຣະມັນ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ແຕ້ມຮູບ graffiti ພວມຫັນປ່ຽນສັນຍາລັກ ນາຊີ ໃຫ້ມາເປັນ ສິນລະປະທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມ

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ສັນຍາລັກຂອງ Nazi ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ swastika ໄດ້ຖືກວາງສະແດງຢູ່ໃນເມືອງ Charlot-
tesville ລັດ Virginia ລະຫວ່າງການເດີນປະທ້ວງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຂອງພວກຜິວຂາວ
ທີ່ຖືວ່າຕົນເອງເປັນຍອດມະນຸດ ຊຶ່ງໄດ້ນຳພາໄປສູ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການແບ່ງແຍກ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການໂຕ້ວ່າທີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບວ່າຈະ
ຕອບໂຕ້ດ້ວຍວິທີໃດ. ຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ ບ່ອນທີ່ swastika ຖືກຫ້າມ ກຸ່ມນັກເຄື່ອນໄຫວ
ແຕ້ມ graffiti ໄດ້ຖືເອົາເລື່ອງດັ່ງກ່າວເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຫັນປ່ຽນສັນຍາລັກແຫ່ງ
ຄວາມກຽດຊັງອັນນີ້ ໃຫ້ເປັນສິ່ງງົດງາມຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ທັງໃຫ້ມີລັກສະນະທາງບວກ.
Faiza Elmasry ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ເວລາພວກນັກແຕ້ມຮູບຂີດຂຽນ graffiti ໃນນະຄອນ Berlin ຕ້ອງການຫຽັງເພື່ອລະ
ບາຍແນວຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ຝາ ຢູ່່ອ້ອມແອ້ມເມືອງ ຫລາຍໆຄົນຈະພາກັນມາ
ບ່ອນໜີ້.
ທ່ານ Ibo Omari ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຮ້ານເຄື່ອງແຕ້ມຮູບ ແລະສະໂມສອນວັດທະນາທຳ
ຊາວໜຸ່ມ.
ກອງປະຊຸມສຳລັບສິນລະປິນໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນແນວຄິດກັນ ວ່າເຮັດ
ແນວໃດດີ ເພື່ອຈະໃຊ້ສິນລະປະ ໃຫ້ເປັນອາວຸດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມກຽດຊັງແລະສັນ
ຍາລັກຕ່າງໆ ດັ່ງເຊັ່ນ swastika ນັ້ນເປັນຕົ້ນ.
ທ່ານ Ibo Omari ນັກເຄື່ອນໄຫວ ສຳລັບ graffiti ກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເອົາບົດບາດ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບເອົາຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ພຽງແຕ່ວ່າບໍ່ຫົວຊາ ພາກັນຍ່າງຜ່ານສັນຍາລັກຂອງ
ຄວາມກຽດຊັງນັ້ນໄປຊື່ໆ ແທນທີ່ຈະບອກໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ຫລືຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ວ່າສັນຍາ
ລັກຄວາມກຽດຊັງບໍ່ຄວນເອົາເອ້ໄວ້ຢູ່ຝາ ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກກົດດັນໃຫ້ເອົາ
ມັນອອກໄປ. ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດ ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ
ແລະເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ສວຍງາມຂຶ້ນ.” ໃນທຸກໆກໍລະນີ ໂດຍບໍ່ມີການ
ຍົກເວັ້ນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະຄວາມເຫັນພ້ອມຈາກຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ຫລືພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ງົດງາມໄດ້ ປາດສະຈາກດຳເນີນ
ການພົວພັນຫຍຸ້ງຍາກທາງການ.”
ໃນປີ 2015 ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຮ້ານ ທ່ານ Omari ເພື່ອຊື້ສີສະເປໄປສີດ ປົກ
ຮູບ swastika ຢູ່ສວນສາທາລະນະ ບ່ອນທີ່ລູກຊາຍຂອງລາວໄປຫລິ້ນ. ທ່ານ
Omari ກ່າວວ່າ ສອງອາທິດຕໍ່ມາ ທ່ານຕື່ນຕົກໃຈ ທີ່ໄດ້ຍິນວ່າ ມີຮູບswastika
ແຕ້ມໃສ່ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢູ່ໃນສວນແລ່ນຫລິ້ນ skate ແຫ່ງນັ້ນ.
ນັ້ນແຫຼະຄືສິ່ງທີ່ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈລາວ.
ທ້າວ Philip ອາຍຸສິບຫົກປີ ເປັນນັກແຕ້ມໜຸ່່ມນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ລິເລີ້ມຢູ່ໃນໂຄງ ການ
“ແຕ້ມຮູບຄືນ.” ລາວໄດ້ພົວພັນໃນເລື່ອງນີ້ກໍເພາະວ່າ ລາວເຊື່ອວ່າ ຢູ່ໃນປະເທດ
ຂອງລາວ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ ສຳລັບຄວາມກຽດຊັງຜີວພັນ.
ທ້າວ Philip ກ່າວ ເປັນພາສາເຢຍລະມັນວ່າ“ເວລາພວກນັກທ່ອງທ່ຽວມາ
ຢ້ຽມຢາມນະຄອນ Berlin ແລະເບິ່ງຝາ ແລະເຫັນຮູບ swastika ເຂົາເຈົ້າຈະຄິດ
ວ່າ:ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້?
ມີພວກ Nazi ຢູ່ທຸກບ່ອນ!” ແລະພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ. ທີ່ຈິງແລ້ວສິນ
ລະປະກັມຂອງສັນຍາລັກຈະຈະມີສ່ວນດີກວ່າຄວາມໜ້າຂີ້ດຽດຂອງແນວຄິດ ແລ້ວ
ພວກຜູ້ຄົນກໍຈະພາກັນຍ່າງຜ່ານເມືອງໄປດ້ວຍຮອຍຍີ້ມໃນໃບໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ວີດີໂອ ທີ່ສົ່ງເສີມການລິເລີ່ມ “ແຕ້ມຄືນ” ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນເດັ່ນຊັດ ຮູບພາບswastika
ປະມານ 25 ຮູບ ຢູ່ໃນນະຄອນ Berlin ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ປັບປຸງປ່ຽນແປງ. ປັດຈຸບັນນີ້
ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຖືກກ່າຍແກະຖ່າຍທອດອອກໄປ ຢູ່ທົ່ວຫຼາຍໂຕເມືອງຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ