ເປັນເວລາເກືອບສອງອາທິດແລ້ວທີ່ປະຊາກອນສະຫະລັດປະມານ 65 ລ້ານ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕາເວັນຕົກ
ສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດກຳລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບຮ້ອນເອົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນ ອຸດທະວົງ ສະມາ
ຊິກສັງຄົມລາວຢູ່ໃນເມືອງຝອດເຫວີດ ລັດເທັກຊັສ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ໃຫຍ່ໃນລັດຄາລິ
ຟໍເນຍໄປຫາເມືອງແອລ ປາໂຊ, ດາລັສ ຮູສເຕີນອອສຕິນ ເມືອງແຊນແອນໂຕນິໂອ.ຮ້ອນເອົ້າຢູ່ໃນເຂດທີ່ທ່ານ
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ອາກາດຮ້ອນເອົ້າເກີນ 100 ອົງສາຟາແຣນຮາຍ ຫລືສູງເຖິງ 38 ອົງສາແຊລຊຽສ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນເມືອງແຊນ ແອນໂຕນິໂອໃນລັດເທັກຊັສ, ລັດໂອກລາໂຮມ, ແຄນຊັສ, ອາຣິໂຊນາ, ລັດຫລຸຍເຊຍນາ ແລະເລັດເທັນແນັສຊີ ຊຶ່ງປະຊາຊົນຖືກເຕືອນວ່າຈະມີອາກາດຮ້ອນເອົ້າເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍ ຕະຫລອດຮອດສັດລ້ຽງ ເຊັ່ນໝາ ແລະແມວສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດໄດ້ ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ພາກັນຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ ແລະເປີດແອເຢັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ. ຂົງເຂດທີ່ມີປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນເປັນພິເສດໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ກວມເອົາຫລາຍຕົວເມືອງ.
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