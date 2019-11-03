ຂ່າວການລາອອກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລບານອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງທະເລມີດີແຕເຣນຽນແຫ່ງນີ້ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບອິສຣາແອລແລະປະເທດຊີເຣຍ. ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຊາອາດ ຮາຣີຣີໄດ້ຍື່ນໃບລາອອກຕໍ່ປະທານາທິບໍດີມີແຊນ ອາອູນ ໃນວັນອັງຄານອາທິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດເປັນເວລາ ເກືອບສອງອາທິດຍ້ອນສະພາບການທົດຖອຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໜີ້ສິນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງປະເທດຊາດ ແລະການຖີບໂຕສູງຂຶ້ນໃນຄ່າຄອງຊີບ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Zlatica Hoke ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກປະທ້ວງທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ພາກັນອັດຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆໃນເລບານອນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ ທະນາຄານ ໂຮງຮຽນ ແລະທຸລະກິດຈຳນວນນຶ່ງຕ້ອງອັດກິດຈະການ. ທີ່ນະຄອນຫຼວງເບຣຸດ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ 13 ຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໄດ້ເກີດຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍໃນຂະນະທີ່ພວກອັນຕະພານໄດ້ເຄື່ອນກຳລັງເຂົ້າໂຈມຕີພວກປະທ້ວງ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ເພື່ອຂັບໄລຝູງຊົນເຫຼົ່ານີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊາອາດ ຮາຣີຮີ ທີ່ພວມປະສົບກັບບັນຫາ ຍອມຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໝົດປັນຍາແລ້ວ ໃນການຫາທາງແກ້ໄຂວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດນີ້. ທ່ານຊາອາດ ຮາຣີຣີ ກ່າວວ່າ:
Saad Hariri Act
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມມາແລ້ວ ໃນລະຫວ່າງນີ້ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກ ຟັງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນແລະປົກປ້ອງປະເທດຊາດບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສັງຄົມ. ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຊື່ອງມັນໄວ້ຈາກພວກທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງຈຸດອະວະສານແລ້ວ.”
ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງ ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່ຫຍັງ ສຳລັບທ່ານຮາຣີຣີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ. ບິດາຂອງທ່ານ ມື້ລາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຣາຟິກ ຮາຣີຣີ ໄດ້ຖືກລອບສັງຫານ ໃນປີ 2005 ດ້ວຍການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມເຮັສໂບລາ. ຄວາມໂກລາຫົນທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນທາງດ້ານສາສະໜາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເລບານອນ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນປະເທດ ທີ່ມີສັງຄົມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ເລີ້ມມີຄວາມເຊື່ອມຖອຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຊາວຄຣິສຕຽນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຫລົບໜີອອກໄປນອກປະເທດ ແລະເຮັດໃຫ້
ພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນິກາຍຊຸນນີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກຊາອຸດີອາຣາເບຍ ຕ້ອງກາຍເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານພວກນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ນິກາຍຊີໄອທ໌ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ. ໃນປີ 2016 ທ່ານຮາຣີຣີ ໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ກັບ ອະດີດສັດຕູເກົ່າ ຄືກຸ່ມ
ເຮັສໂບລາ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ. ແຕ່ເສດຖະກິດທີ່ພວມປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ແລະການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານຮາຣີຣີ ທີ່
ຈະທຳການປະຕິຮູບບໍ່ສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ພວກປະທ້ວງປ່ຽນໃຈ.
ທັງກຸ່ມເຮັສໂບລາ ແລະຂະບວນການອາລານ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດ ແມ່ນພາກັນຄັດຄ້ານຕໍ່ການລາອອກຂອງທ່ານຮາຣີຣີແລະເຊື່ອວ່າເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໃຊ້ພວກນັກເລງອັນຕະພານ ໂຈມຕີພວກປະທ້ວງໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານຟາຣານ ຮັກ ຮອງໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະສາມາດພົບເຫັນຊ່ອງທາງ ໃນແກ້ໄຂທາງດ້ານການເມືອງ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງສະຖຽນລະພາບ ແລະສັນຕິພາບຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.”
ເລບານອນ ແມ່ນບ່ອນທີ່ໄດ້ເກີດສົງຄາມກາງເມືອງນອງເລືອດເປັນເວລາ 15 ປີທີ່ສິ້ນສຸດລົງ ໃນປີ 1990. ມີຄວາມຢ້ານກົວກັນວ່າ ການຍາດແຍ່ງອຳນາດ ຮອບໃໝ່ ຢູ່ໃນປະເທດເລບານອນ ອາດເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວທີ່ມີຄວາມບອບບາງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຕື່ມຂຶ້ນ. ທ່ານຊັງ ອີແວັດ ເລີດຣຽນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຝຣັ່ງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ອົງການຈັດຕັ້ງທາງດ້ານການເມືອງ ພວກຜູ້ນຳທາງດ້ານການເມືອງຂອງເລບານອນພ້ອມແລ້ວບໍ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເລບານອນ? ຄວນບໍທີ່ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມຂອງປະເທດຊາດ ຄວນມາກ່ອນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກ ພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳພັກການເມືອງຕ່າງໆ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດຊາດ.
The news of the Lebanese prime minister's resignation is fueling concerns about the future of the eastern Mediterranean country, bordering Israel and Syria. Prime Minister Saad Hariri handed in his resignation to President Michel Aoun on Tuesday, after nearly two weeks of nationwide protests, sparked by steep economic downturn, growing national debt and the rising cost of living. VOA's Zlatica Hoke reports Hariri's departure creates a vacuum that could deepen the crisis, but some Lebanese people see it as an opportunity for improvement.]]
Angry protesters blocked major routes in this tiny nation, forcing banks, schools and many businesses to close. The capital Beirut presented a chaotic scene on Tuesday - the 13th day of demonstrations - as mobs moved in and attacked the protesters.Police fired tear gas to disperse the crowds.
In his address to the nation, the embattled prime minister acknowledged he has run out of ideas on how to resolve the crisis.
Saad Hariri, Lebanese prime minister:
"I have tried, during this period, to find a way out, to listen to the people's voices and to protect the country from economic, security and social risks. Today, I will not hide it from you, I have reached a dead end."
Saudi-backed Hariri is no stranger to political upheavals. His father, former Prime Minister Rafic Hariri, was assassinated in a 2005 suicide attack, officially blamed on Hezbollah. Growing sectarianism has eroded the once thriving multi-cultural society, driving many Christians out of Lebanon and pitting Saudi-backed Sunni Muslims against Iran-backed Shias at home. In 2016, Saad Hariri formed a unity government with former foe Hezbollah, ensuring political stability. But a failing economy and allegations of official corruption fueled growing discontent. Hariri's promise of reforms failed to sway protesters.
Both Hezbollah and its ally Alan Movement opposed Hariri's resignation and are believed to be behind the mob attacks on the protesters Tuesday.
The United Nations called on all the parties in Lebanon to refrain from violence.
Farhan Haq, deputy spokesperson for the UN secretary-general:
"We hope that a political solution would be found to preserve stability and peace in the country."
Lebanon was the site of a bloody 15-year-long civil war that ended in 1990. There are fears that a new struggle for power in Lebanon could further destabilize the already volatile region.
Jean-Yves le Drian, French Foreign Minister:
"Are the political authorities, the Lebanese political leaders ready to work for Lebanon together? Should the collective interest of the country come before their own personal interests? "
World leaders are urging political parties to work together to ensure stability.