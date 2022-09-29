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ວັນພະຫັດ, 29 ກັນຍາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຮີ​ຣິ​ເຄນ ອຽນ ພັດຜ່ານລັດຟລໍຣິດາ ລຸນຫຼັງທີ່ພັດຂຶ້ນບົກ ດ້ວຍລົມຂະໜາດແຮງ

ລົມພັດຕົ້ນປາມຢ່າງຮຸນແຮງ ກ່ອນພາຍຸເຮີຣີເຄນອຽນ ພັດເຂົ້າທ່າເຮືອຊາລັອດທ໌, ລັດຟລໍຣິດາ, ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022.

ມີປະຊາຊົນເກືອບ 2 ລ້ານຄົນ ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະທີມຊ່ວຍເຫຼືອກໍາລັງພາກັນກະກຽມເພື່ອດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍກູ້ໄພໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸເຮີຣີອຽນ ໄດ້ພັດຜ່ານລັດຟລໍຣິດາຂອງສະຫະລັດ.

ນັກພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ, ເນື່ອງຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເປັນປະຫວັດການ ຢູ່ທາງພາກກາງຂອງລັດຟລໍຣິດາ ເຊິ່ງພາຍຸທີ່ໄດ້ຄາດວ່າກໍ່ໂຕຂຶ້ນຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງລັດຟລໍຣິດາ ແລ້ວພັດກັບເຂົ້າສູ່ມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກໃນຊ່ວງເວລາໃດນຶ່ງຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ອນທີ່ພາຍຸດັ່ງກ່າວຈະພັດຂຶ້ນບົກອີກເປັນຄັ້ງທີສອງເຂົ້າສູ່ບໍລິເວນທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.

ສູນກາງພາຍຸເຮີຣີເຄນຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະ​ເນວ່າພາຍຸອາດຈະຫຼຸດຄວາມແຮງລົງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ແຕ່ຄວາມແຮງອາດຈະຍັງໃກ້ລະດັບຂອງພາຍຸເຮີຣີເຄນຢູ່. ນັກພະຍາກອນກ່າວວ່າ ທາງພາກກາງ ແລະທາງ​ພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດຟລໍຣິດາ ອາດຈະມີປະລິມານນໍ້າຝົນສູງເຖິງ 30 ຫາ 50 ຊັງຕີແມັດ, ເຊິ່ງບາງພື້ນທີ່ອາດຈະມີລະດັບນໍ້າຝົນທີ່ສູງກວ່ານັ້ນ.

ພາຍຸດັ່ງກ່າວມີຄວາມແຮງຂອງລົມສູງສຸດປະມານ 150 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້.

ມັນໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃນວັນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ ໃກ້ກັບເມືອງ ຄາໂຢ ໂຄສຕ້າ (Cayo Costa) ດ້ວຍລະດັບຄວາມແຮງຂອງລົມປະມານ 250 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມດ້ວຍຄື້ນພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງ ແລະຝົນທີ່ຕົກຢ່າງໜັກ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງ.

Hurricane Ian Swamps Southwest Florida
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Hurricane Ian Swamps Southwest Florida

Hurricane Ian, one of the most powerful storms ever recorded in the U.S., swamped southwest Florida, flooding streets and buildings, knocking out power to 2 million people and threatening catastrophic damage further inland. A coastal sheriff’s office reported that it was already getting a significant number of calls from people trapped in flooded homes. Some video showed debris-covered water sloshing toward the eaves of homes. The hurricane made landfall Wednesday afternoon near Cayo Costa, a protected barrier island just west of heavily populated Fort Myers. Though expected to weaken to a tropical storm as it marches inland, Ian’s hurricane force winds are likely to be felt well into central Florida.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານ ກ່າວວ່າ ບັນດາທີມຊ່ວຍເຫຼືອ ລວມທັງບັນ ດາຜູ້ປະຕິບັດງານຢູ່ເທິງພາກພື້ນດິນ, ທາງທະເລ ແລະທາງອາກາດເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຄວາມພ້ອມໃນການເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດງານ ໃນວັນພະຫັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນີ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງ​ການ​ເມືອງ ຢູ່​ທີ່ເມືອງ ໂຄລລິເອີ (Collier) ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນ ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດກູ້ໄພໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້, ແລະໄດ້ມີການເຕືອນປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ວັນພະຫັດນີ້ອາດຈະເປັນວັນ “ທີ່ມີຄວາມສິ້ນຫວັງ ແລະເສົ້າໃຈທີ່ສຸດ ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ” ໃນລະ ຫວ່າງທີ່ປະຊາຊົນພາກັນປະເມີນເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກພາຍຸ, ເຊິ່ງຫ້ອງການເມືອງ ກໍເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍໆສະຖາບັນ ທີ່ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ.

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍພວກທ່ານທໍາຄວາມສະອາດ ແລະກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຟລໍຣິດາກ້າວໄປອີກຄັ້ງ, ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນທຸກໆບາດກ້າວຂອງເສັ້ນທາງເດີນ. ນີ້ແມ່ນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ແນ່ນອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງລັດຟລໍຣິດາ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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