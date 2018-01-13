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ຕຳຫຼວດ ປາບຈະລາຈົນ ໃນກຣີສ ຍິງລະເບີດ ນ້ຳຕາ ໃສ່ ພວກປະທ້ວງ

ຕຳຫຼວດ ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາ ເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ນະຄອນຫູວງເອເທັນ.

ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ໄດ້ໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເອເທັນ
ຂອງກຣີສ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍພັນຄົນ ພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍປະຢັດມັດທະຍັດສະບັບໃໝ່ ທີ່ຈະມີການລົງຄະ
ແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ ໃນວັນຈັນຈະມານີ້.

ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ເວລາພວກປະທ້ວງກຸ່ມນຶ່ງ ພະຍາຍາມຈະບຸກເຂົ້າໄປ
ໃນຕຶກສະພາ. ບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີການຈັບກຸມ ຫຼືມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຕ່ປະການໃດ.

ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕະຫຼອດອາທິດຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງຂອງກຣີສນີ້ແມ່ນນຶ່ງໃນແຜນການຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນເທື່ອສຸດທ້າຍກ່ອນ
ແຜນການຊ່ອຍກອບກູ້ເສດຖະກິດ ຂອງສະພາບຢູໂຣບຊ່ອຍກຣີສຈະສິ້ນສຸດລົງໃນ
ເດືອນ ສິງຫາປີນີ້. ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຈະຈຳກັດສິດທິ ຂອງພວກກຳມະກອນ ທີ່ຈະນັດ
ຢຸດງານ ແລະເລັ່ງລັດການຍຶດອະສັງຫາຣິມະຊັບ.

ການນັດຢຸດງານໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ລົບກວນລະບົບການຂົນສົ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ
ເອເທັນ. ໃນມື້ວັນຈັນ ຄາດວ່າ ການປະທ້ວງ ຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ດ້ວຍການນັດຢຸດ
ງານເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການສັນຈອນທາງອາກາດ
ແຕ່ຕອນທ່ຽງ ຫາບ່າຍ 3 ໂມງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການນັດຢຸດງານຂອງລະບົບ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ກໍຄາດວ່າຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປພ້ອມດ້ວຍການນັດຢຸດງານ
ຂອງພວກຄົນງານຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆ.

ສະຫະພັນກຳມະບານໃຫຍ່ຂອງພວກຄົນງານກຣີສ ກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ
ນີ້ “ແມ່ນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ແກ່ພວກຄົນງານກຣີສ ລະບົບ
ເບ້ຍບຳນານແລະການຫວ່າງງານຊຶ່ງຈະມີຜົນລຶບລ້າງແມ່ນແຕ່ສິດທິທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ ເຊັ່ນສິດທິໃນການນັດຢຸດງານ” ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການຊ່ອຍກອບກູ້ ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງກຣີສແມ່ນດີ
ຂຶ້ນໂດຍເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະດຳລົງຄົງຢູ່ໄດ້ຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ ໂດຍປາສະຈາກລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 9 ປີ.

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