ນັກຂ່າວທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກກີ ແມ່ນນຶ່ງໃນກຸ່ມຂອງບັນດານັກຂ່າວ
ຜູ້ທີ່ຖືກຕັ້ງໃຫ້ເປັນ “ບຸກຄົນແຫ່ງປີ” ຂອງວາລະສານ ໄທມ (TIME) ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້.
ວາລະສານດັ່ງກ່າວຈະຮັບຮອງເອົາຄົນນຶ່ງ ຫຼື ກຸ່ມຂອງຄົນກຸ່ມນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຂ່າວ
ແລະ ບັນຫາໃນໂລກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ “ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກໍຕາມ.”
ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ທ່ານ ເອັດເຫວີດ ແຟລເຊັນຕາລ (Edward Felsenthal) ໄດ້
ປະກາດບຸກຄົນແຫ່ງປີ 2018 ວ່າແມ່ນ "ຜູ້ພິທັກ ແລະ ສົງຄາມແຫ່ງຄວາມຈິງ" ໃນລາຍ
ການ “Today” ຂອງໂທລະພາບ NBC.
ນອກຈາກທ່ານ ຄາຊອກກີ, “ຜູ້ພິທັກ” ອີກຄົນນຶ່ງເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານຂອງໜັງສືພິມ
ແຄັບປິໂຕ ກາແຊັດ (Capital Gazette) ໃນເມືອງ ແອນນາໂປລິສ, ລັດແມຣີແລນ,
ເຊິ່ງສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ 5 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການສັງຫານໝູ່ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງ
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວເມື່ອເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບກຽດພ້ອມກັນນັ້ນກໍແມ່ນນັກຂ່າວຊາວ ຟີລິບປິນ ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ເຣັສຊາ,
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫາການຫຼົບໜີພາສີ, ແລະ ນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ທ່ານ ວາ ໂລນ
ແລະ ທ່ານ ຈໍ ໂຊ ໂອ, ຜູ້ທີ່ຖືກຂັງຄຸກໃນ ມຽນມາ ເກືອບ 5 ປີແລ້ວ.
ຫົວໜ້າບັນນາທິການຂອງ ຣອຍເຕີ ທ່ານ ສເຕເຟັນ ແອດເລີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກໍ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວລູກນ້ອງຂອງທ່ານອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ທ່ານ ແອດເລີ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ປີນຶ່ງຜ່ານມາແລ້ວ, ນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ທ່ານ ວາ ໂລນ ແລະ ທ່ານ ຈໍ ໂຊ ໂອ ໄດ້
ຖືກຈັບໃນການວາງແຜນໂດຍຕຳຫຼວດ ທີ່ຕັ້ງໃຈຈະເຂົ້າແຊກແຊງດ້ວຍການລາຍງານ
ຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່ໃນ ມຽນມາ. ເລື່ອງກໍແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງຢູ່ໃນຄຸກ ສຳ
ລັບຄວາມຜິດທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດນັ້ນ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນ
ສັນຍາຂອງ ມຽນມາ ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ, ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະ ລະບຽບກົດ
ໝາຍ.”
ວາລະສານ ໄທມ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄະນະກຳມະການເພື່ອປົກປ້ອງສະຖິຕິຂອງນັກຂ່າວ,
ທີ່ກ່າວເນັ້ນວ່າ ນັກຂ່າວ 262 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກໃນປີ 2017 ແລະ ວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ຄາດວ່າ ຕົວເລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນປີນີ້.
ບັນນາທິການ ທ່ານ ຄາລ ວິກ ໄດ້ຂຽນວ່າ, “ນີ້ຄວນຈະເປັນເວລາ ເມື່ອປະຊາທິປະໄຕ
ຈະກ້າວກະໂດດໄປຂ້າງໜ້າ,” ແຕ່ “ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນກຳລັງຖອຍຫຼັງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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