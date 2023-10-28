ກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ເຕືອນອາຟຣິກາ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ

ກອງທຶນການເງິນສາກົນໄດ້ເຕືອນບັນດາປະເທດອາຟຣິກາ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕົກຕ່ຳຂອງລະບົບເສດຖະກິດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະຜົນກະທົບເປັນໄລຍະໆທີ່ເສດຖະກິດທີ່ຊ້າລົງຂອງຈີນອາດນຳມາ. ໂມຮໍາເມັດ ຢູຊາຟ (Mohammed Yusuf) ມີລາຍງານ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ.
ອາຟຣິກາ ແລະ ຈີນ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງສາຍພົວພັນທາງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເຮັດໃຫ້ຍັກໃຫຍ່ແຫ່ງເອເຊຍດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທະວີບແຫ່ງນີ້.
ອາຟຣິກາ ສົ່ງອອກໂລຫະ, ແຮ່ທາດ ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄປ ຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະເຄື່ອງຈັກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ກອງທຶນສາກົນ ຫຼື IMF ກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມື ແມ່ນໄດ້ຮັບໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍ ລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຊ້າລົງຂອງ ຈີນ, ປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸຂອງພວກເຂົາ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການຄ້າ, ພູມສາດການເມືອງ ແລະຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດ COVID-19.
ທ່ານອາດານ ອິບຣາຮິມ (Adan Ibrahim) ນັກທຸລະກິດຈາກເຄນຢາ ເຊິ່ງນຳ ເຂົ້າຍານພາຫະນະ ແລະອາໄຫຼ່ລົດຈັກຈາກ ຈີນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນຫຍຸ້ງຍາກ ມາໄດ້ໄລຍະໃດນຶ່ງແລ້ວ ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຈີນ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາ ກັດທາງດ້ານສຸຂະພາບກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19.
ທ່ານອິບຣາຮິມ ກ່າວວ່າ:
"ການຈໍາກັດວີຊາ ມີລັກສະນະຍາກຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາອະນຸຍາດຄົນຈໍາ ນວນໜ້ອຍດຽວຕໍ່ເດືອນເທົ່ານັ້ນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດ ຄືນໃຫມ່ຢ່າງສົມບູນ. ໃນກໍລະນີຂອງເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດ ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຖືກຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຢູ່ໃນຈີນ. ພວກທ່ານຕ້ອງໄດ້ທຳການກວດກາບັນຫາສຸຂະພາບຢ່າງຈິງຈັງ, ມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ, ທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.”
ໃນເດືອນທັນວາປີ 2022, ຈີນ ໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສິນຄ້າ ແລະການໄປມາຂອງຄົນ ທີ່ສະດວກສະບາຍ.
ທ່ານເກີຣີຊອນ ອິເກຍຣາ (Gerrishon Ikiara) ເຊິ່ງເປັນຜູ້ບັນຍາຍທາງດ້ານ ເສດຖະສາດສາກົນ ກ່າວວ່າ ບັນຫາຕ່າງໆດ້ານເສດຖະກິດທີ່ ຈີນ ແລະບັນດາປະເທດອາຟຣິກາປະເຊີນໜ້າຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າ.
ທ່ານອິເກຍຣາ ກ່າວວ່າ:
"ເມື່ອເສດຖະກິດໃນອາຟຣິກາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ບັນຫາ ອື່ນໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແຫນງການຕ່າງໆ, ຜົນກະທົບທາງລົບແມ່ນ ຮູ້ສຶກໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະຖ້າມັນກໍາລັງເກີດຂື້ນໃນປະເທດຈີນ, ຜົນກະທົບ ທາງລົບ ແມ່ນຮູ້ສຶກໄດ້ໃນອາຟຣິກາເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ ທັງລະບົບເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ ແລະ ລະບົບເສດຖະກິດຂອງ ອາຟຣິກາ ຄວນດໍາເນີນໄປໃນທາງທີ່ດີ ເພື່ອສ້າງຄວາມສໍາພັນທາງການຄ້າທີ່ມີສຸຂະພາບ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ."
ທ່ານອິບຣາຮິມ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມກົດຂໍ້ບັງຄັບ ພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ນັ້ນ, ລາຄາສິນຄ້າກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະບໍ່ມີລູກຄ້າຄົນໃດສາມາດຊື້ພວກມັນໄດ້ເລີຍ.
ທ່ານອິບຣາຮິມ ກ່າວວ່າ:
“ສິນຄ້າທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຊື້ດ້ວຍລາຄາທີ່ມີລັກສະນະຖືກກ່ອນຊ່ວງ COVID-19, ປະຈຸບັນ ຂຶ້ນເປັນສາມເທົ່າຂອງລາຄາທີ່ພວກເຮົາຊື້ໃນບໍ່ດົນມານີ້. ແລະນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຫຼຸດລົງ. ຖ້າລາຄາສິນຄ້ານັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນກໍຈະບໍ່ມີລູກຄ້າເລີຍ. ແລະຕົວພວກເຮົາເອງ, ໂດຍປົກກະຕິ ພວກເຮົາຫຼຸດ ຂະໜາດລົງ, ຫຼື ປົກກະຕິພວກເຮົາຫຼຸດຫຸ້ນຂອງພວກເຮົາລົງ ໂດຍທີ່ພວກ ເຮົາຈະບໍ່ສູນເສຍຫຍັງ."
ການຟື້ນຕົວຄືນຂອງເສດຖະກິດຈີນຈາກການລະບາດໃຫຍ່ ດໍາເນີນໄປຢ່າງ ຊ້າໆໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນມານີ້ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດຊັບສິນເຊັ່ນເຮືອນ ທີ່ຝືດເຄືອງ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈໍາກັດຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ຂໍ້ມູນການຄ້າຂອງຈີນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົ່ງອອກແລະການນຳເຂົ້າສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງສິນຄ້າຈີນນັ້ນ ຫຼຸດລົງ.
ທ່ານອິເກຍຣາ ກ່າວວ່າ ອາຟຣິກາຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາຄູ່ຄ້າໃຫມ່ ເພື່ອພັດທະ ນາເສດຖະກິດຂອງຕົນ.
ທ່ານອິເກຍຣາ ກ່າວວ່າ:
"ຖ້າເສດຖະກິດຂອງຈີນຝືດເຄືອງ, ອາຟຣິກາ ຈໍາເປັນຕ້ອງຫັນປ່ຽນຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ ແລະຫັນປ່ຽນການນຳເຂົ້າ ຫຼື ການສົ່ງອອກໄປຍັງເອເຊຍ, ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອາຟຣິກາ, ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະ ສະຫະລັດກໍເຊັ່ນ ດຽວກັນ, ຖ້າມັນມີບັນຫາກັບການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປ ຈີນ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນ ຕ້ອງຊອກຫາຕະຫຼາດໃໝ່.”
ອົງການ IMF ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອາຟຣິກາ ຈົ່ງຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຂົາ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອ ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂຶ້ນ.