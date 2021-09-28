ໄອຍະການຢູ່ສານອາຍາສາກົນ ຂໍ ອະນຸຍາດສືບຕໍ່ ທໍາການສືບສວນເລື້ອງ ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ ໃນອັຟການິສ ຖານ

ໄອຍະການຢູ່ທີ່ສານອາຍາສາກົນ ຫລື ICC ທີ່ນະຄອນເຮກ (Hague) ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກສານໃຫ້ສືບຕໍ່ທໍາການສືບສວນກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳສົງຄາມຕໍ່ການກະທຳຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ -ໂຄຣາຊານ (Khorasan) ໃນອັຟການິສຖານ.
ICC ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 15 ປີໃນການສືບສວນ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມຢູ່ໃນອັຟການິສຖານທີ່ຖືກສົງຄາມທໍາລາຍນັ້ນ, ແຕ່ການສືບສວນໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນໂດຍລັດຖະບານອັຟການິສຖານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນຂອງຕົນ ກ່ອນທີ່ປະເທດຈະຕົກເປັນຂອງພວກຕາລີບານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ICC ແມ່ນສານສຸດທ້າຍ ຂອງການສືບສວນ ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ, ເມື່ອປະ ເທດສະມາຊິກບໍ່ສາມາດ ຫຼືບໍ່ຍິນດີທີ່ຈະດຳເນີນການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ໄອຍະການຄົນໃໝ່ຂອງ ICC, ທ່ານຄາຣິມ ຄານ (Karim Khan) ກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານການບູລທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນໄດ້ພັງທະລາຍລົງ, “ສະຖານະການມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍ.”
ທ່ານຄານກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກໄດ້ທົບທວນເບິ່ງບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລ້ວ, ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າໃນເວລານີ້, ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການສືບສວນພາຍໃນປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະມີປະສິດທິພາບອີກແລ້ວ ... ຢູ່ພາຍໃນອັຟການິສຖານ.
ດຽວນີ້ຜູ້ພິພາກສາ ICC ຈະພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານຄານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນໄດ້ກວດກາເບິ່ງ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍທຸກຝ່າຍໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ, ລວມທັງກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ, ທະຫານລັດຖະ ບານ ອັຟການິສຖານ ແລະນັກລົບຂອງພວກຕາລີບານ.
ທ່ານຄານກ່າວວ່າທ່ານຢາກສຸມໃສ່ການສືບສວນຂອງທ່ານຕໍ່ການກະທຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ -ໂຄຣາຊານ (Khorasan), ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ແລະຢາກ "ເອົາ" ເລື້ອງກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ໂດຍກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນ ໄວ້ສືບສວນນໍາຫລັງ.
ການລວມເອົາເລື້ອງກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມໂດຍກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດດໍໂນລ ທຣຳ, ເຊິ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານຟາຕູ ເບນຊູດາ (Fatou Bensouda) ຜູ້ດໍາລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານຄານ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ສະຫະລັດໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານເບນຊູດາ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ການປະກາດຂອງໄອຍະການດັ່ງກ່າວ.
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