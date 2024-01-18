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ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ໂຈມຕີຂະບວນເຮືອທີ່ປັກທຸງຊາດມາລຕາ ໃນບໍລິເວນອ່າວເອເດັນ

ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຮູຕີຂອງ​ເຢ​ເມນ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ແລະ​ບາງ​ສ່ວນ​ບໍລິເວນຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ແດງ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ, ໄດ້​ທໍາການໂຈມ​ຕີ​ກຳ​ປັ່ນລຳ​ນຶ່ງ ທີ່​ອ່າວເອເດັນ ລຸນຫລັງ​ໄດ້​ມີ​ການໂຈມ​ຕີໃນໄລ​ຍະ​ຫຼາຍ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ. ຜູ້​ນໍາ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ກໍາລັງ​ຜັກດັນໃຫ້​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຮູຕີ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໂຕແທນ​ຂອງ​ອີຣ່ານຢູ່​ໃນ​ພາກພື້ນ, ​ຈົ່ງສືບ​ຕໍ່​ໂຈມ​ຕີ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງສະຫະລັດ ​ແລະກໍາປັ່ນຂອງ​ປະ​ເທດຕາ​ເວັນ​ຕົກ. ການໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ​ເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດ​ຖະ​ກິດຂອງ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນຊຸດໂຊມລົງ. ແອັດເວີດ ເຢຣານຽນ (Edward Yeranian) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ພວກກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ໄດ້ໂຈມຕີຂະບວນເຮືອ ທີປັກທຸງຊາດມາລຕາຢູ່ບໍ ລິເວນອ່າວເອເດັນ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ລຸນຫລັງທີ່ມີການໂຈມຕີ ໃສ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສາກົນໃນບໍ່ເທົ່າມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ນຳ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ທ່ານອາລີ ຄາເມນີ (Ali Khamenei) ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ພວກກະບົດຮູຕີ, ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈົ່ງ “ສືບ​ຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີຂອງພວກເຂົາ.”

ທ່ານຢາຢາ ຊາເຣຍ (Yahya Saria) ​ໂຄສົກກອງ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ຂອງ​ພວກກະບົດຮູຕີ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ ກຳ​ປັ່ນ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ອັງກິດ ​ພ້ອມທັງ​ສະ​ແຫວ​ງຫາ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ອັງກິດ ​ຕໍ່​ກອງກຳລັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໃນ​ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທາງ​ທະ​ເລຂອງ​ກຸ່ມຮູຕີ ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່ແນເປົ້າໝາຍ​ໃສ່​ກຳ​ປັ່ນ​ສະຫະລັດ ​ຢູ່ໃນ​ອ່າວເອເດັນ ໂດຍການໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟທາງທະ​ເລ ອັນໄດ້ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້ຖືກ​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນັ້ນ ​ໂດຍ​ກົງ​ແລະ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ແມ່ນຢໍາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກຮູຕີຖືວ່າ ກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍາປັ່ນຂອງອັງກິດທັງໝົດ ແມ່ນສັດຕູ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ລຸນຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທໍາການໂຈມຕີເຢເມນ ແລະບໍ່ມີການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ໃດໆ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຕອບໂຕ້ອີກ.

ນັກວິເຄາະຊາວເຢເມນ ທ່ານຊາລາ ອາລ-ອັກບາ (Salah al-Aghbar) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Sky News Arabia ວ່າ ອີຣ່ານ "ພະຍາຍາມກ່າວຢືນຢັນວ່າ ທະເລແດງແມ່ນເສັ້ນທາງນ້ໍາ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຂົາ ແລະນັ້ນ ພວກເຂົາສາ ມາດປິດໄດ້ທັງທະເລແດງ ແລະຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ (Hormuz) ໃນລະຫວ່າງການຂັດແຍ້ງກັນ, ຖ້າຫາກຄວາມຈໍາເປັນ ມີຂຶ້ນ."

ທ່ານເມດາດ ຄອນຊາຣີ (Mehrdad Khonsari) ນັກວິ​ເຄາະ ​ແລະ​ອະດີດ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ທີ່​ມີ​ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່ ໃນ​ລອນດອນ ກ່າວ​ຕໍ່ VOA ວ່າ ເຕຫະຣ່ານ “ບໍ່​ສາມາດດໍາເນີນການ​ປິດ​ທັງທະ​ເລ​ແດງ ຫຼື ຊ່ອງ​ແຄບຮໍມຸສ ​ໄດ້, ນັ້ນ ​ມັນ​ເປັນ​ພຽງ​ຈຸດປະສົງ ໃນການນໍາ​ໃຊ້​ສໍານວນໂວຫານ​ເພື່ອໂຄສະນາ​ຊວນເຊື່ອ.”

ທ່ານ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ ພວກ​ກະບົດຮູຕີ ​ແມ່ນ​ຕົວ​ແທນ​ທີ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ, ​ແຕ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ການ​ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ ຈາກກຸ່ມ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຫຼາຍກວ່າ ​ຂອງ​ອີຣານ ​ເຊັ່ນກຸ່ມເຮັສໂບລລາ.

ທ່ານເມດາດ ຄອນຊາຣີ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:

"ຊາວອີຣ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈະບໍ່ເພີ້ມທະວີການສູ້ລົບໃນວິທີທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ, ຫຼືກຸ່ມຕົວແທນຫຼັກຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ, ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ເປັນພາຫະນະສໍາລັບການເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ປະຊາຄົມໂລກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆໃນລັກສະນະຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍກົງກັບປະ​ເທດຕາເວັນຕົກ, ປັດຈຸບັນນີ້, ຖ້າຊາວອິສລາແອລຈະໂຈມຕີກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ແນ່ນອນວ່າ ຊາວອີຣ່ານຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ນັ້ນ ແມ່ນສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຫລີກລ່ຽງ.”

ທ່ານຄອນຊາຣີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີ ເປັນການ "ຂັດຂວາງອິສ ຣາແອລຈາກການຕິດຕາມກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ແລະເປັນການຫັນປ່ຽນ ທີ່ງ່າຍດາຍສຳລັບຊາວອີຣ່ານ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໂດຍກົງໃສ່ບໍລິເວນທີ່ສໍາຄັນກວ່າ ເຊັ່ນຊາຍແດນເລບານອນກັບອິສຣາແອລ ແລະຖານທັບຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດ ຂອງນະ​ໂຍບາຍ​ພາກ​ພື້ນອີຣ່ານ.

ຖ້າກຸ່ມເຮັສໂບລລາຖືກໂຈມຕີ ແລະຖືກທໍາລາຍໂດຍອິສຣາແອລ, ທ່ານກ່າວວ່າ ນີ້ອາດຫມາຍເຖິງການລົ້ມລະລາຍ ຂອງນະໂຍບາຍພາກພື້ນ ແລະຕົວແທນຕ່າງໆຂອງອີຣ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ການທໍາລາຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ຫຼື ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃດຕໍ່ນະໂຍບາຍລວມໃນຂອບເຂດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອີຣ່ານ.

ນັກວິ​ເຄາະກ່ຽວກັບອ່າວເປີ​ເຊຍ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທ່ານທີ​ໂອດໍ ກາຣາຊິກ (Theodore Karasik) ກ່າວ​ຕໍ່ VOA ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ອັງກິດ ​ຕໍ່ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຮູຕີ ​ແມ່ນຈຸດປະສົງ​ທີ່ແຈ່ມ​ແຈ້ງໃນການ​ທຳລາຍ​ຄວາມ​ອາດສາມາດ​ທາງ​ທະຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:

“ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະມີຄວາມໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ, ແລະຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍ. ເຂົາເຈົ້າມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ເພາະສະນັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະວ່າມັນເປັນການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຂັ້ນຕອນ ທີ່ວົນໄປວຽນ ມາ.

ທ່ານກາຣາຊິກ ຍັງໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ອີກວ່າ ມີ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຕ່າງໆ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອ່າວເປີ​ເຊ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງ​ວ່າ ເປັນການ​ລໍ້​ລວງ ແລະການຕໍ່ລອງ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນັກວິເຄາະຂອງເຢເມນ ທ່ານຟາວາສ ນາເຊີ (Fawaz Nasr) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວອາຣັບວ່າ ລັດຖະບານເຢເມນທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍຊາອຸດີ ເຊິ່ງມີຖານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຕັ້ງຢູ່ອ່າວເອເດັນ, ​ທີ່​ຕໍ່​ຕ້ານພວກກະບົດຮູຕີ, ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕໍ່ພວກກະບົດຮູຕີ “ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆເລີຍ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ພວກກະບົດຮູຕີຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາຄວບ​ຄຸມຢູ່, ລວມ​ທັງ​ດິນແດນບາງສ່ວນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ຢູ່​ບໍລິເວນຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ແດງ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ.

ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ, ຂະນະ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ ​ແລະ ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງສິນຄ້າ ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຫຼາຍ​ລຳ​ ໄດ້ຫັນ​ປ່ຽນ​ເສັ້ນທາງ​ອອກຈາກ​ທະ​ເລ​ແດງ ​ແລະ​ຄອງຊູເອດ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຍາວ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ ຂອງອາຟຣິກາ, ປະທານາທິບໍດີ​ອີຈິບ ທ່ານອັບເດລ ຟັດທາ ອາລ-ຊີຊີ (Abdel Fattah al-Sisi) ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຝຣັ່ງ ​ເພື່ອ​ພະຍາຍາມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຜູ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ວ່າ ຄອງຊູ​ເອດແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.

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