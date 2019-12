ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ວ່າ ກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ ທີ່​ສາ​ມາດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງໄດ້ ​ດ້ວຍຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ 2 ຂໍ້ ໃນວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ ​ຄືການ​ລະ​ເມີດ​ ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້​ມາ​ຊຶ່ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ຕົວທາງ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທ່ານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ. ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາທັງ​ສອງ​ໃນການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວຢູ່ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ມີ​ສຽງ​ສ່ວນ ຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນ​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ຮັບ​ຜ່ານ​ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ໜ້າ. ແຄ​ດ​ເຕີ​ຣິນ ກິບ​ສັນ ນັກ​ຂ່າວ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນ​ນ​ສຽງທີ່ຈະຈັດ​ຕັ້ງ​ ການພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄະ​ດີ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໄຊ​ຈະ​ເລີນ​ສຸກ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ຊ່ວງ​ເວ​ລານີ້ ເປັນເຫດ​ການ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ຊຶ່ງສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ຂຶ້ນ​ມາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ ປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ.



​ປະ​ທ​ານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ເຈີ​ຣອ​ລດ໌ ເນ​ດ​ເລີ ໄດ້ກ່າວ ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ​ວ່າ “ມື້​ນີ້ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ແລະ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ນຳ​ສະ​ເໜີ 2 ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ເຈ ທ​ຣຳ ໂດຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດຮ້າຍ​ແຮງແລະ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ບໍ່​ດີ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ມາ​ໄດ້​ເກືອບຮອດ 3 ​ເດືອນ ແລະ​ໄດ້ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ອີກຫຼາຍ​ສັບ​ປະ​ດາ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ ຫຼັກ​ຖານ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຊ້ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຕໍ່​ລອງ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ຕົວທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ.

ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ອາ​ດຳ ຊີ​ຟ ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສ​ະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຖະ​ແຫລງວ່າ “ຫຼັກ​ຖານ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ນັ້ນ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະໂຕ້​ແຍ້ງບໍ່​ໄດ້​ເລີຍ. ​ແລະ​ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ຈັ່ງ​ຊັ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ ໃນ​ເມື່ອ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເອງ ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ ວ່າ ‘ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້ທ່ານ​ເຮັດບາງ​ສິ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ແທນ ສະ’ ​ລະ​ບຸ​ຢ່າງເປີດ​ແປນ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ຂອງ​ທ່ານ ຄວາມ​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະຍອມ​ສະ​ຫລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ. ແລະ​ໃນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຖືກ​ຈັບ​ໄດ້ ເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້​ທຳຄວາມຜິດ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ ທີ່​ສາ​ມາດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄດ້ ຄື​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ສາ​ມາດ​ອັນແທ້​ຈິງເພື່ອຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຢູ່​ເໜືອກົດ​ໝາຍ ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”



ແຕ່​ລະ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ລຽບ​ລຽງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ເຫດ​ຜົນ ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຄວນ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຍ້ອນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ແລະ​ຂັດ​ຂວາງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ເພື່ອບໍ່​ໃຫ້ສືບ​ສວນ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ບໍ່​ຫົວ​ຊາ​ນຳ​ຄວາມ​ຈິງ. ສ່ວນ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຢູ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຟ້ອງຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີນັ້ນ ແມ່ນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ການ​ເລື​ອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016.



ຕ​າມ​ທີ່ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ແຄ​ວິນ ແມັກ​ຄາທີ ​ກ່າວໄປ​ວ່າ “ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຍັງ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຄວາມ​ຈິງ ທີ່​ວ່າ ​ທ່ານປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີ ​ໄດ້ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າພ່າຍ​ແພ້.”



​ແຕ່​ກາ​ນ​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ອີງຕາມ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຂອງສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ.



ທ່ານ​ເດ​ວິດ ຊີ​ຊີ​ລ​ລີນ ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນຮ່ອງ​ຮອຍຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ່ານ​ນີ້ ທີ່​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ມາ​ແຊກ​ແຊງ​ ແລະ​ເພິ່ນ​ກໍ​ເລີຍ​ຖືກ​ຈັບ​ໄດ້ ​ເມື່ອ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະດຶງ​ເອົາ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ເຂົ້າ​ມາ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ ແລະ​ສໍ້​ໂກງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.”

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະ​ມານ 48 ເປີ​ເຊັນ ຂອງມະ​ຫາ​ຊົນ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ທີ່ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ແລ້ວ ຈະສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກໃນ​ປະ​ເທດ.



ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ລູ​ອິ​ສ ໄມ​ເກີ​ລ ຊີດ​ແມນ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈອ​ຣ໌​ຈທາວນ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ມີ​ພຽງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສອງ​ທ່ານ​ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ. ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ພຽງ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຄົນ​ຜູ້ນັ້ນ ໃນຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປ ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ແລະ​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ. ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ອັນ​ນີ້ ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ບໍ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ເລີຍ ແລະ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຍິ່ງ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້.”

ຖ້າ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຮັບ​ຜ່ານ​ທັງ​ສອງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈະ​ໄປພັກ​ຜ່ອນ ໃນ​ວັນພັກ​ຄ​ຣິ​ສ​ມັ​ສ ​ຊຶ່ງການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາຂອງ​ສະ​ພາ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ເພື່ອ​ລົງຄວາມ​ເຫັນໃນ​ການ​ປົດ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ​ກໍຈະ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ໜ້ານີ້.

U.S. House Democrats accused President Trump of two impeachable offenses Tuesday, introducing Articles of Impeachment accusing him of abusing his office for personal political gain and obstructing the congressional impeachment inquiry. A vote on the articles of impeachment in the Democratic-majority U.S. House is expected to pass next week. VOA's Congressional Correspondent Katherine Gypson has more on the vote that will set up a trial of Trump in the US Senate.



An historic moment.House Democrats bring formal charges against the president of the United States.



Rep. Jerrold Nadler, Chairman, House Judiciary Committee

"Today, in service to our duty to the Constitution and to our country, the House Committee on the Judiciary is introducing two articles of impeachment charging the president of the United States, Donald J. Trump, with committing high crimes and misdemeanors."



((NARRATOR))

After almost three months of investigation and weeks of hearings, Democrats say the evidence shows Trump leveraged U.S. security aid to Ukraine to benefit his own personal political interests.



Rep. Adam Schiff, Chairman, House Intelligence Committee

"The evidence of the president's misconduct is overwhelming and uncontested. And how could it not be when the president's own words on July, 25th, I would like you to do us a favor, though,' lay so bear his intentions, his willingness to sacrifice the national security for his own personal interest. And when the president got caught, he committed his second impeachable act obstruction of Congress, of the very ability to make sure that no one is above the law, not even the president of the United States."



Each Article of Impeachment lays out a reason Democrats say Trump should be removed from office for abusing the power of his presidency for his own personal gain and preventing Congress from investigating his actions.



Trump Tweeted Democrats were ignoring the facts. His Republican allies on Capitol Hill said impeachment was an attempt to reverse the 2016 election.



Rep. Kevin McCarthy, House Minority Leader

"Democrats still cannot get over the fact that the president won the election and they lost."



But protecting the upcoming 2020 election is the focus of the impeachment, House Democrats said.



Rep. David Cicilline, Democrat

"We've seen a pattern of this president inviting foreign interferencehe was then caught when he tried to get the Ukrainians to interfere on his behalf and corrupt our elections."



Polls show about 48% of the American public supports impeaching the presidenta rare event in a politically divided country.



Louis Michael Seidman, Georgetown University

"There have only been two presidents in American history who were actually impeached. The impeachment is just charges. The person then also has to be convicted and no American president has ever been convicted and removed from office. So this is a very unusual and momentous event that's occurring right now."



If the House passes both Articles of Impeachment before lawmakers' holiday break, the full trial considering Trump's removal from office will begin in the U.S. Senate early next year.