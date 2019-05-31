ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຈາກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຂອງ​ເຮ​ຕີ ຂັດ​ຂວາງ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ ການ​​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ນາ​ຍົກ​ ຄົນ​ໃໝ່

ໂຕະ, ​ຕັ່ງ ແລະ​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ອັນ​ອື່ນ ຖິ້ມ​ຢັງ​ຢາຍ ຢູ່​ກາງ​ເດີ່ນພາຍ​ຫລັງ ທີ່​ພວກສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຈາກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຍົກ​ມັນ​ອອກ​ມາ ຈາກ​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ພາ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສຽງ​ລາກ​ໂຕະ ​ລາກ​ຕັ່ງ​ໄປ​ທົ່ວ​ພີື້ນ​ຫ້ອງ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່ງຽບ​ສະ​ຫງົບຢູ່​ໃນຕຶກ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ເຮ​ຕີ ໃນ​ເວ​ລາ 7:30 ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງຈາກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ 4 ທ່ານ ແລະ​ຄົນ​ງານ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ແກ່​ໂຕະ, ແກ່​ຕັ່ງ ແລະ​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ອັນ​ອື່ນອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ແລະ ​ເອົາ​ໄປ​ໄວ້​ຢູ່​ເດີ່ນ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ລົງ​ໃນເວ​ລາ​ພຽງ 30 ນາ​ທີ ​ກ່ອນ​ຈະ​ຮອດ​ເວ​ລາທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈະ​ທຳ​ອະ​ພິ​ປາຍກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ທ່ານຊັງ ມີ​ແຊ​ລ ລາ​ແປງ (Jean Michel Lapin) ​ໃຫ້ເປັນ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ.

​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກໄປ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ອອກ​ໄປ. ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ, ຜູ້​ນຳ​ສະ​ພາ​ສູງ, ທ່ານ​ກາ​ລ ມູ​ຣາດ ການ​ຕາ​ຟ (Carl Murat Cantave) ໄດ້​ປະ​ກາດ​ເຈດເຈຳ​ນົງ​ຂອງ​ທ່ານ ວ່າຢາກ​ເຮັດ​ໃຫ້ຂັ້ນ​ຕອນນັ້ນກ້າວ​ໄປ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມານັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 18 ມີ​ນາ ຕອນ​ທີ່​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຊັງ ຮັງ​ຣີ ແຊງ (Jean Henry Ceant) ໄດ້​ລາ​ອອກ​ທ້າມ​ກາງ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງນັ້ນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ການ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ລາ​ແປງ (Lapin) ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂກ​ລະ​ຫົນ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ເມື່ອ​ມີ​ການສູ້​ກັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສອງ​ທ່ານທີ່​ໄດ້ຮ້ອງ​ຄຳດ່າ​ອອກ​ມາ ແລະຍົກ​ກຳ​ປັ້ນ​ຂຶ້ນ ກ່ອນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ອີກ.ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໄດ້​ຂຸດ​ເອົາສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ພໍ​ໃຈຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ມາ ແລະ​ສັນ​ຍາ​ວ່າຈະ​ຂັດ​ຂວາງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ອະ​ດີດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ແຊງ (Ceant) ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ​ລາ​ແປງ (Lapin) ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໄປ​ນັ້ນ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ແອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ເຊີ​ຣາ​ມີ (Antonio Cheramy), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ວາງ​ແຜນ​ເຮັດ​ປະ​ທ້​ວງ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019
ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ແອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ເຊີ​ຣາ​ມີ (Antonio Cheramy), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ວາງ​ແຜນ​ເຮັດ​ປະ​ທ້​ວງ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອໃນ​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

"​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄປ​ນັ້ນ ຄືຍຸດ​ທະ​ສາດ (ທີ່​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ)" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ແອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ເຊີ​ຣາ​ມີ (Antonio Cheramy), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ວາງ​ແຜນ​ເຮັດ​ປະ​ທ້​ວງ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ ເກ​ຣ​ໂອ​ລ (Creole). ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າທ່ານ ການ​ຕາ​ຟ (Cantave) "ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາຫລາຍ​ຂໍ້" ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຊາວ​ເຮ​ຕີພາ​ກັນ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຶກ​ຂອງຫ້ອງ​ການ​ສະ​ພາໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ Port au Prince, ໃນວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019
ພວກ​ປະ​ທ້ວງຊາວ​ເຮ​ຕີພາ​ກັນ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຶກ​ຂອງຫ້ອງ​ການ​ສະ​ພາໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ Port au Prince, ໃນວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019

ທ່ານ ເຊີ​ຣາ​ມີ (Cheramy) ເວົ້າ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ມັກ​ເວົ້າຢູ່ສະ​ເໝີ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກກໍ່​ກວນ (ໂດຍ​ພັກ​ທີ່​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຢູ່)." ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທຸກ​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ໄດ້​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ."

ຕຳ​ຫລວດ​ຍິງ​ແກັ​ສ​ນໍ້​າ​ຕາ​ໃສ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງທີ່​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການຂອງ​ສະ​ພາໃຫ້​ແຕກ​ອອກ​ໄປ, ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019
ຕຳ​ຫລວດ​ຍິງ​ແກັ​ສ​ນໍ້​າ​ຕາ​ໃສ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງທີ່​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການຂອງ​ສະ​ພາໃຫ້​ແຕກ​ອອກ​ໄປ, ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

ຊາວ​ເຮ​ຕີໄດ້ອອກ​ມາ​ຊົມ​ເຊີຍ​ທ່ານ ເຊີ​ຣາ​ມີ (Cheramy) ຢູ່​ຕາ​ມ​ຖະ​ໜົນ ຫົນ​ທາງ​ຕ່າງໆ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ເມືອງ ພາຍ​ຫລັງ​ແລ່ນ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໄປ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG