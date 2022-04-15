ນະຄອນຫຼວງຂອງຝຣັ່ງອາດຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍພັນກິໂລແມັດຫ່າງຈາກສະໜາມລົບໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດຝຣັ່ງໃນເດືອນນີ້ ອາດຈະມີຜົນສະທ້ອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຂວາຈັດຝຣັ່ງ ທ່ານນາງມາຣີນ ເລີແປັງ ແມ່ນມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຣັດເຊຍ ແລະຕ້ອງການຢາກສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ແກ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການເນໂຕ້ ຊຶ່ງອາດຈະຕັດການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ຈະຍຸຕິການເຮັດສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ. ທ່ານນາງເລີແປັງ ພວມຫາທາງກຳຈັດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ຜູ້ຊຶ່ງມີຄະແນນນຳໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ ກ່ອນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດຂອງຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 24 ເມສານີ້.
ການເລືອກຕັ້ງໃນຝຣັ່ງອາດຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນຫຼາຍທາງດ້ວຍກັນ:
ລັດຖະບານທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ສົ່ງອາວຸດຍຸດທະພັນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 100 ລ້ານຢູໂຣໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ແລະກ່າວໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ຈະສົ່ງອາວຸດເພີ້ມຕື່ມໄປໃຫ້ຢູເຄຣນອີກ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ. ຝຣັ່ງແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານທີ່ສຳຄັນແກ່ຢູເຄຣນນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດຮວມເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍເຂົ້າເປັນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງເລີແປັງໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຂໍສະຫງວນທ່າທີ ກ່ຽວກັບການສະໜອງອາວຸດເພີ້ມຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານສືບລັບແຕ່ຈະ “ລະມັດລະວັງ” ໃນ
ການສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ ຍ້ອນທ່ານນາງຄິດວ່າ ອາດຈະແກ່ດຶງເອົາປະເທດອື່ນໆເຂົ້າສູ່ສົງຄາມກັບຣັດເຊຍ.
ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງເລີແປັງ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຍາດເອົາຄະແນນສຽງຈາກຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວຝຣັ່ງ ທີ່ພວມມີຄວາມໂກດແຄ້ນຍ້ອນໄພເງິນເຟີ້ ທີ່ພວມຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຕັດສິນໃຈ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ເພື່ອບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ແລະການລົງໂທດທີ່ຕາມມາຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຕໍ່ຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດສຳຄັນທີ່ສະໜອງແກັສ ແລະຄູ່ການຄ້າຂອງຝຣັ່ງແລະຂອງຢູໂຣບນຳດ້ວຍ.
ຝຣັ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບຮອງຈາກເຢຍຣະມັນ ແລະເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ. ນອກນັ້ນ ຝຣັ່ງຍັງເປັນປະທານວຽນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງຝຣັ່ງມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານນາງເລີແປັງແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດໄດ້ວ່າ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການລົງໂທດໃນດ້ານແກັສແລະນ້ຳມັນຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທ່ານມາກຣົງກໍໄດ້ຍື່ນມືໄປຫາຣັດເຊຍ ໂດຍເຊື້ອເຊີນລາວໃຫ້ມາຢ້ຽມຢາມຣາຊະວັງແວຊາຍ ແລະບ່ອນຕາກອາກາດຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ທະເລເມດີເທີເຣນຽນ ໂດຍຫວັງວ່າຈະນຳເອົານະໂຍບາຍຣັດເຊຍກັບຄືນມາຢູ່ໃນແນວດຽວກັນຫຼາຍຂຶ້ນກັບປະເທດຕາເວັນຕົກ. ສ່ວນທ່ານນາງເລີແປັງ ແມ່ນມີຄວາມສຳພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບຣັດເຊຍ. ທ່ານນາງໄດ້ພົບປະກັບປູຕິນ ໃນຖານະຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງໃນປີ 2017 ແລະ
ກໍໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍລາວ ໃນອະດີດຜ່ານມາ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມາກົງ ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສະຫະພາບຢູໂຣບຢ່າງແຂງຂັນ ແລະເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ກໍໄດ້ກ່າວເນັ້ນຢ້ຳໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຂອງຝຣັ່ງໃນການປະຕິບັດງານຂອງອົງການເນໂຕ້ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ ຊຶ່ງທ່ານນາງເລີແປັງກ່າວວ່າ ຝຣັ່ງຄວນວາງໂຕອອກຫ່າງຈາກການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະດຳເນີນການຕາມເສັ້ນທາງຂອງຕົນ.
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