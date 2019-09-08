ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ຊຸມນຸມກັນຢູ່ນອກສະຖານກົງ
ສຸນຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ ຮົງກົງ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່
ຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ປັກກິ່ງ ລຸນຫຼັງການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່
ບາງຄັ້ງເກີດຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ອອກມາຖະໜົນຕ່າງໆຂອງ ຮົງກົງ ດົນກວ່າ 14 ອາທິດທີ່
ຜ່ານມາ ໃນການຄັດຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ການປົກຄອງຂອງ ຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສົ່ງ
ມອບເມືອງດັ່ງກ່າວຈາກ ອັງກິດ ໃນປີ 1997.
ການປະທ້ວງທັງຫຼາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຍ້ອນແຜນການທີ່ຕອນນີ້ໄດ້ຍົກເລີກໄປແລ້ວ ເພື່ອ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍໄປໃຫ້ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ມີອຳນາດຜະເດັດການ, ເຊິ່ງຖືກພິຈາ
ລະນາໂດຍຜູ້ຄັດຄ້ານທັງຫຼາຍວ່າ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍ ປັກກິ່ງ ເພື່ອ
ຖອນເສລີພາບທີ່ພິເສດຂອງສູນກາງດ້ານການເງິນສາກົນນັ້ນ.
ແຕ່ຫຼັງຈາກ ປັກກິ່ງ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາມາດຕະການຢືນຢັດ
ທີ່ບໍ່ມີການປະນີປະນອມນັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນການໂຄສະ
ນາເພື່ອຮຽກຮ້ອງປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເອົາຕຳຫຼວດມາລົງໂທດ ແລະ
ໃຫ້ປະພະຍະໂທດສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມ.
ຝູງຄົນຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງບາງຄົນໄດ້ໄກວທຸງທີ່ມີດາວ ແລະ ລາຍຕ່າງໆນັ້ນ, ໄດ້ຊຸມ
ນຸມກັນຢູ່ສວນສາທາລະນະໃນເມືອງການຄ້າຂອງ ຮົງກົງ ແລະ ໄດ້ເດີນຂະບວນໄປ
ໃກ້ກັບສະຖານກົງສຸນຂອງລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ.
ນາງ ເຈັນນີ ແຈນ, ຜູ້ປະທ້ວງອາຍຸ 30 ປີໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ຜູ້ປະທ້ວງ
ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບ. ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກອອກມາປະ
ທ້ວງຢູ່ຖະໜົນ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຫວັງ.”
ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນອກຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດ
ຊ່ອຍເຮົາໄດ້ແທ້ໆ.”