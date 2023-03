Welcome to English in a minute. ຍິນ​ດີ​ຕ້​ອນ​ຮັບທ່ານເຂົ້າ​ສູ່ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີ.

Clams are a kind of shellfish that live in sand or mud. They are also apparently very happy creatures, happy as a clam.

ຫອຍ​ກາບ ຫລື Clam ແມ່ນປະເພດປາທີ່ມີ​ປໍ້ ຫລື​ກາບ​ແຂງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນຊາຍ ຫຼືຕົມ. ພວກມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ສັດ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ຫຼາຍ​.

ສະ​ນັ້ນ ຄຳ​ວ່າ happy as a clam ທີ່​ແປ​ວ່າມີ​ຄວາມ​ສຸກຄື​ກັນ​ກັບ​ຫອຍ​ກາບນັ້ນ ມັນມີ​ຄວາມ​ແນວໃດ​ກັນ​ແທ້? ພວກ​ເຮົາມາພາ​ກັນ​ໄປ​ຟັງບົດສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ Anna ແລະ Jonathan ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ເບິ່ງ​ເນາະ ບາງ​ທີມັນ​ອາດຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​?

So how was your holiday weekend Ana?

ເອີ, ວັນພັກຜ່ອນໃນ​ທ້າຍ​ສັບ​ປະ​ດາຂອງເຈົ້າເປັນແນວໃດຫລະ Ana?

Jonathan It was great. I spent three whole days alone reading children's books. I was happy as a clam.

Jonathan ມັນຄັກ​ທີ່​ສຸດ​ເລີຍ​ຫລະ. ຂ້ອຍ​ໃຊ້​ເວ​ລາໝົດ​ທັງ​ສາມ​ມື້ ​ຢູ່​ຜູ້ດຽວ ​ອ່ານ​ປຶ້ມ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ. ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຄື​ກັນ​ກັບ​ຫອຍ​ກາບເລີຍ​ຫລະ.

Wow. OK. You still look happy as a clam just talking about it.

ວ້າວ. ກະດີຕວາ. ແມ່ນແຕ່ເວົ້າເຖິງມັນຢູ່ຕອນນີ້ ເຈົ້າກະຍັງເບິ່ງຄືວ່າ ມີຄວາມສຸກຄື​ກັນ​ກັບຄອຍກາບໜີ້​ຫລະ.

To be happy as a clam means to be very joyful. This idiom is a short form of an earlier expression, happy as a clam at high water. During high tide, clams are safe from predators digging them up.

To be happy as a clam ທີ່ແປ​ວ່າມີຄວາມສຸກຄື​ກັນ​ກັບ​ຫອຍ​ກາບຫມາຍຄວາມວ່າ ມີຄວາມເພີດ​ເພີນຫຼາຍ. ສຳ​ນວນນີ້ ​ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ສັ້ນໆ ​ຂອງສຳ​ນວນທີ່​ເວົ້າ​ມາ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​ ທີ່​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຫອຍ​ກາບ​ ໃນຕອນ​ຟ​ອງນໍ້​າຂຶ້ນສູງ​. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່​ມີ​ຟອງນໍ້າຍວກ​ຂຶ້ນສູງ ຫອຍ​ກາບແມ່ນມີ​ຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈະ​ຫລີກພົ້ນ​ຈາກພວກ​ລ້າເຫຍື່ອ ຂຸດມັນ ຂຶ້ນ​ມາ.