ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກ ເພື່ອນຮ່ວມງານສອງຄົນ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຂອງທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດຕໍ່ການໃຊ້ເງິນໂຄສະນາຫາສຽງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ຈັກພວກສຸພາບບູລຸດນັ້ນ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ທ່ານ ເລບວ໌ ປາຣນາສ (Lev Parnas) ຜູ້ທີ່ເປັນຊາວຢູເຄຣນ ແລະທ່ານ ອີກໍ ຟຣູແມນ (Igor Fruman) ຊາວເບລາຣຸສ. ທ່ານທຣຳ ກ່າວອີກວ່າ “ດຽວນີ້ ມັນເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດຈະມີຮູບກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍມີຮູບກັບທຸກໆຄົນ.”
ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ໄດ້ວາດພາບອອກມາໃຫ້ເຫັນ ເຖິງສາຍສຳພັນອັນໃກ້ຊິດ ໂດຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງວິທີທີ່ທັງສອງນັກທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຟລໍຣີດາ ໄດ້ໃຊ້ເງິນຫຼາຍຮ້ອຍພັນໂດລາ ຊື້ຈ້າງເພື່ອເຂົ້າຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ດ້ວຍການໃຫ້ເງິນບໍລິຈາກ ຕໍ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານທຣຳ.
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນມີນາ ປີ 2018 ທ່ານຟຣູແມນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະຜູ້ບໍລິຈາກ ກັບທ່ານທຣຳ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຣີສອດ ມາອາລາໂກ (Mar-a-Lago) ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີເອງ ໃນເມືອງພາມບິຈ ລັດຟລໍຣີດາ ຊຶ່ງທ່ານຟຣູແມນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເວັບໄຊ ForumDaily ທີ່ເປັນເວັບໄຊຂ່າວສານຂອງຣັດເຊຍ. ມີຜູ້ທີ່ຄາດຫວັງວ່າ ຈະເປັນຜູ້ບໍລິຈາກ ປະມານ 200 ຄົນ ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນ ການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານທຣຳ ຄືນອີກ ໃນປີ 2020.
ທ່ານຟຣູແມນ ໄດ້ກ່າວໂອ້ອວດວ່າ “ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ ບໍລິຈາກ ໃນກອງທຶນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ແລະບັດນີ້ ນຶ່ງປີຫຼັງຈາກ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຖືກຕ້ອງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນພວກເຮົາ ແລະຫັນມາຫາພວກສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ.”
ທ່ານຟຣູແມນ ແລະທ່ານປາຣນາສ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ເງິນແກ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເທົ່ານັ້ນ. ທັງສອງທ່ານນີ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ການເປັນຜູ້ປະສານງານໃຫ້ແກ່ ແຜນການຂອງທ່ານຈູລີອານີ ເພື່ອຊອກຫາເລື້ອງເສຍຫາຍດ້ານການເມືອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານກັບທ່ານທຣຳ. ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງໄດ້ສະແຫວງຫາທາງລວບລວມເອົາຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປີດເຜີຍ ທິດສະດີ ທີ່ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2016 ອອກມາໃນທາງຂອງທ່ານນາງຮີເລີຣີ ຄລິນຕັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໃນການຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.