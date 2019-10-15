ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ 12 ທ່ານ ຈະຂຶ້ນເວ
ທີສຳລັບການໂຕ້ວາທີຂອງພັກອີກເທື່ອນຶ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ເມືອງ ເວັສເຕີວິລ (Westerville) ລັດ ໄອໂອວາ. ການສືບສວນ ເພື່ອການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງການສົນທະນາ, ດັ່ງທີ່
ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຈາກນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງ ວີໂອເອ ຈິມ ມາໂລນ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ທາງໜ້າ ແລະ ໃຈກາງຂອງເວທີການໂຕ້ວາທີໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈະເປັນຜູ້ມີຄະແນນ
ນຳໜ້າໃນປັດຈຸບັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເຊິ່ງການນຳໜ້າໃນການ
ສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕອນນີ້ທ່ານສະໜັບ
ສະໜູນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ລາວໄດ້ຕັດສິນແລ້ວວ່າ ລາວເອງມີຄວາມຜິດ” ເປັນສິ່ງທີ່
ໂລກ ແລະ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ. ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລະເມີດຄຳ
ສາບານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ, ໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ປະເທດນີ້ ແລະ ໄດ້ກະທຳສິ່ງທີ່ສາ
ມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້.”
ຕອນນີ້ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ ໃນການຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ທຳການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ, ລວມທັງຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງທ່ານ, ສະ
ມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌, ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດແມ່ນຄວາມຜິດ ທີ່ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ ແລະ ລາວຄວນຖືກຟ້ອງ
ຮ້ອງ.”
ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ການສຳຫຼວດເມື່ອ
ບໍ່ດົນມານີ້ສະແດງໃຫ້ວ່າ ທ່ານນາງ ມີຄະແນນເທົ່າກັບທ່ານ ໄບເດັນ ຢູ່ລະດັບສູງສຸດ
ຂອງຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນພັກເດໂມແຄຣັດ ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງອົງການ
Real Clear Politics.
ການໂຕ້ວາທີໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຍັງຈະປະກອບມີການກັບມາໂຄສະນາຫາສຽງຂອງສະ
ມາຊິກສະພາສູງລັດ ເວີມັອນ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌, ຜູ້ທີ່ກຳລັງຟື້ນຕົວຈາກໂຣກຫົວໃຈ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ໄດ້ອອກມາທັກທາຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນຜ່ານວິດີໂອການໂຄສະນາ
ຫາສຽງ.
ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແລະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າກໍຢາກຈະເວົ້າວ່າຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງມີແຮງກັບຄືນມາ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະອອກໄປໂຄສະນາຫາສຽງໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ການໂຕ້ວາທີສ່ວນຫຼາຍຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ປະທານາທິ
ບໍດີ ທຣຳ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກວິເຄາະ ທ່ານ ຈອນ ຟໍທີເອ.
ທ່ານ ຈອນ ຟໍທີເອ ຈາກສູນກາງນະໂຍບາຍສອງພັກການເມືອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄິດວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງຈະນອນຢູ່ແນວໜ້າ ແລະ ຈຸດສູນກາງຂອງການໂຕ້ວາທີ ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຈະໝັ້ນໃຈຫຼາຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນ
ສຳລັບການຟ້ອງຮ້ອງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າມັນຈະມີຄວາມເປີດເຜີຍຫຍັງຫຼາຍລະຫວ່າງ
ເຂົາເຈົ້າ.”
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີຄະແນນຕາມຫຼັງຜູ້ນຳໜ້າຍັງພິຈາລະນາການໂຕ້
ວາທີຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນເປັນໂອກາດ, ລວມທັງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ
ນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ກໍໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເຊັ່ນກັນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນ ອາເມຣິກັນ ຊັງ
ກັນ, ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງປົວແປງມັນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ
ພິເສດໃນການນຳເອົາປະເທດເຮົາມາສາມັກຄີກັນອີກ.”
ນີ້ຈະເປັນການໂຕ້ວາທີຂອງຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ຜູ້ແຂ່ງ
ຂັນຫຼາຍຄົນ ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮອບການໂຕ້ວາທີໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແລ້ວ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ
ພະຈິກນີ້.
A dozen Democratic presidential candidates will be on stage for the party's primary debate Tuesday night in Westerville, Ohio.The impeachment inquiry involving President Donald Trump is likely to be a major topic of discussion, as we hear from VOA National correspondent Jim Malone in Washington.
Front and center on the debate stage Tuesday will be the current Democratic frontrunner, Joe Biden whose lead in the polls recently has been slipping.
Biden told supporters this week he now favors impeaching President Trump.
"He has already convicted himself in full view of the world and the American people.Donald Trump has violated his oath of office, betrayed this nation and committed impeachable acts."
Biden has now joined the rest of the Democratic field in calling for Trump's impeachment, including his closest rival, Massachusetts Senator Elizabeth Warren.
"What he has done is he has committed impeachable offenses and he should be impeached."
Warren continues to build support and recent surveys show her effectively tied with Biden atop the Democratic field according to the Real Clear Politics average of polls.
Tuesday's debate will also feature the return to the campaign trail of Vermont Senator Bernie Sanders, who is recovering from a recent heart attack and reached out to supporters through a campaign video.
"And I also want to say that I am feeling great.I am getting my endurance back and I look forward to getting out on the campaign trail as soon as possible."
Much of Tuesday's debate is likely to focus on President Trump, says analyst John Fortier.
"I think impeachment is going to be front and center and I think the candidates are going to be all very strong on the fact that they are for impeachment.I don't think there is going to be much daylight between them."
Those Democrats running behind the frontrunners also see this next debate as an opportunity, including California Senator Kamala Harris.
Harris is also focused on President Trump.
"He is getting Americans to turn on each other, and we need to heal.And I know I am uniquely able to bring our country together."
This will be the fourth Democratic candidates' debate and several of the contenders have already qualified for the next debate in November.
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