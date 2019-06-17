ປະເທດ ກົວເຕມາລາ ປະກົດວ່າ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຮອບທີສອງ ຂອງການລົງຄະແນນສຽງ
ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍຜົນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກຄົນໃດ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນການປ່ອນບັດວັນອາທິດວານ
ນີ້.
ດ້ວຍບັດຄະແນນສຽງໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ ໄດ້ຖືກນັບໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອະດີດສະຕີໝາຍ
ເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ແຊນດຣາ ຕໍເຣັສ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນໆປະ
ມານ 24 ເປີເຊັນ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີ 4 ຄັ້ງທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ກຽມແມັດເຕ ຕົກຢູ່ໃນອັນດັບ
ສອງ ດ້ວຍຄະແນນສຽງປະມານ 15 ເປີເຊັນ, ແລະ ຕາມມາເປັນອັນດັບສາມ ແມ່ນນັກ
ຂ່າວທ່ານ ເອັດມັອນ ມູເລັດ ດ້ວຍ 12 ເປີເຊັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີຈຳນວນຫຼາຍ
ໄດ້ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການນັບຄະແນນສຽງຊ້າ,ແລະ ວ່າຜົນຄະແນນສຸດທ້າຍ ຈະ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ໃນອີກປະມານສອງອາທິດ.
ການລົງຄະແນນສຽງຮອບທີສອງຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 11 ສິງຫານີ້.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເລີດ ຈະສືບທອດຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ຈິມມີ ໂມຣາ
ເລັສ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນອີກ ຍ້ອນສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ຈຳ
ກັດ.
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