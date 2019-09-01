ພວກປະທ້ວງ ຊາວຮົງກົງ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ສະໜາມບິນສາກົນຂອງຮົງກົງ ໃນວັນອາທິດ

ພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງຮົງກົງ ກຳລັງເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ສະໜາມບິນ ສະຖານີລົດເມ ເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນການຊຸມນຸມປະທ້ວງອີກນຶ່ງມື້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທາງການຂອງຮົງກົງ ໄດ້ປິດການບໍລິການລົດໄຟຄວາມໄວສູງ
ໄປຍັງສະໜາມບິນ. ຫາກແຕ່ ການບໍລິການຂອງລົດໄຟ ຈາກສະໜາມບິນ ກໍຍັງຄົງ
ປະຕິບັດງານຢູ່.
ໃນຂະນະທີ່ ຮົງກົງໄດ້ທຳການສຳຫຼວດເບິ່ງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກກຸ່ມຝ່າຍ
ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນຄືນວານນີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກໍໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງການກະທຳ
ຂອງຕຳຫຼວດ ຂະນະທີ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນສະໜາມລົບ ທີ່ປົກຄຸມໄປດ້ວຍຄວັນ
ເຊິ່ງພວກຊາວໜຸ່ມຮົງກົງເປັນເຊື້ອໄຟ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອການປ່ຽນແປງໄປສູ່ປະຊາ
ທິປະໄຕ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ລະເບີດແກ້ວນ້ຳມັນເຊື້ອໄສ ກອງໄຟ ການແກວ່ງກ້ອນຫີນ
ໃສ່ ແລະການປິດກັ້ນຫົນທາງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ດ້ວຍການໃຊ້ປືນສີດນ້ຳ ແກັສນ້ຳຕາ
ການທຸບຕີ ແລະໃນຈຸດນຶ່ງ ໃຊ້ລູກປືນແທ້.
ແຕ່ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນ
ສະຖານີ ລົດໄຟໃຕ້ດິນແຫ່ງຕ່າງໆ ແລະທຸບຕີພວກຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມ
ຄຽດແຄ້ນໂດຍພົນລະເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ໃນຮົງກົງ. ພາບວີດີໂອທີ່ໄດ້ຖືກແຊຣກັນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ຂອງຕຳຫຼວດໃສ່ໝວກແລະໜ້າກາກກັນແກັສ ກຳລັງຈູ່ໂຈມຕີ ພວກຄົນ
ຍ່າງ ແລະພວກຜູ້ໂດຍສານ ໃນລົດໄຟທີ່ສະຖານີ ພຣິນສ໌ ແອດວາດ (Prince
Edward) ແລະຕໍ່ມາ ສີດນໍ້າໃສ່ສີ່ຄົນທີ່ກຳລັງປົກປ້ອງຕົນເອງຜູ້ທີ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຊົາ ແລະ
ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ ຈົນພວກເຂົາເຈົ້າປຽກ.
ຢູ່ທີ່ແຫ່ງອື່ນ ພາບວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ນຳລົງໃນສື່ສັງຄົມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕຳຫຼວດປາບ
ຈະລາຈົນ ຢືນຍາມແພດອາສາສະໝັກ 3 ຄົນທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ໃສ່ເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ ທີ່ມີສັນຍາລັກເປັນໄມ້ກັງເຂນສີແດງ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຢືນຢູ່ຕ່າງຫາກ ແລ້ວໃຫ້ພວກເຂົາຫັນໜ້າເຂົ້າໄປຫາຝາກຳແພງ. ພາບວີດີໂອອີກ
ອັນນຶ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ຊ່ອຍເຫຼືອຄົນນຶ່ງ ຂໍຮ້ອງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະຖານນີ
ລົດໄຟໃຕ້ດິນ ທີ່ໄດ້ຖືກປິດໄວ້ ແລະຖືກກັນໄວ້. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ສະອືກສະອື້ນວ່າ
“ຂ້ອຍຢາກຈະຊ່ອຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ! ເຈົ້າສາມາດທຸບຕີຂ້ອຍາຈົນຕາຍ ຕາມທີ
ຫລັງກະໄດ້!”
ໂຄສົກຕຳຫຼວດຍິງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ກຳລັງທີ່ເໝາະສົມ ໃນ
ເວລາ ທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ຂັດຂືນ. ທ່ານນາງ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ສະຖານະການ ແມ່ນວຸ້ນ
ວາຍ ແລະມັນຍາກລຳບາກ ທີ່ຈະໄຈ້ແຍ້ກໄດ້ ລະຫວ່າງ ພວກປະທ້ວງ ກັບມະຫາຊົນ
ທົ່ວໄປ ໃນຂະນະທີ່ ຕຳຫຼວດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຝຸງຄົນ ຢູ່ສະຖານີລົດໄຟ
ພຣິນສ໌ ແອດວາດ (Prince Edward) ນັ້ນ. ກົມຕຳຫຼວດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງຂ່າວ
ວ່າ “ຕຳຫຼວດ ຈະສືບຕໍ່ເອົາມາດຕະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງບໍ່ລົດລະ ເພື່ອປົກປ້ອງ
ຄວາມປອດໄພຂອງພົນລະເມືອງ ແລະນຳເອົາພວກທີ່ລະເມີດກົດໝາຍມາລົງໂທດ.”