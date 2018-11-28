ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານນາງຊິນດີ ໄຮດ໌-ສມິດທ໌ (Cyndi Hyde-Smith)
ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ເອົາບ່ອນນັ່ງສະມາຊິກສະພາສູງ ຕາງໜ້າ
ໃຫ້ລັດມິສຊິສສິບປີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງໄຮດ໌-ສມິດທ໌ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 54 ເປີເຊັນ ໂດຍເອົາຊະນະຜູ້ສະໝັກຂອງ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໄມຄ໌ ແອັສປີ (Mike Espy.)
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜູນວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນເປັນ
ຍ້ອນ “ຄຸນຄ່ານິຍົມແນວທາງເດີມ ຂອງພວກເຮົາ” ຊຶ່ງທ່ານນາງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ວ່າ ຈະເອົາໄປວໍຊິງຕັນນຳ.
ທ່ານນາງໄຮດ໌-ສມິດທ໌ ກ່າວວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ທຸກໆຄົນຮູ້ ບໍ່ວ່າ ທ່ານ
ຈະ ປ່ອນບັດເອົາໃຜໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວມິສຊິສສິບປີ
ສະເໝີ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດວຽກ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈິງ ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ລັດ
ມິສຊິສສິບປີ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງກາງສະໄໝປີ 2018
ບ່ອນສຸດທ້າຍ ແລະເຮັດໃຫ້ພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາສູງ 53 ຕໍ່
47 ສຽງ ເວລາລັດຖະສະພາສະໄໝໜ້າ ເປີດປະຊຸມໃນເດືອນມັງກອນຈະມາ ຊຶ່ງໃນ
ປັດຈຸບັນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍແຕ່ພຽງ 51 ຕໍ່ 49 ສຽງ.
ສ່ວນພັກເດໂມແຄັດເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບ 8 ປີໂດຍໄດ້ຮັບ
ບ່ອນນຶ່ງຕື່ມອີກຢ່າງໜ້ອຍ 38 ບ່ອນ ໃນການປ່ອນບັດເມື່ອວັນທີ 6 ພະຈິກ ໂດຍມີຢູ່
2 ບ່ອນ ຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນເທື່ອຍ້ອນຄະແນນສຽງໃກ້ຄຽງກັນໂພດ.
ທ່ານນາງໄຮດ໌-ສມິດທ໌ ຈະຮັບໜ້າທີ່ໃນລະຍະ 2 ປີສຸດທ້າຍຂອງອະດີດສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ແທດ ຄອກແຣນ (Thad Cochran) ທີ່ລາອອກຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບ ໃຫ້ເສັດສິ້ນລົງ. ບ່ອນນັ່ງດັ່ງກ່າວຈະມີການເລືອກຕັ້ງອີກໃນປີ 2020.
ການເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ຢູ່ໃນລັດທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ອັນເປັນທີ່ໝັ້ນ
ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ແມ່ນຍ້ອນ ທ່ານນາງໄຮດ໌-ສມິດທ໌ຊຶ່ງເປັນຄົນຜິວ
ຂາວ ຫຼືທ່ານແອັສປີ ຊຶ່ງເປັນຄົນຜິວດຳ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ ກາຍ 50 ເປີເຊັນ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງທີ່ມີຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 4 ທ່ານ ເມື່ອສາມອາທິດກ່ອນນີ້.
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