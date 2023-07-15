ໃນລາຍການການສຶກສາຂອງວີໂອເອສຳລັບແລງມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະພາໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດສູງໃນການຮຽນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໃນນີ້ ຈະເວົ້າເຖິງການມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະຄວາມສາມາດ ໃນການສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງຕົນອອກມາໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດເລື້ອງນີ້ມາຈາກ ການສຳພາດນັກສຶກສາລາວຄົນນຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ແລະເອົາໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມ ກັບຄືນບ້ານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ຫລາຍໆ ຄົນຄົງຈະບໍ່ປະຕິເສດໄດ້ເນາະວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການສຶກສາແລ້ວຈຸດປະສົງອັນສູງທີ່ສຸດກໍຄືໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ແຕ່ວ່າການເຮັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວາງອອກມາກ່ອນຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ກໍສຳຄັນຫລາຍ. ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດກໍຄືນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຕົນໄດ້ໃຊ້ ຫລື ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງອັນນີ້ເປັນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອັນດັບນຶ່ງແລະເຫັນໄດ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມປະສົບການຂອງນັກສຶກສາລາວທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງ ເຊັ່ນຄຳແພວ ແກ້ວວົງພະຈັນ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທ ໂດຍໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ກໍຄື 4.0 ເຕັມ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງລັດນີວແຮມເຊີ ຫລື Southern New Hampshire University ເມື່ອບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້. ຜູ້ກ່ຽວເຫັນວ່າ ສິ່ງນີ້ຄືແຮງຈູງໃຈສູງສຸດໃນການຮຽນຂອງລາວໃນເວລາຮຽນຢູ່ສະຫະລັດ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ຈຸດນີ້ ກໍກົງກັນກັບຄຳເຫັນຂອງ ດຣ. ຄຣິສ ຄລາຍນ໌ (Chris Kline), ຜູ້ຈັດການຂຶ້ນສູງ ຫລື Senior Manager ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Western Governors University ທີ່ບອກວ່າການໃຊ້ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ຫລືການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັນຍາບັນສູງສຸດໃນການສຶກສາແມ່ນບົດບາດອັນສຳຄັນອັນດັບນຶ່ງທີ່ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນການຮຽນແຕ່ລະວິຊາ. ຖ້ານັກຮຽນນັກສຶກສາຄິດວ່າ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາພຽງແຕ່ໃບປະກາດສະນີຍະບັດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າ ຕົນຈະລະເມີດກົດລະບຽບໃນການຮຽນ ຫລືບໍ່ ແລ້ວໃບປະກາດສະນີຍະບັດທີ່ໄດ້ມາກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ.
ຄຳແພວຜູ້ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫລື MBA ແລະເປັນນັກຮຽນທີ່ຈົບໂດຍໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມ ຈາກສະຫະລັດ ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ ກອບຄວາມຄິດທີ່ລາວພົບເຫັນອັນເດັ່ນຊັດອັນນີ້ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນ ແມ່ນແຕກຕ່າງໄປຈາກປະສົບການທີ່ລາວເຄີຍມີມາໃນເມື່ອກ່ອນ ຊຶ່ງລາວຊີ້ໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:
ໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ສົນໃຈຢາກຊິງເອົາທຶນຟູລໄບຣນັ້ນ ຄຳແພວ ເວົ້າວ່າ ການເວົ້າແລະສະແດງຄຳຄິດເຫັນອອກມາທີ່ບົ່ງບອກໄດ້ວ່າເປັນຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງນັ້ນ ຍັງມີຄວາມສຳຄັນໃນເວລາໃຫ້ສຳພາດເພື່ອຊິງທຶນຟູລໄບຣ ເພື່ອມາຮຽນຕໍ່ໃນຂັ້ນປະລິນຍາໂທໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້:
ຄຳແພວ ຈາກບ້ານອີ່ໄລ, ເມືອງໂພນໂຮງ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງລາວ ແລະບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຮຽນໃນຕ່າງປະເທດຈັກເທື່ອນັ້ນ ໄດ້ບອກວ່າ ການຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດເດັ່ນຂອງຕົນເອງເຊັ່ນນີ້ມັນຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ຂໍທຶນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົນເອງມີຄວາມພິເສດ ຫລືແຕກຕ່າງໄປຈາກຄົນອື່ນ ແລະສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງສູງຂອງໂລກທີ່ວ່າ ນັ້ນ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ທຸກຄຳເວົ້າ ແລະຄວາມຄິດຈະຕ້ອງເປັນຂອງຕົນເອງ.
ໃນພາກຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາ ສິ່ງສຳຄັນ ແລະຂາດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດສູງໃນການຮຽນຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ແລະສູງກວ່ານັ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດມາສະເໜີທ່ານ. ໂປດຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍ.