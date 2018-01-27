ຮົງກົງ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ຜູ້ສະໝັກ ຈາກພັກ ນິຍົມ ປະຊາທິປະໄຕ ລົງແຂ່ງຂັນ

ຮົງກົງ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັກເຄື່ອນໄຫວໜຸ່ມນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກ
ຕັ້ງ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ນາງແອັກເນັສ ຈາວ (Agnes Chow) ທີ່ມີອາຍຸ 21 ປີ ເປັນສະມາຊິກ ພັກນິຍົມປະຊາ
ທິປະໄຕ ເດໂມຊິສໂຕ.
ນາງຫວັງວ່າ ຈະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດໃນການເລືອກຕັ້ງຊຶ່ງຈະ
ມີຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາຈະມາເຖິງນີ້.
ລັດຖະບານຮົງກົງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ນຳເອົາເລື້ອງນະໂຍບາຍຂອງພັກເດໂມຊິສໂຕ
ຊຶ່ງຮວມທັງ “ການຊີ້ຊະຕາກຳຂອງຕົນເອງ” ຫລືການເປັນເອກກະລາດ ຂອງຮົງກົງ.
ລັດຖະບານຮົງກົງ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຊີ້ຊະຕາກຳຂອງຕົນເອງ
ຫລືປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງພິເສດຂອງເຂດຮົງກົງ (HKSAR) ດ້ວຍການລົງ
ປະຊາມະຕິ ທີ່ຮວມທັງ ທາງເລືອກ ໃນການເປັນເອກກະລາດນັ້ນ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະຖານະຕາມກົດໝາຍຂອງເຂດພິເສດຮົງກົງ.”
ນາງຈາວກ່າວວ່າ ການຂາດຄຸນນະວຸດທິຂອງນາງນັ້ນ ແມ່ນ “ເປັນການເລືອກເຟັ້ນທາງ
ການເມືອງ.” ນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ການຕັດສິນ “ທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງບໍ່ມີຄຸນນະວຸດທິເປັນຜູ້
ສະໝັກໄດ້ນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ສິດທິການເມືອງແມ່ນເປັນ ອຳມະພາດ.”
ເດໂມຊິສໂຕ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານກໍຄືລົບລ້າງ
ຄວາມຫວັງ ຂອງພວກຊາວໜຸ່ມຮົງກົງ ລຸ້ນໃໝ່ທັງໝົດເລີຍ.”
ເດໂມຊິສໂຕ ທີ່ໄດ້ເປັນຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ໂດຍທ້າວຈາຊົວ ວອງ ນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳຂອງ “ຂະ
ບວນການເຄື່ອນໄຫວຄັນຮົ່ມ” ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເວລາພວກນັກສຶກສາບຸກເຂົ້າໄປໃນເດີ່ນ
ໂຮງການລັດຖະບານ ໃນເດືອນກັນຍາປີ 2014 ເພື່ອຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຢ່າງ
ເສລີເຕັມທີ່ ຢູ່ໃນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຮົງກົງ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົງກົງໄດ້ຊົມໃຊ້ສິດເສລີພາບຫລາຍຢ່າງ ພາຍໃຕ້
ຂໍ້ຕົກລົງປີ 1997 ທີ່ໄດ້ໂອນຮົງກົງຄືນໃຫ້ຈີນ ຈາກການປົກຄອງຂອງ ອັງກິດ ຊຶ່ງສິດ
ເສລີພາບຫລາຍຢ່າງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການຊົມໃຊ້ຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ປັກກິ່ງໄດ້ເພີ້ມ
ການຄວບຄຸມຂອງຕົນຕື່ມຂຶ້ນຢູ່ຮົງກົງໃນໄລຍະຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ