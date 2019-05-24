ງານເຕົ້າໂຮມກັນແບບທີ່ເຄີຍເຮັດຢ່າງເປັນປະຈຳຢູ່ໃນຫ້ອງ Roosevelt ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອປະກາດເງິນຊ່ວຍເຫລືອຈຳນວນ 16 ຕື້ໂດລາ ແກ່ພວກເຮັດຟາມປູກພືດ ແລະລ້ຽງສັດ ໄດ້ກັບກາຍເປັນການໂຈມຕີທາງຄຳເວົ້າຕໍ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີຜູ້ຊຶ່ງນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາ ໂດຍເວົ້າຊື່ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ອອກມາ ວ່າເປັນຄົນຂາຍຊາດ.
ຫລັງຈາກໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກະສິກຳເພື່ອເປັນການທົດແທນໃຫ້ແກ່ຜົນເສຍຫາຍ ຈາກການຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າ ຂອງອາເມຣິກາ ກັບຈີນ ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງກຸ່ມນັກຂ່າວນ້ອຍໆ ກຸ່ມນຶ່ງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ຕຳໜິປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ (Nancy Pelosi) ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ບອກ ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ (Robert Lighthizer), ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດວ່າ ທ່ານນາງຕ້ອງການເວລາ 2 ອາທິດ ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈສັນຍາການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ ແລະການາດາ ຫລື USMCA ໄດ້.
ທ່ານ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ "ເພໂລຊີບໍ່ເຂົ້າໃຈຮ່າງສັນຍານັ້ນ." "ສະນັ້ນລາວຕ້ອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນ ສູບລົມຫາຍໃຈ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ຮ່າງສັນຍານນັ້ນໄດ້."
ຄຳຖາມບາງຢ່າງຢູ່ໃນງານທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 47 ນາທີນັ້ນ ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບອາລົມປັ່ນປ່ວນຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ໃນມື້ກ່ອນນັ້ນ ຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຮູບຊົງໄຂ່ຂອງທຳນຽບຂາວ ຕອນທີ່ການສົນທະນາຂອງເພິ່ນ ກັບສະມາຊິກສະພາລະດັບສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດກ່ຽວກັບເງິນງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງໄວວານັ້ນ.
ທ່ານຢືນຢັດວ່າ ທ່ານມີຄວາມສະຫງົບງຽບ "ຄືກັນກັບຂ້າພະເຈົ້າເປັນຢູ່ດຽວນີ້ຫລະ."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ຍອມເຊົາເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນເລີຍ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ເອີ້ນທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານຈຳນວນນຶ່ງ ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ Roosevelt ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບງຽບ ມາຕະຫລອດ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າແບບໂມໂຫໂທໂສ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງເພໂລຊີ (Pelosi) ແລະທ່ານ ຈຊັກ ຊຸມເມີ (Chuck Schumer), ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງ ເວົ້ານັ້ນ.
"ທ່ານສະຫງົບງຽບຫລາຍ ແລະກໍເວົ້າແບບກົງໆຫລາຍ" ນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງ ທ່ານ ເມີຊີເດສ ຊແລບ (Mercedes Schlapp), ຫົວໜ້າຝ່າຍສື່ສານດ້ານ ຍຸດທະສາດຂອງທຳນຽບຂາວ.
"ສະຫງົບງຽບຫລາຍ," ນັ້ນຄືຄຳຕອບຂອງທ່ານນາງ ຊາຣາ ແຊນເດີສ໌, ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທັງສອງ. ແລະອັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະໂວຍວາຍແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວອີກ 3 ຄົນ ທີ່ທ່ານທຣຳບອກໃຫ້ເປັນພະຍານ ກໍໄດ້ ເວົ້າຕາມຖ້ອຍຄຳນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
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