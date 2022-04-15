ທະນາຍຄວາມຂອງມະຫາເສດຖີສື່ມວນຊົນຮົງກົງ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຈີມມີ ລາຍ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສືບສວນ ການກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ທ່ານທີ່ຍັງ ຄ້າງຄາຢູ່ ໂດຍໃຫ້ ເຫດຜົນວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ ນອກເໜືອໄປຈາກ “ການຮາວີ ທາງກົດໝາຍ” ແລະກາຍເປັນ “ການໃຊ້ກົດໝາຍເປັນອາວຸດ”.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສາມາດຕອບສະ ໜອງແນວໃດ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານລາຍ ອາຍຸ 74 ປີ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ຮົງກົງ ແລະໄດ້ຖືກຈໍາຄຸກ 20 ເດືອນ. ທ່ານປະເຊີນກັບການ ດໍາເນີນຄະດີອາຍາ 4 ກະທົງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງເພື່ອ ປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ລະຫວ່າງປີ 2019 ແລະ 2020. ຂໍ້ກ່າວຫາລວມມີ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະການລະເມີດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແຫ່ງຊາດທີ່ມີລັກສະນະກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງດິນແດນດັ່ງກ່າວ ທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ບັນດານັກ ເຄື່ອນໄຫວປະຊາທິປະໄຕຄົນອື່ນໆ.
ທ່ານຄາວອິລເຟິນ ກາລລາເຟີ (Caoilfhionn Gallagher), ທະນາຍຄວາມຈາກບໍລິສັດໂດທີ ສທຣີດ ເຊມເບີສ໌ (Doughty Street Chambers), ນໍາພາທີມງານກົດຫມາຍສາກົນສໍາລັບ ທ່ານ ລາຍ ແລະກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍອັນຮີບດ່ວນ ໄດ້ຖືກຍື່ນໄປໃນວັນທີ 8 ເມສາຜ່ານມາ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໂດຍທີມງານກົດໝາຍ, ທ່ານກາລລາເຟີ (Gallagher) ກ່າວວ່າ ການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວໄດ້ “ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວ່າອຳນາດການປົກຄອງ ຮົງກົງ ແລະ ຈີນໃຊ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນອາວຸດຕໍ່” ທ່ານລາຍຄືແນວໃດ.
ອີງຕາມຄຳຖະແຫລງການແລ້ວ, "ທ່ານລາຍປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຄຸກຈົນຮອດມື້ຕາຍ ຍ້ອນພຽງແຕ່ໄດ້ອອກປາກອອກສຽງຂອງທ່ານ, ແລະ ຫາທາງປົກປ້ອງເສລີພາບດ້ານການອອກຂ່າວ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະການປົກຄອງດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍຂອງຮົງກົງເທົ່ານັ້ນ."
ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານລາຍ “ປະກອບເປັນການຮາວີທາງດ້ານດຳເນີນຄະດີ, ການພິພາກສາ ແລະທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ທ່ານລາຍ, ຍ້ອນການສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ແລະສິດທິໃນການປະທ້ວງ ແລະສິດເສລີພາບໃນການສະແດງອອກໃນຮົງກົງທີ່ເປັນເຂດປົກຄອງແບບພິເສດ ຫລື Hong Kong SAR ແລະວຽກງານຂອງທ່ານ ໃນຖານະເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະບັນນາທິການໜັງສືພິມ Apply Daily, ຊຶ່ງເປັນໜັງ ສືພິມປະຊາທິປະໄຕ ອີງຕາມຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ. ໜັງສືພິມສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ເປັນຂອງທ່ານ ລາຍ ແຕ່ໄດ້ປິດລົງໃນປີກາຍນີ້ພາຍຫຼັງ 26 ປີ ແຫ່ງການທຳໜ້າທີ່ດ້ານຂ່າວສານມາ.
ທ່ານຊັບບັສຈຽນ ລາຍ (Sebastien Lai), ລູກຊາຍຂອງຈີມມີ ລາຍ, ໄດ້ຍິນດີນຳການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຂອງທະນາຍຄວາມ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ