ມີການວາງແຜນໂຮມຊຸມນຸມເດີນຂະບວນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ກຣີສ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຕົກລົງ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິ ລະຫວ່າງກຣີສ ແລະມາເຊໂດເນຍ.
ຊາວກຣີສຍັງມີຄວາມເຫັນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມາເຊໂດເນຍ ຈະປ່ຽນຊື່ຂອງຕົນເປັນສາທາລະນະລັດມາເຊໂດເນຍເໜືອ ແລະກຣີສ ກໍຈະຢຸດເຊົາ ການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ໃນອົງການເນໂຕ້ ແລະສະຫະພາບຢູໂຮບ ຂອງປະ ເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼມບອລການດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການເດີນຂະບວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງເອເທັນໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ຄາດວ່າ ຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 150,000 ຄົນ ຫຼືຫລາຍກວ່ານັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງຊາວກຣີສກ່າວວ່າ ຊື່ໃໝ່ຂອງມາເຊໂດເນຍ ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊື່ ແລະມູນເຊື້ອທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງກຣີສ. ມາເຊໂດເນຍ ແມ່ນຊື່ຂອງແຂວງໃນພາກເໜືອກຣີສ ທີ່ມີຊື່ສຽງຍ້ອນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງພະເຈົ້າອາເລັກຊານເດີ້ມະຫາຣາດ.
ພວກຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເຂັ້ມແຂງເປັນພິເສດຢູ່ໃນແຂວງມາເຊໂດເນຍຂອງກຣີສ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ ພາກັນຂຽນປ້າຍຄຳຂວັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະມາຊິກສະພາ ລົງຄະແນນສຽງ ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໃນທົ່ວປະເທດຂອງປະຊາຊົນກຣີສ ພົບວ່າ ຫລາຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ຕອບຄຳຖາມ ແມ່ນຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເລັກຊິສ ຊີປຣາສ ຕ້ອງສູນເສຍພັນທະມິດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາ 4 ປີໃນສະພາ ຫຼັງຈາກພັນທະມິດ ຫົວຊາດນິຍົມຂອງທ່ານໄດ້ໂຕນໄປເຂົ້າກັບພວກປະທ້ວງ. ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຊີປຣາສໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຫວຸດຫວິດ ໃນການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈລັດຖະບານຢູ່ໃນສະພາ ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ.
ທ່ານຊີປຣາສຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຕ້ວາທີທາງໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບແຜນການປ່ຽນຊື່ດັ່ງກ່າວກັບ ມາເຊໂດເນຍກ່ອນທີ່ຈະພາແຫ່ງຊາດຈະລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຣີສ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍມາເຊໂດເນຍ ທ່ານ ໂຊແຮນ ຊາເອັຟ ໄດ້ຕົກລົງຮັບເອົາການປານີປານອມເມື່ອເດືອນມິຖຸນາປີແລ້ວເພື່ອຍຸຕິການ ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບເລື້ອງຊື່ດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງສອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ