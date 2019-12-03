ຄາດກັນວ່າ ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຈະເປີດເຜີຍບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນ ແລະການແນະນຳໃດໆຂອງຕົນ ໃນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ມະຫາຊົນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ປະທານຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ທ່ານອາດຳ ຊີຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ MSNBC ເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຄະນະກຳມະການ ໄດ້ “ປັບປຸງໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍເພື່ອໃຫ້ສົມບູນ" ຕໍ່ບົດລາຍງານ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນຕອນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການຍື່ນສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການນີ້ຈະຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະກຳນົດບົດຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ຫຼືບໍ່.
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການມີແຜນການຈະເລີ້ມຕົ້ນການພິຈາລະນາຮັບຟັງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ ແລະຈະດຳເນີນການໄປໂດຍປາດສະຈາກການມີໜ້າຂອງທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າໄປຮັບຟັງ “ເພາະວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນີ້ ແມ່ນເລື້ອງຫລອກລວງ.”
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບການຈັດກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນເວລາ ທີ່ທ່ານໄປເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາຜູ້ນຳ ອົງການສົນທິສັນຍາ ແອັດແລນຕິກເໜືອ ຫຼື ເນໂຕ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ “ຫາກໍມາຮອດອັງກິດ ກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຍັງລອນດອນ ເພື່ອກອງປະຊຸມອົງການເນໂຕ້ ມື້ອື່ນນີ້. ກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອ່ານ ບົດລາຍງານຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຫລອກລວງ. ເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ! ພວກຫົວຊ້າຍຈັດ ບໍ່ມີກໍລະນີໃດເລີຍ. ອ່ານບັນທຶກເບິ່ງ. ບໍ່ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງເລີຍ. ພວກເຮົາໄປສານສູງສຸດ ເພື່ອຍຸຕິມັນໄດ້ບໍ່?”
ການພິຈາລະນາຮັບຟັງຂອງວັນພຸດມື້ອື່ນ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ເລື້ອງພື້ນຖານດ້ານລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ພົວພັນກັບການຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ຮ່ວມກັບບັນດານັກວິຊາການດ້ານກົດໝາຍ 4 ທ່ານ ທີ່ຈະມາປາກົດຕົວໃນຖານະເປັນພະຍານ. ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາພະຍານ ທີ່ເປັນອາຈານສອນກົດໝາຍທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນ ທ່ານໂນອາ ແຟລແມນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາວາດ ທ່ານນາງ ແພມເມີລາ ຄາຣແລນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ສະແຕນຟອດ ທ່ານໄມໂກລ ເຈີຣາດຕ໌ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະທ່ານໂຈນາທັນ ເທີລີ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣຈ໌ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນທີ່ອອກມາໃໝ່ໆ ໂດຍທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູແຄຣນ ທີ່ກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍລົມກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ “ຈາກທ່າທີທີ່ວ່າ ເຮັດສິ່ງນຶ່ງ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນຶ່ງຕອບ ແທນ ຫຼື quid pro quo.”