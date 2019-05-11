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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ມົນ​ລະ​ພິດ​ ຈາກຄວັນລົດ ຄືສາ​ເຫດຫລັກ ພາໃຫ້ເປັນ​ໂຣກ​ຫືດ ​ແບບ​ຊຳ​ເຮື້ອ ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ ທົ່ວ​ໂລກ

ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ຕ້ານ​​ການ​ເຜົາ​ໄໝ້​ນ້ຳ​ມັນ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ຊາກ​ພືດ ແລະຊາກ​ສັດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດມົນ​ລະ​ພິດ​ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ Amazon, ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ລີ​ມາ ຂອງ​ເປ​ຣູ, ວັນ​ທີ 22 ສິງ​ຫາ, 2016

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ການເປັນ​ໂຣກ​ຫືດ​ໃນ​ຕອນເຍົາ​ໄວ ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ຊຳ​ເຮື້ອ​ທີ່​ມັກ​ມີ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດໃນ​ກຸ່ມ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທັງ​ຫລາຍ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ. ລາຍ​ງານ​ໃໝ່​ເວົ້າ​ວ່າ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້ລົດສັນ​ຈອນ​ໄປ​ມາເປັນ​ສາ​ເຫດຫລັກ ຂອງການ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ Kevin Enochs ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊິນ​ຟັງ​ລ​າຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ຈາກ​ຄວັນ​ລົດ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ຫື​ດ​ແບ​ບ​ຊຳ​ເຮື້ອ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ລົດສັນ​ຈອນ​ໄປ​ມາ ເປັນ​ຕົວ​ປະ​ກອບ​ອັນໃຫຍ່​ຫລວງທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແຕ່​ວ່າ ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ບັ້ນໃໝ່ໄດ້ສໍ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ຍັງເປັນ​ໂຕ​ຜັກ​ດັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກອີກ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ​ນາງ ຊູ​ແຊນ ແອນເ​ນນ​ເບີກ (Susan Annenberg) ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ມິ​ລເຄັນ (Milken) ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ: “ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ສ່ຽງ​ໄພ​ທາງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ລະ​ດັບ​ນຳ​ໜ້າຂອງ​ໂລກ, ຊຶ່ງຫລາຍກວ່າ ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ອັນ​ອື່ນ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ພະ​ຍາດ.”

ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ຫລື WHO, ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາ​ກາດພາ​ໃຫ້​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄວ​ເກີນ​ຄວນປະ​ມານ 3.7 ລ້ານ​ຄົນໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

ແຕ່​ວ່າ ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄ້າ​ໃໝ່​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລຈອຣ໌​ຈ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ (George Washington) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນໄດ້​ຊີ້ໄປ​ໃສ່​ມົນ​ລະ​ພິດສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ອັນ​ນຶ່ງ ຄືອາຍໄນໂທຣເຈນດາຍ​ອອກ​ຊາຍ (Nitrogen Dioxide) ຫລື NO2 ທີ່ປ່ອຍ​ອອກ​ມາຈາກ​ລົດນັ້ນ ເປັນສາ​ເຫດ​ອັນ​ດັບ​ນຳ​ໜ້າ​ໝູ່ທີ່​ພາ​ໃຫ້ເປັນພະ​ຍາດ​ຫືດໃນຕອນ​ເຍົາ​ໄວຢູ່ຫລາຍ​ຕົວ​ເມືອງໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ທ່ານ​ນາງ ແອນ​ເນນເບີກ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ:"ມົນ​ລະ​ພິດໄນໂທຣເຈນດາຍ​ອອກ​ຊາຍ (Nitrogen Dioxide) ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ​ອີ່​ຫລີ ​ຕໍ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ທີ່ຖືກ​ວິ​ນິດ​ໄສວ່າ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ຫືດ ແລະ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ມີຜົນ​ກະ​ທົບ​ອັນໃຫຍ່​ຫລວງທີ່​ສຸດ ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ຫືດລາຍ​ໃໝ່ຫລາຍ​ເກືອບ​ຮອດ 50 ເປີ​ເຊັນ​ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ຕົວ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ໂລກກໍແມ່ນມີ​ຜົນ​ສືບເນື່ອງ​ມາຈາກມົນ​ລະ​ພິດໄນໂທຣເຈນດາຍ​ອອກ​ຊາຍ (Nitrogen Dioxide) ນັ້ນ​ເອງ.”

ແລະ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ແທ້ໆ ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ກໍ​ຄື ຢູ່ບັນ​ດາ ຕົວ​ເມືອງ ​ທີ່ມີໂຣກ​ຫືດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ແມ່ນ​ມີ​ລະ​ດັບອາຍໄນໂທຣເຈນດາຍ​ອອກ​ຊາຍ (Nitrogen Dioxide) ຫລື NO2 ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຖືວ່າ​ປອດ​ໄພໂດຍ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ.

ທ່ານ​ນາງ ພ​ລອຍ ພັດ​ທະ​ນັນ ອາ​ຈັກ​ກຸ​ລ​ວິ​ສຸດ (Ploy Pattanun Achakulwisut), ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກມິ​ລ​ເຄັນ (Milken) ເວົ້າວ່າ:"ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ງົງ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນອີກ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄື ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີເດັກ​ນ້ອຍ ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ຫືດ​ທີ່ມີ​ສ່ວນ ກ່ຽວພັນ​ກັບອາຍ NO2 ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳຂອງ WHO ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນແລ້ວ ​ສຳ​ລັບເລື້ອງ​ມົນ​ລະ​ພິດໄນໂທຣເຈນດາຍ​ອອກ​ຊາຍ (Nitrogen Dioxide) ສະ​ເລ່ຍ​ປະ​ຈຳ​ປີ ຊຶ່ງ​ແມ່ນ 21 ສ່ວນ​ຕໍ່ພັນ​ລ້ານ."

ມັນ​ບໍ່ເປັນ​ເລື້ອງ​ແປກ​ປະ​ຫລາດຫຍັງຫ​ລາຍເລີຍ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ຕົວ​ເມືອງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ລະ​ດັບ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ເກີດ​ຈາກ​ອາຍ NO2 ສູງ​ທີ່​ສຸດແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສາມ​ປະ​ເທດ ນັ້ນ​ກໍ​ຄືຈີນ, ອິນ​ເດຍ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ, ຕາມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເຫລົ່ານີ້, ກໍ​ຄື​ສືບ​ຕໍ່ທຳການ​ຕໍ່​ສູ້​ຕ້ານ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ສະ​ພາບ​ໂລກ​ຮ້ອນ​ເອົ້າເພາະ​ວ່າ ສອງ ​ບັນ​ຫານີ້ ​ກ່ຽວພັນ​ກັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ.

ທ່ານ​ນາງ ແອນ​ເນນ​ເບີກ ກ່າວ​ສະ​ຫລຸບວ່າ: ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄື ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເມືອງ​ ທີ່​ມີອາຍໄນໂທຣເຈນດາຍ​ອອກ​ຊາຍໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງກວ່າບ່ອນ​ອື່ນນັ້ນ ​ຍັງ​ມີ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ສູງກວ່າ​ໝູ່​ອີກ. ແລະເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ກໍ​ຄື​ ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ເຜົາ​ໄໝ້​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຈາກ​ຊາກ​ພືດ, ​ຊາກ​ສັດ ແລະ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ໃຊ້​ມັນ​ລົງ ໂດຍທຸກວິ​ທີເທົ່າທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ໄດ້."

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້ານີ້​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ທຳ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ອີກ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້ວ່າທາດ​ເຄ​ມີສະ​ເພາະເຈາະ​ຈົງໂຕ​ໃດ​ແທ້ໆ ຢູ່​ໃນມົນ​ລະ​ພິດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກອາຍ NO2 ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ຫືດ ເພື່ອ​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍສະ​ເພາະ​ໃສ່ແຫລ່ງ​ທີ່​ມາຂອງ​ການ​ປ່ອຍ​ອອກ​ອາຍ​ແກັ​ສນັ້ນ.

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