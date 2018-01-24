ລາຍງານ ປະຈຳປີ ຂອງ ອົງການສິ້ງຊອມ ສິດທິມະນຸດ HRW

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ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງຕົນ ທີ່ເວົ້າເຖິງ
ສະພາບການດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ. ອົງການດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ
ເຫດການຕ່າງໆ ໃນຮອບ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳທັງ
ຫຼາຍ ຄວນຈະປະສົງທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ອຳນາດຜູກຂາດ ທີ່ນິຍົມກັນ
ທົ່ວໄປນັ້ນ.” ແຮນຣີ ຣິຈແວລ ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ຈະນຳລາຍອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ອ້າງວ່າ ສິດທິມະນຸດໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ນັບຕັ້ງແຕ່
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານເດວິດ ເມຟາມ (David Mepham) ຈາກອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ
“ການໂຈມຕີ ລະບົບຕຸລາການ ການໂຈມຕີພວກສື່ຂ່າວ ການເກືອດຫ້າມຕໍ່ຕ້ານ
ພວກມຸສລິມ, ການໃສ່ຮ້າຍແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກຊົນຊາດກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງໆ.”
ໃນສັບປະດານີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ມອບ
ລາງວັນໃຫ້ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າເຮັດຂ່າວປອມ ທີ່ເນັ້ນເຖິງ ສິ່ງທີ່ທ່ານອ້າງວ່າ
ສື່ສານມວນຊົນ ໃນສະຫະລັດ ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ຕໍ່ຕ້ານເພິ່ນ. ຄຳຕອບຂອງເພິ່ນ
ສຳລັບພວກທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນເພິ່ນ ກໍຄືວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງມາແບບປະຊາທິປະໄຕ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເປັນ
ຄົນຈຳແນກສີຜີວ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ທີ່ຢຽດຫຍາມສີຜິວໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້
ສຳພາດມາ ນັ້ນ ຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກພວກທ່ານໄດ້.”
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ກະແສຟອງທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ນຳອອກ
ເຜີຍແຜ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານທຣຳ ແລະການລົງຄະແນນສຽງຂອງອັງກິດ ອອກຈາກ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນປະເທດຝຣັ່ງ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຊະນະ ຂອງທ່ານ
ເອັມມານູແອລ ມາຄຣົງ ທີ່ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ເມຟາມ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ຖອດຖອນ
ມາຈາກສິ່ງຕ່າງໆນັ້ນ ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າ ປະຊາທິປະໄຕ ພັກການເມືອງຕ່າງໆ ທີ່ເຊື່ອ
ໃນເລື່ອງສິດທິມະນຸດ ແລະພື້ນຖານຂອງເສລິພາບ ຄວນຈະເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໄປ
ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແລະຄວນເປັນການຄ້ຳປະກັນຂອງ ຄຸນຄ່າຂອງມັນ.”
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ໄດ້ຍົກຍ້ອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ເນັ້ນຢໍ້າຄຳສັບ ທີ່ວ່າ ລັດຖະບານທີ່ໃຊ້ອຳນາດຜູກຂາດ ໃນຮັງກາຣີ ແລະໂປແລນ. ແຕ່ວ່າ ຕຳໜິຕິຕຽນ
ກຸ່ມທີ່ກີດກັນໂດຍການຕອບໂຕ້ ໂດຍການທັບມ້າງສື່ມວນຊົນ ແລະການເມືອງ
ຝ່າຍຄ້ານໃນເທີກີ.
ທ່ານ ເມຟາມ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງແມ່ນເກືອບວ່າ ເປັນ ແບບ Faustian
ຊຶ່ງວ່າ ໃຫ້ຈັດເອົາພວກອົບພະຍົບອອກໄປ ແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະອັດປາກອັດສຽງແລະບໍ່ເອົາຫົວຊາກັບພວກຕຳໜິຕ້ອງຕິພວກເຮົາກ່ຽວກັບເລື່ອງສິດທິມະນຸດ.”
ມຽນມາແມ່ນໄດ້ຖືກຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງ ໃນລາຍງານສະບັບນີ້. ມີຊາວໂຣຮິງຢາ
ມຸສລິມ ປະມານ 700 ພັນຄົນ ໄດ້ໜີຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ທຳການ
ປະຫັດປະຫານພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປຍັງບັງກລາແດັຊ.
ທ່ານ ເມຟາມ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນຶ່ງໃນຫຼາຍສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນລາຍງານນັ້ນ
ກໍແມ່ນຄວາມກົດດັນ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມານຳໃຊ້. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງ
ທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ຈາກທາງລັດຖະບານ ໃນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ນຳທະຫານຂອງມຽນມາ”
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ການປາບປາມ ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານໃນ
ຣັດເຊຍ ແມ່ນຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເສັດສິ້ນສົງຄາມເຢັນເປັນຕົ້ນມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ອັບດູລ ຟາຕາ ແອລ-ຊິດຊີ ແຫ່ງອີຈິບ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນການຕຳນິຕິຕຽນ
ຢ່າງແຮງ ສຳຫຼັບ ການກົດຂີ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະການຄຸມຂັງແລະການ
ປະຫານຊີວິດ.
ປະທານາທິບໍດີໄນເຈີເຣຍ ທ່ານ ມູຮາມມູດາ ບູຮາຣີ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ວ່າຈະປັບປຸງ
ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າ ລາຍງານນີ້ກັບເວົ້າວ່າ ບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນອັນໃດດີຂຶ້ນມາເລີຍ.
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ ແມ່ນໄດ້ຄືບໜ້າໃນການດຳເນີນການ ຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານຄວາມ
ເທົ່າທຽມທາງເພດ ດ້ວຍການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພວກແມ່ຍິງໃນເດືອນມັງກອນ
ປີ 2017 ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ນຳໄປສູ່ການປະທ້ວງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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