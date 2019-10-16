ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງໄດ້ຮັບການ
ຊົດເຊີຍ ຄ່າທີ່ດິນປຸກສ້າງ ທີ່ຖືກເວນຄືນພຽງ 20 ເປີເຊັນກວ່າເທົ່ານັ້ນ ຂອງມູນຄ່າທັງ
ໝົດ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ແທ່ນຄຳ ທອງບົນ, ຮັກສາການ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນ
ວ່າ ການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນກັບສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຖືກເວນຄືນໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນທຶນທັງໝົດ 2,492 ຕື້ກີບ. ຫາກແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງການລາວ ກໍສາມາດຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ໃນມູນຄ່າ 369 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຄິດ
ເປັນສັດສ່ວນພຽງແຕ່ 20.4 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນຂອງມູນຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ. ສ່ວນໃນປີ
2019 ນີ້ ກໍໄດ້ວາງແຜນການ ທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ໃຫ້ໄດ້ໃນມູນຄ່າ 450 ຕື້ກີບ ແຕ່
ວ່າໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ກໍສາມາດຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ພຽງ 134 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທາງການລາວກໍຄາດໝາຍວ່າ ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ຈະສາມາດ
ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ເມື່ອຮວມໃສ່ກັບເງິນຊົດເຊີຍ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ
ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ກໍຈະຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 1,136 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງໃນນີ້ ກໍລວມເຖິງເງິນສົມ
ທົບຈາກບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ 200 ຕື້ກີບ ແລະເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຈີນ
317 ຕື້ກີບ. ສຳລັບການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆແລ້ວນັ້ນ ໂດຍຖ້າຫາກວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນໄປຕາມ ແຜນການດັ່ງກ່າວກໍໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດຫາເງິນທຶນອີກ 1,356 ຕື້ກີບ ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນສ່ວນທີ່ເຫລືອ ຊຶ່ງໃນນີ້ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ຈັດສັນຈາກງົບປະມານປະຈຳປີ 2020 ໃນມູນຄ່າ 400 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອ 956 ຕື້ກີບ ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ຈັດຫາດ້ວຍການຂາຍພັນທະບັດໃນປີ 2020 ຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ ກັບຈີນ ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນ
ໃໝ່ກໍຈະກໍ່ສ້າງເຮືອນ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າໆໃຫ້ຢ່າງຄົບຊຸດຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນ ໃໝ່ນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຈັນ ຢືນຢັນວ່າ:
"ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມວ່າ ເນື້ອທີ່ດິນນີ້ຢູ່ບ່ອນໃດ, ກວ້າງເທົ່າໃດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ
ກະສິໄດ້ມີການກະກຽມສິ່ງປູກສ້າງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ໂຍກຍ້າຍໄປນັ້ນມີເຮືອນຈັກຫຼັງ,
ມີສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ຫຼືວ່າສຸກສາລາ, ຕະຫຼາດ,
ວັດ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ເສັ້ນທາງ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ເຫັນວ່າບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ
ຜ່ານມາ."
ມາຮອດທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2019 ນີ້ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວ
ກວ່າ 76 ເປີເຊັນຂອງແຜນການໂດຍມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດຊຶ່ງການ ດຳເນີນງານນັບແຕ່ ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ນຳໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະ ແຮງງານຈາກ
ຈີນກວ່າ 30,000 ຄົນ, ຈ້າງແຮງງານລາວ 3,000 ກວ່າຄົນ. ທັງນີ້ ໂດຍທາງການລາວ
ແລະຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນວ່າ ຈະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະເປີດການເດີນ
ລົດໄຟຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ທັນກັບການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາປີ 2021.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 4,411 ຄອບຄົວໃນ
ເຂດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂດຍມີທີ່ດິນຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ, ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ແລະຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ
ເກືອບ 1 ລ້ານຕົ້ນ ໂດຍກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ດິນລະບຸວ່າ ມີການຊົດເຊີຍຕ່ຳກວ່າຄວາມ
ເປັນຈິງ ເຊັ່ນທີ່ດິນເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ມີລາຄາຊື້-ຂາຍສະ
ເລ່ຍ 1.3 ລ້ານກີບ ແຕ່ໄດ້ປະເມີນການຊົດເຊີຍພຽງ 137,000 ກີບ ຕໍ່ຕາແມັດເທົ່ານັ້ນ.
ທັງນີ້ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະ
ຕ້ອງຂຸດເຈາະ ແລະກໍສ້າງອຸໂມງຈຳນວນ 75 ແຫ່ງ ລວມຄວາມຍາວໄດ້ 197 ກິໂລແມັດ ແລະຂົວ 163 ແຫ່ງ ໂດຍມີສະຖານີໃຫຍ່ຢູ່ຫລວງພະບາງ, ວັງວຽງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ 7 ສະຖານີນ້ອຍ, ຄິດຄ່າໂດຍສານ 350 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດ ແລະຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 600 ກີບ ຕໍ່ໂຕນ ຕໍ່ກິໂລແມັດ.
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