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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ອົງການອະນາໄມໂລກວ່າ ໂຣກມະ​ເຮ​ັງ​ ລໍາ​​ໄສ້​ໃຫຍ່ ເປັນໂຣກທີ່ປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວໄດ້

ທ່ານ ຣີຊາດ ແພນ (Richard Pan), ທ່ານໝໍຊ່ຽວຊານດ້ານການປົວເດັກນ້ອຍຍ່າງຜ່ານຮູບຈໍາລອງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ທີ່ວາງສະແດງຢູ່ໃນງານວາງສະແດງ ດ້ານການແພດ ຢູ່ເມືອງຊາກຣາແມນໂຕ (Sacramento), ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນທີ 24 ມີນາ, 2014

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ໂຣກມະ​ເຮັງ​ ຈະ​ເປັນ​ພະຍາດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດອັນ​ດັບ​ນໍາໜ້າ
ຂອງ​ໂລກກໍ​ຕາມ ​ແຕ່​ວ່າ​ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ​ກໍລາຍ​ງານວ່າ ​ໂຣກມະ​ເຮ​ງ​ລໍາໄສ້​
ໃຫຍ່ ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ກໍ​ເປັນໂຣກມະ​ເຮ​ງປະ​ເພດ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄດ້. ນັກ​ຂ່າວວີ
​ໂອ​ເອ ​ແຄ​ໂຣລ ​ເພຍ​ຊັນ (Carol Pearson) ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ​ພະຍາດນີ້ ​ແລະ​
ເລື່ອງ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສາມາດ​ຕໍ່ສູ້​ກັບໂຣກມະ​ເຮ​ງ​ລໍາໄສ້​ໃຫຍ່ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສໍາ​ເລັດ​ຜົນ
ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາ​ລາຍ​ລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນຟັງສາລະຄະດີສຸຂະພາບ: ໂຣກມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລໍາໄສ້​ໃຫຍ່​ ເປັນ​ທໍ່ກ້ອນຊີ້ນທີ່​ຍາວ. ໂຣກມະ​ເຮ​ງ​ລໍາໄສ້​ໃຫຍ່​ ແມ່ນ​ກ່ຽວພັນ​ກັບ​ການ
​ກິນ​ອາຫານ, ​ເຊື້ອກໍາມະພັນ ​ແລະ​ອາຍຸ​. ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໃນ 23 ຄົນ​ໃດ ​ແມ່ນມີ​ຄົນ
ທີ່​ບອກ​ວ່າຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ໂຣກມະ​ເຮ​ງ​ລໍາໄສ້​ໃຫຍ່ ຄົນ​ນຶ່ງ.

ສໍາລັບນາງ​ມີ​ແຊ​ລ ອາ​ເລັກສ​ແຊນ​ເດີ (Michele Alexander) ​ແລ້ວ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ວິ​ໄຈ​
ບົ່ງວ່າ ລາວເປັນໂຣກມະເຮງລໍາໄສ່ໃຫຍ່ ໃນຕອນອາຍຸໄດ້ 53 ປີ ຊຶ່ງລາວກ່າວສູ່ຟັງ
ດັ່ງນີ້ “ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້​ ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຍັງຈະ​ມີອາຍຸຢູ່ ອີກດົນ​ປານ​ໃດ? ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ມີອາ
ຍຸໄດ້ 24 ປີ. ຂ້ອຍຊິມີອາຍຸຢູ່ນຳລາວໄດ້ອີກດົນປານໃດ. ຄວາມຄິດເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນ
ວົນວຽນຢູ່ໃນຫົວຂອງເຈົ້າຢູ່ຕະຫຼອດ.”

ດຣ. ຊີ​ຫາວ ວູ (Zihao Wu) ທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແພດສາດ​ຂອງ​ລັດ​ມິ​ສຊູຣີ (Missouri)
​ເວົ້າວ່າ “ໂຣກມະ​ເຮ​ງລໍາ​ໄສ້ໃຫຍ່ ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ການມີຕິ່ງ​ກ້ອນເນື້ອທີ່​ບໍ່ຮ້າຍ​ແຮງ
​ແລະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ກ້ອນ​ເນື້ອ​ນັ້ນ ​ຈະໃຊ້​ເວລາ​ປະມານ 10 ຫາ 15 ປີ. ​ແລະ​ຖ້າຫາກ
ເຈົ້າ ພົບ​ເຫັນວ່າ​ມີຕິ່ງ​ເນື້ອອັນ​ນັ້ນ​ ແລ້ວຕັດ​ມັນ​ຖິ້ມ​ ເຈົ້າກໍ​ຈະບໍ່​ເປັນໂຣກມະ​ເຮ​ງລໍາໄສ້
​ໃຫຍ່​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ສະນັ້ນ ການ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລໍາໄສ່້ໃຫຍ່​ ແມ່ນ​ສໍາຄັນ​ຫລາຍ
​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່ໃຫ້​ເປັນໂຣກມະ​ເຮ​ງ.”

ເຊັ່ນດຽວກັນ​ກັບຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່​ການ​ວິ​ນິໄສເລື່ອງ​ໂຣກມະ​ເຮັງຂອງນາງນັ້ນ ຄວາມ​
ມັກ​ຮັກຂອງນາງ​ອາ​ເລັກສ​ແຊນ​ເດີ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ລົດ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລາວ​ຜ່ານຜ່າໂຣກ
ມະ​ເຮັງໄປ​ໄດ້ດີ​. ​

ນາງ​ບອກ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ “ນີ້ຄືຝາ ທີ່ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ທ້າວຄານລ໌ (Carl) ຂອງ​ຂ້ອຍ.”

ທ້າວຄານລ໌ ​ເອັດເວີ​ດສ໌ (Carl Edwards) ​ເປັນ​ນັກ​ຂັບ​ລົດ​ແຂ່ງ​ທີ່​ນາງອາ​ເລັກສ​ແຊນ
​ເດີມັກ​ຫລາຍທີ່​ສຸດ ​ແລະ​ລາວ​ກໍ​ມີ​ປີ້​ໄປ​ຊົມ​ການ​ແຂ່ງ​ລົດ ທີ່​ທ້າວຄານລ໌ ຈະລົງ​ແຂ່ງນັ້ນ​
ແລ້ວ. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເດັດດ່ຽວ ​ວ່າຈະໄປ​ເບິ່ງ​ການ​ແຂ່ງ​ລົດ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ໄດ້​ນັ້ນ
ຍິ່ງ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ​ເມື່ອ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທລະສັບ​ດັ່ງກ່າວ​ຈາກ ທ້າວຄານລ໌ ​ເອດເວີ​ດສ໌ (Carl
Edwards) ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ “ສະບາຍດີ, ຂ້ອຍກໍາລັງ​ໂທ​ຫາມີ​ແຊ​ລຢູ່.”

ນາງອາ​ເລັກສ​ແຊນ​ເດີ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງອີກ​ວ່າ “​ແລ້ວ​ຂ້ອຍ​ກໍບອກ​ລາວ​ວ່າ ມີ​ການ​ປະມູນ​ທີ່​ຂ້ອຍ​
ສາມາດໄປລົງປະມູນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂີ່ລົດກະບະໄປກັບເຈົ້າ ໃນຕອນທີ່ນໍາສະເໜີຄົນຂັບລົດ
ແຂ່ງນັ້ນ ແລະເປົ້າໝາຍຂອງຂ້ອຍກໍຄືຕ້ອງໄດ້ຊະນະການປະມູນນັ້ນ.... ແລະລາວກໍ
ບອກຂ້ອຍວ່າ ບໍ່ຕ້ອງປະມູນດອກ. ເຈົ້າມາໜີ້ ແລ້ວເຈົ້າມາຂີ່ລົດໄປນໍາຂ້ອຍໂລດ.”

ຫົກ​ອາທິດຕໍ່ມາ ​ພາຍຫລັງ​ການຜ່າຕັດ​ ນາງ​ອາ​ເລັກສ​ແຊນ​ເດີ ກໍຂີ່​ລົດ​ກັບທ້າວຄາຣ. ​

ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ “​ໂອ້, ມັນ​ເປັນຄວາມ​ສຸກ​ແທ້ໆ. ​ມັນຈັ່ງແມ່ນມີຄວາມສຸກແທ້ໆ​ໃນຊີວິດ ​ແລະ
ຂ້ອຍກໍໄດ້ມາເຖິງເສັ້ນໄຊແລ້ວ.”

ດຣ. ວູ ​ເວົ້າວ່າ “ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາວ​ຢາກ​ຊ່ວງຫາຍດີ​. ລາວ​ມີ​ຄວາມຫວັງອັນສູງສົ່ງແທ້ໆ. ​ແລະ​
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອັນນັ້ນແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ.”

ພວກທ່ານໝໍ​ເວົ້າວ່າ ​ທ່ານສາມາດ​ຊ່ວຍ​ປ້ອງ​ກັນໂຣກມະ​ເຮ​ງ​ລໍາໄສ້​ໃຫຍ່​ໄດ້ ຖ້າ​ຫາກ
ທ່ານກິນອາຫານສີຂຽວ, ອາຫານເຮັດຈາກທາດແປ້ງທີ່ເປັນເມັດ ແລະພືດຜັກແລະຖົ່ວ
ຕ່າງໆທີ່​ມີ​ເສັ້ນ​ໃຍໃນ​ປະລິມານ​ສູງ. ການ​ອອກ​ກໍາລັງ​ກາຍ​ຢ່າງ​ສະໝໍ່າສະ​ເໝີກໍ​ຊ່ວຍ​ໄດ້
ແລະຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານສູບຢາ​ກໍໃຫ້​ເຊົາ​ສູບ​ສະ.

ສິ່ງ​ສໍາຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື ​ໃຫ້​ມີ​ການກວດ​ຫາ​ໂຣກດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ປະ​ຈໍາ ເລີ້ມ​ແຕ່​ອາຍຸ 50 ປີ​ໄປ
ຫລືໜຸ່ມກວ່າ​ນັ້ນ ຖ້າຫາກທ່ານ​ມີ​ປະວັດທີ່​ມີຄົນ​ໃນ​ຄອບຄົວ​ເຄີຍ​ເປັນ​ພະຍາດ​ນີ້ມາ​ແລ້ວ.

ອົງການ​ອະນາ​ໄມ​ໂລກ​ເວົ້າວ່າ ຖ້າ​ຫາກໂຣກມະ​ເຮ​ງ​ລໍາໄສ້​ໃຫຍ່​ ໄດ້​ຖືກ​ວິໄຈຕັ້ງ​ແຕ່​ຫົວທີ
90 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບເຫລົ່ານັ້ນ​ ອາດ​ມີ​ຊີວິດ​ລອດ​ຢູ່​ໄປໄດ້ຕື່ມ​ອີກ​ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ​ເມື່ອ​
ທຽບໃສ່ກັບບໍ່ຮອດ 8 ເປີເຊັນຂອງຄົນເຈັບທີ່ກວດພົບໃນເວລາທີ່ໂຣກນີ້ຢູ່ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ທີ່
ຈະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ແບບນັ້ນ.

​ໄດ້ສອງ​ປີມາ​ແລ້ວຕັ້ງ​ແຕ່ນາງ​ອາ​ເລັກສ​ແຊນ​ເດີ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜ່າ​ຕັດມາ​ ລາວຍັງ​ບໍ່ມີ​ໂຣກ
ມະ​ເຮັງ​ເລີຍ. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ອັນ​ເດັດດ່ຽວຂອງ​ລາວ ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊະນະ​ພະຍາດ​ນີ້ໃຫ້​ໄດ້
​ເປັນ​ສິ່ງ​ບັນດານ​ໃຈ ​ເຮັດ​ໃຫ້ລາວ​ກາຍ​ເປັນ​ວິລະ​ຊົນ​ໄດ້.

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