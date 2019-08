ສູນ​ກາງ​ເຮ​ຣິ​ເຄນ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ໃນວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້​ວ່າເຮ​ຣິ​ເຄນໂດ​ຣຽນ​ຄາດ​ວ່າ

ຈະເພີ້ມ​ຄວາມ​ແຮງກາຍມາ​ເປັນ "​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ມື້​ນີ້​”

ສູນ​ກາງດັ່ງ​ກ່າວເວົ້າ​ວ່າ “ໂດ​ຣຽນອາດ​ຈະ​ຍັງເປັນເຮ​ຣິ​ເຄນອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຢູ່

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າໄປ​ໃກ້ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ເກາະ​ບາ​ຮາ​ມາ​ສ

ແລະ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຖິງ​ແຫຼມ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ໃນວັນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດນີ້.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ເກາ​ະ​ບາ​ຮາ​ມາ​ສ​ໄດ້ຄຳ​ເຕືອນ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​ໄພຕໍ່​ເຮ​ຣິ​ເຄນ​ຢູ່​ໃນພາກຕາ

​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງບ​າ​ຮາ​ມາ​ສ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທ່ານ​ຣອນ

ເດີ​ແຊນ​ຕິ​ສ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸດ​ເສີ​ນ​ສຳ​ລັບ​ທັງ​ໝົດໃນ​ລັດ.

ຝົນ​ຕົກຍ້ອນ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນໂດ​ຣ​ຽນ​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີ​ດ​ນ້ຳ​ຖ້ວມກະ​ທັນ​ຫັນ​ທີ່​ເປັນ​ໄພຂົ່ມ​ຂູ່

​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ, ອີງ​ຕາມ​ສູນ​ກາງ​ເຮ​ຣິ​ເຄນ​ກ່າວໄວ້.

ໂດ​ຣຽນ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ດ້ວ​ຍ​ລົມ​ແຮງສູງສຸດໃນ​ລະ​ດັບ 165 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ

ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ອາ​ກາດ​ທຳ​ນາຍ​ວ່າໂດ​ຣຽນ ອາດ​ຖະ​ຫຼົ່ມ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາກໍ​ເປັນ​ໄດ້​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ເປັນ​ເຮີ​ຣິ​

ເຄນຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ 4 ດ້ວຍ​ລົມແຮງຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໃນ​ລະ​ດັບ 209 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ.

ພາ​ຍຸ​ໃນປະ​ເພດ​ 4 ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດທີ່​ຈະເປັນ​ອັນ​ທີ່​ບັນ​ດາຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານເອີ້ນວ່າ

ສ້າງ​ຄວາມ​ພິ​ນາດ ຊຶ່ງ​ຈະທຳ​ລາຍ​ບ້ານ​ເຮືອນ ແລະ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ ເຮັດ​ໃຫ້​ຖະ​ໜົນ

​ຫົນ​ທາງ​ເພ​ພັງ ແລະ​ຜັດຕົ້ນ​ໄມ້ໃຫ້​ລົ້ມ ແລະ​ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂາດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເລີກ​ລົ້ມ​ແຜນການເດີນ​ທາງ​ໄປ​

ປະ​ເທດ​ໂປ​ແລນ ເພື່ອ “ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​

ສຸມ​ໄສ່​ພາ​ຍຸທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້…. ມັນເປັນ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້

ຢູ່ໜີ້,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້.

ພວກ​ທີ່​ອາ​ໄສຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ຢູ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ໄດ້ຖືກ​ບອກ​ໃຫ້​ກຽມ​ພ້ອມ

​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ຍ້າຍອອກ​ໄປ. ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາ​ກັນ​ເຕີມ​ນ້ຳ​ມັນ​ລົດ ແລະ​ຊື້​ອາ​ຫານ, ນ້ຳ

ແລະ​ສິ່ງ​ຂອງໃຊ້​ໃນ​ຍາມ​ສຸກ​ເສີນໄວ້.

ໂດ​ຣຽນໂດຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວໄດ້​ພັດ​ຜ່ານ​ໄປ​ເກາະ​ປໍ​ໂຕ​ ຣິ​ໂກ ແລະ ​ເກາະ​ເວີ​ຈີນ

(Englsih Virgin islands) ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອັງ​ກິດ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ແລະ​ໄຟ​ຟ້າ​ມອດ ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.



Labor Day will be no holiday for Florida if Hurricane Dorian follows its projected path.



The National Hurricane Center said late Thursday that Dorian is expected to become a major hurricane Friday and remain an "extremely dangerous" hurricane through the weekend as it sucks up the warm Atlantic waters.



It strengthened into a Category 2 hurricane Thursday night with maximum sustained winds near 165 kilometers per hour.



Forecasters predict that Dorian could slam into southeastern Florida early Monday as a Category 4 hurricane with winds of at least 209 kilometers per hour.



Category 4 storms are capable of what experts describe as catastrophic damage -- destroying homes and stores, ripping up roads, and knocking down trees and power lines.