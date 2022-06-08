ພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີກຳລັງໃຈ ຈາກການເຈລະຈາກັບພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດວ່າດ້ວຍປືນ ແຕ່ໄດ້ເຕືອນວ່າການປະນີປະນອມໃດໆ ຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມທຸກບາດກ້າວທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຕ້ອງການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຈາກປືນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ຄຣິສ ເມີຟີ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກັບສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຈອນ ຄໍນິນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ທຸກວັນ, ພວກເຮົາໃກ້ທີ່ຈະໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງນຶ່ງ, ຄົງບໍ່ໄກອອກໄປຫຼາຍ.”
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ລະດັບສູງຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼັງຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ຫຼາຍຄັ້ງ ໃນເມືອງບັຟຟາໂລ ລັດນິວຢອກ, ເມືອງຢູວາລດີ ລັດ ເທັກຊັສ, ເມືອງທັລຊາ (Talsa) ລັດໂອກລາໂຮມາ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະໃຫ້ມັນໄດ້ຜົນສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຈະໃຫ້ເວລາບັນດານັກເຈລະຈາ ຈົນຮອດຢ່າງໜ້ອຍທ້າຍອາທິດ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ.
ການເຈລະຈາຕ່າງໆໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສອງພັກການເມືອງທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປືນໃນລັດຖະສະພາ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການ ຫຼັງຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
ຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນຫຼາຍສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍປືນທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ, ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ພີ່ນ້ອງຫຼາຍຄົນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນການຍິງກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຊັ່ນດຽວກັບດາຣານັກສະແດງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ເກີດໃນເມືອງ ຢູວາລດີ ລັດເທັກຊັສ ຄື ທ້າວ ແມັດທິວ ແມັກຄອນນະເຮ, ກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການ.
ປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກາວ, ອີງຕາມໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຄາຣີນ ຊັອງ-ປີແອ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານວ່າ “ທ່ານແມ່ນມີຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ.”
ແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ທີ່ກຳເນີດຂຶ້ນມາ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະບໍ່ລວມຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງປືນ ທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນອື່ນໆ ຕ້ອງການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຈາກປືນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫຼາຍກວ່າ 45,000 ຄົນເມື່ອປີກາຍນີ້.
Democrats in the U.S. Senate said Tuesday they were encouraged by talks with Republicans on firearms legislation but warned that any compromise would fall well short of all the steps they say are needed to curb gun violence.
"Every day, we get closer to an agreement, not farther away," said Senator Chris Murphy, who is working with Republican Senator John Cornyn on a possible deal.
The Senate's top Republican, Mitch McConnell, said he hoped the two sides would find common ground after a wave of mass shootings in Buffalo, New York; Uvalde, Texas; Tulsa, Oklahoma, and elsewhere.
"We're hoping to actually get an outcome that will make a difference," McConnell said at a news conference.
Senate Democratic Leader Chuck Schumer said he would give negotiators until at least the end of the week to reach a deal.
The talks have raised hopes of a rare bipartisan agreement on gun-related issues in Congress, which has failed to act after similar mass shootings over the past decade.
Most Americans support stronger gun laws, opinion polls show. Several relatives of those killed in recent shootings, as well as actor and Uvalde, Texas, native Matthew McConaughey, visited Washington on Tuesday to urge action.
Democratic President Joe Biden supports the effort, White House spokeswoman Karine Jean-Pierre said.
"He is optimistic about what he's seeing," she said at a press briefing.
But any agreement that emerges will not likely include the new limits on gun ownership that Biden and most other Democrats say are needed to reduce gun violence that claimed more than 45,000 American lives last year.
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