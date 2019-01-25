ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຮັບເອົາ ການຕົກລົງ ຊຶ່ງຢ່າງໜ້ອຍກໍໃຫ້ເປີດລັດຖະບານກາງຄືນເປັນການຊົ່ວຄາວ ຖ້າຫາກວ່າ ມີການບັນຈຸຂໍ້ຄວາມ “ວາງເງິນມັດຈຳສ່ວນນຶ່ງ” ກ່ຽວກັບການສ້າງກຳແພງຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ ມາສອງປີແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຊາດແມ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງກຳແພງ ເພື່ອປ້ອງກັນໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ເກືອບແມ່ນ ເປັນການຮຸກຮານ” ຂອງພວກອາຊະຍາກອນ ພວກຄ້າມະນຸດ ແລະຢາເສບຕິດ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຕ້ອງການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຍ້ອນທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ມີຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ມີວຽກເຮັດງານທຳ.
ແຕ່ຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະພາສູງສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດຢຸດເຊົາການປິດລັດຖະບານ ທີ່ດົນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ສາມາດຮັບຜ່ານທັງສອງຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ແຂ່ງຂັນກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປິດລັດຖະບານເປັນເວລາ 34 ມື້ ສິ້ນສຸດລົງ.
ຮ່າງກົດໝາຍຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດເອົາເງິນທີ່ຕ້ອງການສ້າງກຳແພງ ຂອງທ່ານທຣຳ ໃນມູນຄ່າ 5 ພັນ 700 ລ້ານໂດລາເຂົ້ານຳ ນອກຈາກການປະຕິຮູບດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງແບບຈຳກັດແລະການໃຫ້ທຶນລັດຖະບານໄປຈົນໝົດສົກງົບປະມານຂອງປີນີ້ ໄດ້ຮັບຄະແນນແຕ່ພຽງ 50 ຕໍ່ 47 ສຽງ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງ ຈາກ ລັດເຄນຕັກກີ ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນວ່າ "ເປັນການປະນີປະນອມ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທີ່ສາມາດຍຸຕິສະພາບການ ບໍ່ໄປບໍ່ມາໄດ້ ໃນທັນທີ. ທາງເລືອກແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະປະເທດຊາດກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງຢູ່."
ທ່ານແມັກຄອນແນລ ກ່າວຢ້ຳວ່າ ແຜນການຂອງພັກຣີພັບບລີກັນແມ່ນເປັນພຽງແຜນການດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບລາຍເຊັນຂອງປະທານາທິບໍດີ. ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທຳນຽບຂາວ ເພື່ອຫາທາງອອກແກ້ໄຂສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາດັ່ງກ່າວ.
ຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງແຕ່ພຽງ 52 ຕໍ່ 44 ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້ ທັງໆທີ່ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 6 ທ່ານລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ.
ທັງສອງຮ່າງກົດໝາຍ ແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄະແນນສຽງ ຈຶ່ງຈະຜ່ານສະພາສູງ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 100 ທ່ານ. ເວລານີ້ ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ແຕ່ພຽງ 53 ຕໍ່ 47.
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