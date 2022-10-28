ອົງການ IAEA ຈະໄປກວດກາ ສອງສະຖານທີ່ໃນ ຢູເຄຣນ ທີ່ ຣັດເຊຍ ກ່າວຫາວ່າ ຜະລິດລະເບີດສົກກະປົກ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການປະລະມະນູສາກົນ ຫຼື IAEA ທ່ານຣັຟຟາແອລ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ກວດກາຄວນເດີນທາງໄປຮອດ ແລະ ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນປະເທດຢູເຄຣນ ທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າຫັນປ່ຽນວັດຖຸນິວເຄລຍໄປເຮັດ “ລະເບີດສົກກະປົກ.”
ທ່ານ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການປຶກສາຫາລືຮອບດ້ານກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດມິໂຕຣ ຄູເລບາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້. ທ່ານໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຫັນພ້ອມ, ວ່າວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອລຶບຄວາມສົງໄສໃດໆແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ກວດກາເຂົ້າໄປ.”
ເປັນເວລາຫຼາຍວັນແລ້ວ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຢູເຄຣນ ກຳລັງວາງແຜນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ໃຊ້ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະເບີດສົກກະປົກໃນຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຣັດເຊຍ. ຢູເຄຣນ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຢ່າງແຮງ ແລະ ໄດ້ສົງໄສວ່າມັນຖືກເວົ້າຂຶ້ນມາເພື່ອເປັນຂໍ້ອ້າງສຳລັບການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ຮຸນແຮງຂຶ້ນແບບໃດແບບນຶ່ງ, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເປັນການປະຕິບັດການ “ສາກບັງໜ້າ” ໂດຍ ມົສກູ.
ລະເບີດສົກກະປົກປະກອບມີລະເບີດທົ່ວໄປທີ່ບັນຈຸວັດຖຸສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແຜ່ສານກຳມັນຕະພາບລັງສີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການປົນເປື້ອນ.
ຫົວໜ້າອົງການ IAEA ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ພົບປະກັບສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດໃນກອງປະຊຸມສ່ວນຕົວວ່າ “ໃນກໍລະນີນີ້, ມັນໄດ້ມີສິ່ງທີ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼາຍຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຫຼາຍຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ, ວຽກງານລັບ, ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເພື່ອໃຊ້ວັດຖຸນິວເຄລຍໃນທິດທາງອື່ນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ກວດກາ IAEA ຈະຊອກເບິ່ງວ່າມີເຊື້ອໄຟຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຖືກນຳມາພັດທະນາໃໝ່ໃນວິທີໃດວິທີນຶ່ງເພື່ອກັ່ນທາດ ໄອໂຊໂທບ (isotopes) ສອງຢ່າງຄື ທາດຊີຊຽມ ແລະ ທາດ ສຕຣອນທຽມ ຫຼືບໍ່ທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອເຮັດລະເບີດສານກຳມັນຕະພາບລັງສີ.
ທ່ານ ກຣອສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາຜູ້ກວດກາຈະສາມາດທຳການສະຫຼຸບພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່ານຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກຳລັງໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ນີ້ ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປແລ້ວເມື່ອນຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ “ໂດຍທີ່ຜົນອອກມາທີ່ດີ.”
ທ່ານ ກຣອສຊີ ຍັງໄດ້ທຳການລາຍງານຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງເຂດປອດທະຫານຢູ່ອ້ອມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ. ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄວບຄຸມໂຮງໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຊ່າງເຕັກນິກ ຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນງານມັນຢູ່.