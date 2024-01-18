ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ໂຈມຕີຂະບວນເຮືອທີ່ປັກທຸງຊາດມາລຕາ ໃນບໍລິເວນອ່າວເອເດັນ

ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຂອງເຢເມນ ທີ່ຄວບຄຸມນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ແລະບາງສ່ວນບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລແດງຂອງເຢເມນ, ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີກຳປັ່ນລຳນຶ່ງ ທີ່ອ່າວເອເດັນ ລຸນຫລັງໄດ້ມີການໂຈມຕີໃນໄລຍະຫຼາຍອາທິດຜ່ານມາ. ຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ ກໍາລັງຜັກດັນໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ເຊິ່ງເປັນໂຕແທນຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ຈົ່ງສືບຕໍ່ໂຈມຕີກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍາປັ່ນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍໆປະເທດໃນພາກພື້ນຊຸດໂຊມລົງ. ແອັດເວີດ ເຢຣານຽນ (Edward Yeranian) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ພວກກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ໄດ້ໂຈມຕີຂະບວນເຮືອ ທີປັກທຸງຊາດມາລຕາຢູ່ບໍ ລິເວນອ່າວເອເດັນ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ລຸນຫລັງທີ່ມີການໂຈມຕີ ໃສ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສາກົນໃນບໍ່ເທົ່າມື້ທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານອາລີ ຄາເມນີ (Ali Khamenei) ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພວກກະບົດຮູຕີ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈົ່ງ “ສືບຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ.”
ທ່ານຢາຢາ ຊາເຣຍ (Yahya Saria) ໂຄສົກກອງກຳລັງທະຫານຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີ ກຳປັ່ນສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ພ້ອມທັງສະແຫວງຫາການແກ້ແຄ້ນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ຕໍ່ກອງກຳລັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງທາງທະເລຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ ໂດຍການໃຊ້ລູກສອນໄຟທາງທະເລ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຖືກກຳປັ່ນລຳນັ້ນ ໂດຍກົງແລະດ້ວຍຄວາມແມ່ນຢໍາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກຮູຕີຖືວ່າ ກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍາປັ່ນຂອງອັງກິດທັງໝົດ ແມ່ນສັດຕູ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ລຸນຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທໍາການໂຈມຕີເຢເມນ ແລະບໍ່ມີການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ໃດໆ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຕອບໂຕ້ອີກ.
ນັກວິເຄາະຊາວເຢເມນ ທ່ານຊາລາ ອາລ-ອັກບາ (Salah al-Aghbar) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Sky News Arabia ວ່າ ອີຣ່ານ "ພະຍາຍາມກ່າວຢືນຢັນວ່າ ທະເລແດງແມ່ນເສັ້ນທາງນ້ໍາ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຂົາ ແລະນັ້ນ ພວກເຂົາສາ ມາດປິດໄດ້ທັງທະເລແດງ ແລະຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ (Hormuz) ໃນລະຫວ່າງການຂັດແຍ້ງກັນ, ຖ້າຫາກຄວາມຈໍາເປັນ ມີຂຶ້ນ."
ທ່ານເມດາດ ຄອນຊາຣີ (Mehrdad Khonsari) ນັກວິເຄາະ ແລະອະດີດນັກການທູດຂອງອີຣ່ານ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ໃນລອນດອນ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ເຕຫະຣ່ານ “ບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການປິດທັງທະເລແດງ ຫຼື ຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ ໄດ້, ນັ້ນ ມັນເປັນພຽງຈຸດປະສົງ ໃນການນໍາໃຊ້ສໍານວນໂວຫານເພື່ອໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ.”
ທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ພວກກະບົດຮູຕີ ແມ່ນຕົວແທນທີ່ມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ ຈາກກຸ່ມທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ ຂອງອີຣານ ເຊັ່ນກຸ່ມເຮັສໂບລລາ.
ທ່ານເມດາດ ຄອນຊາຣີ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:
"ຊາວອີຣ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈະບໍ່ເພີ້ມທະວີການສູ້ລົບໃນວິທີທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ, ຫຼືກຸ່ມຕົວແທນຫຼັກຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ, ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ເປັນພາຫະນະສໍາລັບການເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ປະຊາຄົມໂລກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆໃນລັກສະນະຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍກົງກັບປະເທດຕາເວັນຕົກ, ປັດຈຸບັນນີ້, ຖ້າຊາວອິສລາແອລຈະໂຈມຕີກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ແນ່ນອນວ່າ ຊາວອີຣ່ານຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ນັ້ນ ແມ່ນສະຖານະການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຫລີກລ່ຽງ.”
ທ່ານຄອນຊາຣີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີ ເປັນການ "ຂັດຂວາງອິສ ຣາແອລຈາກການຕິດຕາມກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ແລະເປັນການຫັນປ່ຽນ ທີ່ງ່າຍດາຍສຳລັບຊາວອີຣ່ານ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໂດຍກົງໃສ່ບໍລິເວນທີ່ສໍາຄັນກວ່າ ເຊັ່ນຊາຍແດນເລບານອນກັບອິສຣາແອລ ແລະຖານທັບຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດ ຂອງນະໂຍບາຍພາກພື້ນອີຣ່ານ.
ຖ້າກຸ່ມເຮັສໂບລລາຖືກໂຈມຕີ ແລະຖືກທໍາລາຍໂດຍອິສຣາແອລ, ທ່ານກ່າວວ່າ ນີ້ອາດຫມາຍເຖິງການລົ້ມລະລາຍ ຂອງນະໂຍບາຍພາກພື້ນ ແລະຕົວແທນຕ່າງໆຂອງອີຣ່ານ, ໃນຂະນະທີ່ການທໍາລາຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ຫຼື ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃດຕໍ່ນະໂຍບາຍລວມໃນຂອບເຂດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງອີຣ່ານ.
ນັກວິເຄາະກ່ຽວກັບອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານທີໂອດໍ ກາຣາຊິກ (Theodore Karasik) ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ແມ່ນຈຸດປະສົງທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນການທຳລາຍຄວາມອາດສາມາດທາງທະຫານຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:
“ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະມີຄວາມໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ, ແລະຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍ. ເຂົາເຈົ້າມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ, ເພາະສະນັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະວ່າມັນເປັນການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຂັ້ນຕອນ ທີ່ວົນໄປວຽນ ມາ.
ທ່ານກາຣາຊິກ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນອີກວ່າ ມີການປະທະກັນທາງການທູດ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຊ່ອງທາງການເຈລະຈາຕ່າງໆລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອ່າວເປີເຊທີ່ສຳຄັນ, ດ້ວຍຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ເປັນການລໍ້ລວງ ແລະການຕໍ່ລອງ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນັກວິເຄາະຂອງເຢເມນ ທ່ານຟາວາສ ນາເຊີ (Fawaz Nasr) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວອາຣັບວ່າ ລັດຖະບານເຢເມນທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍຊາອຸດີ ເຊິ່ງມີຖານປະຕິບັດງານຕັ້ງຢູ່ອ່າວເອເດັນ, ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກກະບົດຮູຕີ, ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕໍ່ພວກກະບົດຮູຕີ “ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆເລີຍ, ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ພວກກະບົດຮູຕີຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກດິນແດນທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມຢູ່, ລວມທັງດິນແດນບາງສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລແດງຂອງເຢເມນ.
ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ, ຂະນະທີ່ກຳປັ່ນ ແລະ ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະເທດຕາເວັນຕົກຫຼາຍລຳ ໄດ້ຫັນປ່ຽນເສັ້ນທາງອອກຈາກທະເລແດງ ແລະຄອງຊູເອດ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າເກົ່າ ຂອງອາຟຣິກາ, ປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານອັບເດລ ຟັດທາ ອາລ-ຊີຊີ (Abdel Fattah al-Sisi) ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ຜູ້ຂົນສົ່ງປະເທດຕາເວັນຕົກວ່າ ຄອງຊູເອດແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ.
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