ເກືອບ 800 ຄົນຖືກຈັບຢູ່ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການລະດົມພົນທາງທະຫານເປັນບາງສ່ວນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.
ມາຮອດວັນອາທິດວານນີ້ ມີຜູ້ຖືກຈັບແລ້ວບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 796 ຄົນ ຢູ່ໃນ 33 ຫົວເມືອງ ຊຶ່ງເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນທີ່ລາຍງານໄປນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ອີງຕາມອົງການຂ່າວສິດທິມະນຸດ OVD-info ຂອງຣັດເຊຍ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມການຈັບກຸມຄຸມຂອງທາງການເມືອງຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ຖືກຈັບຈຳນວນນຶ່ງ ໃນການປາບປາມພວກທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການເອີ້ນທະຫານເຂົ້າປະຈຳການໃນອາທິດນີ້ ແມ່ນພວກທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ.
ການປະທ້ວງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະກາດການລະດົມພົນທາງທະຫານເປັນບາງສ່ວນ ເມື່ອວັນທີ 21 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ກອງກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ພວມທຳການສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ຕຳຫຼວດຣັດເຊຍໄດ້ລະດົມກຳລັງ ຢູ່ຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆ ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການປະທ້ວງທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມເວສນາ (Vesna) ຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ.
ຮູບພາບຕ່າງໆຂອງສື່ມວນຍຊົນຣັດເຊຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕຳຫຼວດໃຊ້ກຳລັງຕໍ່ພວກເດີນຂະບວນ ແລະຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຫລຸດລົງ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມເທື່ອທຳອິດເປັນຕົ້ນມາ. ພວກຊາຍໜຸ່ມຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ຊຶ່ງມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປຈົດທະບຽນເພື່ອເຂົ້າເປັນທະຫານ.
ການຮຽກໃຫ້ໄປສະເໜີຕົວ ໄດ້ມີຂຶນໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍພວມປະສົບການສູນເສຍທີ່ສຳຄັນໃນເຂດຢຶດຄອງທາພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຍ້ອນການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ.
ທ່ານປູຕິນໄດ້ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມຫຼັງຈາກໄດ້ມີການສັ່ງລະດົມພົນໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ ໂດຍໃສ່ໂທດໜັກຂຶ້ນຕໍ່ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ເຕັມໃຈຈະຍອມຈຳນົນແບບງ່າຍໆຕໍ່ກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ຫຼືປະຕິເສດບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ໄປສະເໜີຕົວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຈະມີການເອີ້ນທະຫານກອງໜຸນຫຼາຍເຖິງ 3 ແສນຄົນເຂົ້າປະຈຳການ ແລະມີພຽງແຕ່ພວກທີ່ມີປະສົບພະການໃນການສູ້ລົບແລະການຮັບໃຊ້ຊາດມາກ່ອນເທົ່ານັ້ນ ຈະຖືກສົ່ງໄປສູ້ລົບ.