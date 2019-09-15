ຄວາມພະຍາຍາມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍລັດຖະບານ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວຊີແລນ
ເພື່ອປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍໃນຄອມພິວເຕີອອນໄລນ໌ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້
ຖຽງກັນຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນ ອິນເຕີແນັດ, ດ້ວຍນັກວິ
ເຄາະບາງຄົນໄດ້ເຫັນໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆສຳລັບປະເທດ ແລະ ຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນ
ໂລຈີ ເພື່ອການດຳເນີນການຮ່ວມກັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຕົ້ນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍທຳ
ອິດຂອງໂລກ ເພື່ອຍັງຢັ້ງລັດທິຫົວຮຸນແຮງທາງອອນໄລນ໌, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງ
ຫຼາຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ 5 ເວັນໄຊ້ ເອົາເນື້ອຫາຂໍ້ມູນຫົວຮຸນແຮງອອກ ຫຼືປະເຊີນກັບການລົງ
ໂທດ. ເວັບໄຊ້ທີ່ສ້າງຄວາມລົບກວນທັງຫຼາຍແມ່ນມີຫ້ອງການຢູ່ນອກປະເທດ ອອສ
ເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງຄະນະກຳມາທິການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອີເລັກໂທຣນິກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ໜັງສືພິມ Financial Times. ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການ
ສືບສວນສອບສວນ ແລະ ປົດເນື້ອຫາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອອກ.
ໃນປະເທດ ນິວຊີແລນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນຄົນຜິວຂາວທີ່ຈຳ
ແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນອື່ນ ໄດ້ເປີດສາດຍິງປືນໃນວັດອິສລາມສອງແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຍິງ
ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 51 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຖ່າຍທອດສົດການກະທຳຂອງລາວລົງໃນ
ເຟສບຸກ. ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ທວິດເຕີ ທ່ານ ແຈັກ ດໍຊີ ໄດ້
ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແວລລິງ
ຕັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ບໍລິສັດຂອງລາວສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍລົບ
ລ້າງຂໍ້ມູນຄວາມຮຸນແຮງຈາກສື່ສັງຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການພົບປະດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງທ່ານນາງ ອາເດີນ ຜ່ານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
Christchurch Call, ເປັນການໃຫ້ຄຳສັນຍາຈາກ 18 ປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດເທັກໂນ
ໂລຈີ 8 ແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເມື່ອວັນທີ 15 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນລົບ
ລ້າງຂໍ້ມູນຫົວຮຸນແຮງຈາກ ອິນເຕີແນັດ.