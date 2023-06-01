ອົງການຄຸ້ມຄອງນິວເຄລຍ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການຕິດຕາມຈຳນວນນຶ່ງຄືນທີ່ໂດຍດັ້ງເດີມແລ້ວຖືກຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ 2015 ກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດທີ່ສຳຄັນທີ່ ອີຣ່ານ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາອອກເມື່ອປີກາຍນີ້, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງນິວເຄລຍ ໃນລາຍງານສອງສະບັບທີ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ເຫັນໃນວັນພຸດວານນີ້.
ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄືນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ ຫຼື IAEA ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເພື່ອປັບປຸງການຕິດຕາມກິດຈະກຳດ້ານນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ IAEA ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັບ ອີຣ່ານ ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປະເຊີນໜ້າກັນລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືຂອງ ອີຣ່ານ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຈຳກັດທີ່ຖືກອະທິບາຍໃນລາຍງານແມ່ນລວມມີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການຕິດຕາມການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ໃນເວລາຈິງ ໃສ່ເຄື່ອງຈັກກັ່ນທາດຢູເຣນຽມທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດເຖິງ 60 ເປີເຊັນ, ເຊິ່ງໃກ້ກັບລະດັບຂອງອາວຸດ, ຢູ່ໂຮງງານ ນາທານສ໌ ແລະ ຟໍໂດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກການທູດລະດັບສູງທ່ານນຶ່ງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການສະສົມທາດຢູເຣນຽມທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດເຖິງ 60 ເປີເຊັນແມ່ນສືບຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕອນນີ້ແມ່ນເກືອບຈະພຽງພໍສຳລັບລະເບີດນິວເຄລຍສອງລູກ, ນຶ່ງໃນລາຍງານລັບປະຈຳທຸກສາມເດືອນສອງສະບັບຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ.