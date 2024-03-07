ອົງການ HALO ບໍ່ພຽງແຕ່ເກັບກູ້ລະເບີດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຍັງສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 

ອົງການເຮໂລ ທຣັສ (HALO Trust) ເປັນອົງການສາກົນເພື່ອການກຸສົນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ອຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ ແລະປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການເກັບກູ້ UXO ຫຼື ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລາວໃນປາງສົງຄາມອິນໂດຈີນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ຖືກະທົບໂດຍລະເບີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ນຳດ້ວຍ.
ດັ່ງທີ່ວີໂອເອ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການເກັມກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຫຼື UXO ຂອງອົງການເຮໂລ ທຣັສ ຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍ UXO ໄປແລ້ວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກດົນ ແລະທຶນຊ່ອຍເຫຼືອຈຳນວນມະຫາສານ. ດ້ວຍການກຳນົດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດທີ່ມີການສະສົມຂອງ UXO ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານ ວີລລຽມ ຮັນເຕີ ຜູ້ຈັດການໂຄງການທັງໝົດຂອງອົງການເຮໂລ ປະຈຳລາວ ອະທິບາຍວ່າ “ດັ່ງທີ່ກ່າວໄປນັ້ນ ດ້ວຍຕົວເລກບົນພື້ນຖານການກຳນົດບູລິມະສິດພື້ນທີ່ທີ່ໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ບ່ອນໃດທີ່ມີລະເບີດເຈືອປົນຢູ່ຫຼາຍໆ ຊຶ່ງພວກເຮົາມີຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພວກເຮົາເບິ່ງແລ້ວວ່າ ດ້ວຍຈຳນວນທຶນທີ່ບໍລິຈາກໃຫ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບປັດຈຸບັນນີ້ແລ້ວ 10 ຫາ 20 ປີ ບາງທີກະ 15 ປີ ຄັນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບນີ້ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະເຫັນການຫລຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອຸບັດເຫດ ແລະເຫດການກ່ຽວກັບ UXO ຢູ່ໃນລາວ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ດ້ວຍການສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ບໍລິຈາກທຶນເຊັ່ນສະຫະລັດ ກໍຄືກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຈາກທີ່ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍພະນັກງານ 50 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງຢູ່ທີ່ນີ້ ຈົນເກີນກວ່າ 1,400 ຄົນແລ້ວ.” ທ່ານບອກວີໂອເອລາວວ່າ ມີທີມເກັບກູ້ລະເບີດ ທີມລະສິບສາມຄົນທີ່ສາມາດເຄຍພື້ນທີ່ໄດ້ປະມາສິບຫາສິບຫ້າພັນຕາລາງແມັດໃນແຕ່ລະເດືອນ ອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນຂອງເຮໂລ ພວກເຮົາຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ມີພື້ນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 125 ລ້ານຕາລາງແມັດທີ່ເຈືອປົນດ້ວຍ UXO ພຽງແຕ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.”
ດ້ວຍອັດຕາການເກັບກູ້ UXO ຂອງທີມງານນຶ່ງແລ້ວ ທ່ານກໍໄດ້ຄຳນວນອັດຕາການເກັບກູ້ລະເບີດພາຍໃນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ອອກມາວ່າ “ຢູ່ໃນອັດຕາດັ່ງກ່າວນັ້ນ 10 ຫາ 15,000 ຕາລາງແມັດ ໃນແຕ່ລະເດືອນຕໍ່ທີມນຶ່ງ ໂດຍມີຢູ່ປະມານຮ້ອຍທີມ ອັນນັ້ນເປັນຄວາມອາດສາມາດຂອງທີມນຶ່ງໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງພວກເຮົາເບິ່ງວ່າເຄຍພື້ນທີ່ພຽງແຕ່ແຂວງດຽວທີ່ພວກເຮົາຮູ້ບ່ອນມີລະເບີດເຈືອປົນ ຢູ່ໃນອັດຕາໃນການເຄຍນັ້ນ ບາງທີ 10 ຫາ 20 ປີ.”
ທ່ານຮັນເຕີ ບອກອີກວ່າ ພວກຄົນງານທີມເກັບກູ້ລະເບີດສ່ວນໃຫຍ່ລ້ວນແຕ່ເປັນປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍ UXO ຕາມຄຳຂວັນຂອງອົງການທີ່ວ່າ ຊ່ອຍເຫຼືອຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກກະທົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາວໄຮຊາວນາ ຫຼື ຊົນເຜົ່າທີ່ເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ກໍຕາມ ອົງການຂອງທ່ານຈະຝຶກອົບຮົມລະບົບການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ ແລະສອນກ່ຽວກັບປະເພດຂອງລະເບີດທຸກຊະນິດໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານທັງຫຼາຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດເສຍກ່ອນຈຶ່ງຈະໄດ້ລົງສະໜາມຕົວຈິງ. ອົງການຂອງທ່ານຈ້າງຄົນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ ເມື່ອທຽບກັບສາມອົງການເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ລາວ.
ນຶ່ງໃນພະນັກງານເກັບກູ້ລະເບີດ ກໍຄື ນາງ ແອນນາ ດວງບຸດດີ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບອົງການເຮໂລ ມາໄດ້ເຈັດປີແລ້ວໃນຕຳແໜ່ງນັກເກັບກູ້ລະເບີດ ຫຼື BCO ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ Basic Clearance Operator ຊຶ່ງນາງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ວຽກງານ, ການໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຊັ່ນເຄື່ອງກວດຫາເຫຼັກ ພ້ອມທັງການເຂົ້າຮ່ຳຮຽນຫຼັກສູດໃຫ້ຟັງວ່າ “ຕອນທີ່ເຮົາເປັນນັກເກັບກູ້ເນາະ ກະຄືຕອນນັ້ນ BCO ຫັ້ນຈະຮຽນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໃນການຂຸດຈີ້ມໃນການປະຕິບັດວຽກຂອງພະນັກງານເຮົາເນາະ ໜ້າວຽກຫຼັກໆກໍຄືໃຊ້ເຄື່ອງກວດໃນການກວດຫາ ລບຕ ທີ່ຝັງຢູ່ໃນພື້ນດິນນັ້ນ ແລ້ວກໍຂຸດຈີ້ມ ສຳລັບວ່າ ການຝຶກກະບີຊີໂອ ຫຼືວ່າ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານນິ ປະມານຊາວກວ່າມື້ ຊາວເອັດ ຊາວສອງກະຈົບຄອດສ໌ ຈາກທີ່ວ່າ ຈົບແລ້ວ ເຮົາກໍຈະເອົາຜູ້ທີ່ວ່າຜ່ານຄອດສ໌ນີ້ເນາະ ກະສິຮູ້ກ່ຽວກັບຫລັກໝາຍ ວິທີການຂຸດຈີ້ມ ວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ແລ້ວເຂົາກໍຈະເອົາມາເຊັນສັນຍາມາເປັນພະນັກງານຮາໂລເຮົາລະກະຈະໄດ້ໄປປະຕິບັດໃນພາກສະໜາມເລີຍ.”
ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ເຮັດຕົວຈິງນັ້ນ ນາງແອນນາ ກໍຍັງບອກອີກວ່າ ຕ້ອງມີຫົວໜ້າທີມ ແລະຜູ້ຊ່ວຍ ກຳກັບນຳ ແລະມີຂັ້ນຕອນອີກຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງໄດ້ເຮັດເສຍກ່ອນເຊັ່ນວ່າ ການລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ການຕັ້ງຫຼັກໝາຍເຂດ ການເຄຍພື້ນທີ່ ເປັນຕົ້ນ. ນາງອະທິບາຍເຖິງທີມງານຢູ່ສະໜາມທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າທີມ, ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທີມ, ຊຸມເປີວາຍເຊີ, ແພດປະຈຳສະໜາມສອງຄົນ ແລະບັນດາບີຊີໂອ ລວມທັງໝົດ 13 ຄົນ ຊຶ່ງຫົວໜ້າທີມ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຂາດໄປບໍ່ໄດ້ກໍຄືນາຍແປພາສາ ເນື່ອງຈາກວ່າອົງການນີ້ ເປັນອົງການສາກົນແລະບັນດາຫົວໜ້າທີມ ລ້ວນແຕ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີນາຍແປພາສາ ແລະນຶ່ງໃນຈຳນວນ 5 ນາຍແປພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ້າ ກໍຄື ທ່ານພິພາວັນ ຫຼື ບີລີ ໄຊຍາວົງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບເຮໂລ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2022 ຊຶ່ງທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບວຽກງານໃຫ້ຟັງວ່າ “ຫຼັກໆກໍຈະເປັນການແປ ແຕ່ນອກຈາກນັ້ນ ນ້ອງກະສິເປັນແບບຄ້າຍໆຜູ້ເປັນ ອອບເປີເຣຊັນສັບພອດ ອອບຟິສເຊີ ທີ່ວ່າສັບພອດເລື້ອງຝ່າຍປະຕິບັດງານລະກະພົວພັນກັນລະຫວ່າງພະນັກງານຄົນລາວ ກັບພະນັກງານຕ່າງປະເທດທີ່ເພິ່ນເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍງານນັ້ນ ທີ່ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສື່ສານປະສານຫາງານ ລະກະວຽກບໍລິຫານຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນເອກະສານບໍ່ ກະອຳນວຍຄວາມສະດວກກ່ຽວກັບການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດງານການເກັບກູ້ ການສຳຫຼວດ ເຮົາກະຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.”
ທ່ານຮັນເຕີ ກ່າວວ່າ ພາຍໃນພະນັກງານທັງໝັງໝົດ 1,400 ຄົນ ຂອງເຮໂລ 700 ຄົນເປັນເພດຍິງ ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອເປັນເພດຊາຍ ແລະບັນດາພະນັກງານຄົນລາວ ໄດ້ເງິນເດືອນເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ ແຕ່ໃນເວລເບີກເງິນເດືອນກໍຕ້ອງຈ່າຍເປັນເງິນກີບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃນທະນາຄານ ອີງຕາມກົດໝາຍລາວ ພ້ອມກັນນັ້ນພະນັກງານທັງໝົດກໍໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການດ້ານການຮັກສາປິ່ນປົວນຳດ້ວຍ.
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