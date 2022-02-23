ນັກຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍແລະຈີນໄດ້ສະໜອງອາວຸດຍຸດທະພັນໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານມຽນມາ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບປາບປາມພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານທອມ ແອນດຣູ (Tom Andrews) ຜູ້ຂຽນລາຍງານພິເສດກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນມຽນມາ ໄດ້ອອກລາຍງານຢ່າງລະອຽດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ກ່ຽວກັບອາວຸດຊະນິດຕ່າງໆທີ່ປະເທດ
ທັງສອງໄດ້ຂາຍໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານມຽນມາ ແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຮວມທັງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ລົດຫຸ້ມເກາະ ລະບົບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະລະບົບອາວຸດເຄື່ອນທີ່. ລາຍງານກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນມີຂຶ້ນ “ໂດຍເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ອາວຸດເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າທາງວ່າ ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການໂຈມຕີພົນລະເຮືອນ.”
ລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຊີເບຍໄດ້ອະນຸມັດການໂອນລູກຈະຫຼວດ ແລະປືນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ກອງທັບຂອງມຽນມາ.
ໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຈາກຈີນ ມຽນມາ ຣັດເຊຍ ແລະເຊີເບຍ ໃນທັນທີເທື່ອ.
ຈີນແລະຣັດເຊຍ ແມ່ນສະມາຊິກຖາວອນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ນອກນັ້ນ ລາຍງານຂອງທ່ານແອນດຣູ ຍັງໄດ້ລະບຸຊື່ ຂອງອີກຫຼາຍໆປະເທດ ຮວມທັງເບລາຣຸສ ຢູເຄຣນ ປາກິສຖານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະອິສຣາແອລ ທີ່ໄດ້ສະໜອງອາວຸດ ໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານມຽນມາ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ມຽນມາໄດ້ທຳການປາບປາມພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ການປາບປາມນີ້ ໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສ.
ກອງທັບມຽນມາໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາປີ 2021 ໂດຍໄດ້ຄຸມຂັງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຄົນອື່ນໆ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງໃນການ
ປ່ອນບັດ ໃນເດືອນພະຈິກ. ພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໄດ້ຊະນະ ດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ພັກ ເອກກະພາບກຳມະບານ ແລະການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງ ຈາກພວກທະຫານ.
ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກ່າວເຖິງການເຮັດລັດຖະປະຫານວ່າ “ການຊັບຊ້ອນຄະນະລັດຖະບານ” ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍເອີ້ນວ່າ “ເປັນກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.” ປະເທດທັງສອງໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນຂອງຕົນ ຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕອບໂຕ້ຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕໍ່ການເຮັດລັດຖະປະຫານ ອ່ອນເບົາລົງ.
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