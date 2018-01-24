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ລາຍງານ ປະຈຳປີ ຂອງ ອົງການສິ້ງຊອມ ສິດທິມະນຸດ HRW

Human Rights Watch Calls On Leaders To Fight Back Against ‘Authoritarian Populists’
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ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິ​ມະນຸດ ​ໄດ້ເຜີຍ​ແຜ່​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ປີ 2018 ຂອງ​ຕົນ ທີ່​ເວົ້າເຖິງ
ສະພາບການດ້ານ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ໃນ​ຫຼາຍກວ່າ 90 ປະ​ເທດ. ອົງ​ການ​ດັ່ງກ່າວ ເວົ້າ​ວ່າ
ເຫດການ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ຮອບ 12 ເດືອນ ຜ່ານ​ມາ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ບັນດາ​ຜູ້ນຳທັງ
ຫຼາຍ ​ຄວນ​ຈະ​ປະສົງທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “​ອຳນາດຜູກຂາດ ​ທີ່​ນິຍົມກັນ
ທົ່ວໄປ​ນັ້ນ.” ​ແຮນຣີ ຣິຈ​ແວ​ລ ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນຫຼວງ​ລອນດອນ ຊຶ່ງ​ວັນນະສອນ​
ຈະນຳ​ລາຍ​ອຽດມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ
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ລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ ອ້າງ​ວ່າ ສິດທິ​ມະນຸດ​ໃນສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມຕີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່
ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳເປັນຕົ້ນມາ.

ທ່ານ​ເດ​ວິດ ​ເມ​ຟາ​ມ (David Mepham) ຈາກ​ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິ​ມະນຸດ​ ກ່າວ​ວ່າ
“ການ​ໂຈມ​ຕີ ລະບົບ​ຕຸລາການ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ພວກ​ສື່​ຂ່າວ ການ​ເກືອດ​ຫ້າມຕໍ່ຕ້ານ
ພວກ​ມຸສລິ​ມ, ການ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກຊົນ​ຊາດກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຕ່າງໆ.”

​ໃນສັບປະ​ດາ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ ​ມອບ​
ລາງວັນ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ​ເຮັດ​ຂ່າວ​ປອມ ທີ່ເນັ້ນ​ເຖິງ ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ອ້າງ​ວ່າ
ສື່ສານມວນ​ຊົນ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ເຂົ້າ​ຂ້າ​ງອອກ​ຂາ ຕໍ່ຕ້ານ​ເພິ່ນ. ຄຳ​ຕອບ​ຂອງ​ເພິ່ນ
ສຳລັບ​ພວກ​ທີ່​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ​ເພິ່ນ​ ​ກໍຄື​ວ່າ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ມາ​ແບບ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ.

ທ່ານ ເອັ​ມມານູແອລ ມາ​ຄຣົງ (Emmanuel Macron) ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຕ້ອນຮັບຄະນະອະຄັນຕຸກະ ໃນພະລາດຊະວັງອີລີເຊ່ ທີ່ປາຣີ, 12 ມັງກອນ 2018.
ທ່ານ ເອັ​ມມານູແອລ ມາ​ຄຣົງ (Emmanuel Macron) ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຕ້ອນຮັບຄະນະອະຄັນຕຸກະ ໃນພະລາດຊະວັງອີລີເຊ່ ທີ່ປາຣີ, 12 ມັງກອນ 2018.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່ ບໍ່​ແມ່ນ ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ເປັນ
​ຄົນ​ຈຳ​ແນ​ກສີ​ຜີ​ວ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່ຢຽດຫຍາມ​ສີ​ຜິວ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ທ່ານ​ເຄີຍ​ໄດ້​
ສຳພາດ​ມາ ນັ້ນ ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ສາມາດບອກ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້.”

ອົງການ​ສິ້ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດ ກ່າວ​ວ່າ ກະ​ແສຟອງ​ທີ່​ນິຍົມກັນຫຼາຍ ​ທີ່​ໄດ້​ນຳອອກ
ເຜີຍແຜ່​ໄຊຊະນະ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງອັງກິດ ອອກ​ຈາກ​
ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນປະເທດ​ຝຣັ່ງ ພ້ອມດ້ວຍ​ໄຊຊະນະ​ ຂອງ​ທ່ານ
ເອັ​ມມານູແອລ ມາ​ຄຣົງ ທີ່​ຊະນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.

ທ່ານ​ ​ເມ​ຟາ​ມ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ບົດ​ຮຽນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ ໄດ້ຖອດຖອນ
ມາ​ຈາກສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ ຄວາມ​ຈິງ​ກໍ​ຄື​ວ່າ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ພັກການເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ເຊື່ອ
ໃນເລື່ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ເສ​ລິ​ພາບ ຄວນ​ຈະ​ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໄປ​
ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ ​ແລະ​ຄວນ​ເປັນ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ຂອງ​ ​ຄຸນ​ຄ່າຂອງ​ມັນ.”

ອົງການ​ສິ້ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ໄດ້​ຍົກຍ້ອງ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທີ່​ເນັ້ນຢໍ້າ​ຄຳ​ສັບ ທີ່​ວ່າ ລັດຖະບານທີ່ໃຊ້ອຳນາດຜູກຂາດ​ ​ໃນ​ຮັງ​ກາຣີ ​ແລະ​ໂປ​ແລນ. ​ແຕ່​ວ່າ ​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ
ກຸ່ມທີ່​ກີດ​ກັນໂດຍການຕອບໂຕ້ ໂດຍການທັບມ້າງສື່ມວນຊົນ ​ແລະ​ການ​ເມືອງ
ຝ່າຍຄ້ານໃນ​ເທີ​ກີ.

ທ່ານ​ ​ເມ​ຟາ​ມ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ ມັນຈຶ່ງ​ແມ່ນ​ເກືອບ​ວ່າ ​ເປັນ ແບບ Faustian
ຊຶ່ງວ່າ ໃຫ້ຈັດເອົາ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບອອກ​ໄປ ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ອັດ​ປາກອັດ​ສຽງແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາກັບພວກຕຳ​ໜິຕ້ອງຕິພວກເຮົາກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ສິດທິ​ມະນຸດ​.”

ມຽນມາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ​ຢ່າງ​ແຮງ ​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ສະບັບ​ນີ້. ມີຊາວ​ໂຣຮິງ​ຢາ
ມຸສລິ​ມ ​ປະມານ 700 ພັນຄົນ ​ໄດ້​ໜີຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ
​ປະ​ຫັດ​ປະຫານ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄປ​ຍັງ​ບັງ​ກລາ​ແດັຊ.

ທ່ານ​ ​ເມ​ຟາ​ມ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ນຶ່ງໃນ​ຫຼາຍສິ່ງ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ນັ້ນ
ກໍ​ແມ່ນຄວາມ​ກົດ​ດັນ ​ໃຫ້​ເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມານຳ​ໃຊ້. ​ ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ
​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ ຈາກ​ທາງ​ລັດຖະບານ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ໃຫ້ລົງໂທດ​ຜູ້ນຳທະຫານຂອງ​ມຽນມາ”

ອົງການ​ສິ້ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປາບປາມ ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ຂັ້ນພື້ນຖານ​ໃນ
ຣັດ​ເຊຍ ​ແມ່ນ​ຂີ້ຮ້າຍທີ່​ສຸດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເສັດ​ສິ້ນ​ສົງຄາມ​ເຢັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ປະທານາທິບໍດີ ອັບ​ດູລ ຟາ​ຕາ ​ແອ​ລ-ຊິດ​ຊີ ​ແຫ່ງ​ອີ​ຈິບ ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່ໃນ​ການຕຳ​ນິຕິ​ຕຽນ
​ຢ່າງແຮງ ສຳ​ຫຼັບ ການ​ກົດ​ຂີ່​ກຸ່ມ​ສັງຄົມ​ພົນລະ​ເຮືອນ ​ແລະ​ການ​ຄຸມ​ຂັງ​ແລະ​ການ​
ປະຫານຊີວິດ.

ປະທານາທິບໍດີ​ໄນ​ເຈີ​ເຣຍ ທ່ານ ມູຮາມ​ມູດາ ບູຮາຣີ ​ໄດ້ໃຫ້ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ ວ່າ​ຈະ​ປັບປຸງ
​ສິດທິ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານຕ່າງໆ, ​ແຕ່ວ່າ ລາຍ​ງານນີ້​ກັບ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ເຫັນອັນໃດດີຂຶ້ນມາເລີຍ​.

ອົງການ​ສິ້ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ ຕໍ່ສູ້ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​
ເທົ່າ​ທຽມ​ທາງເພດ ດ້ວຍ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງຂອງ​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ
ປີ 2017 ​ຢູ່ໃນ​ສະຫະລັດ ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກນັ້ນ.

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