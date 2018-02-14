ອົງການ ຂອງ ເຢຍຣະມັນ ຈະຊ່ວຍລາວ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ໃຫ້ພູຫີນໜາມໜໍ່ ເປັນມໍລະດົກໂລກ

ອົງການປົກປັກຮັກສາ ລະບົບນິເວດ ຂອງລັດຖະບານເຢຍຣະມັນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ
ທາງການລາວ ໃນການຕຽມແຜນການນຳສະເໜີໃຫ້ UNESCO ຮັບຮອງພູຫີນໜາມ
ໜໍ່ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ.
ທ່ານທອງໃບ ໂພທິສານ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນາທຳ
ແລະທອງທ່ຽວໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການກະກຽມວຽກງານໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີ
ໃຫ້ອົງການ UNESCO ພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນ
ໜາມໜໍ່ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທໍາສາມະຊາດນັ້ນ
ໄດ້ສຳເລັດໃນຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ແລະຄາດວ່າ ຈະສາມາດ ນຳເອກກະສານສຳຄັນ
ຕ່າງໆເຖິງອົງການ UNESCO ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2019 ເປັນຢ່າງຊ້າ.
ທ່ານທອງໃບ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າມີໂອກາດສູງທີ່ UNESCO ຈະຮັບຮອງເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກ
ເປັນເຂດທີ່ຍັງມີທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ແລະປົກຫູ້ມດ້ວຍປ່າໄມ້ ຢ່າງໜາແໜ້ນໃນ
ພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າ 82,000 ເຮັກຕາ ທັງຍັງເປັນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຊ້າງປ່າຈຳນວນ
ຫລາຍຮ້ອຍໂຕ ແລະສັດປ່າຫາຍາກຫລາຍຊະນິດອີກດ້ວຍ.
ທ່າງດ້ານທ່ານ Bastian Purer ຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງການປົກປັກຮັກສາລະ
ບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະຊີວະນາໆພັນຂອງລັດຖະບານເຢຍຣະມັນ (GIZ) ປະຈຳ ສປປ
ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວໃນການ ຕຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ
ແຜນການນຳສະເໜີ UNESCO ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮັງເອົາພູຫີນໜາມໜໍ່ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກ
ໂລກທາງທະມະຊາດນັ້ນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນວ່າ UNESCO ຈະໃຫ້ການຮັບ
ຮອງຢ່າງແນ່ນອນ ຫາກແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນຍັງຈະຕ້ອງດຳເນີນງານໃນ 3 ດ້ານໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານຂອງ UNESCO ກໍຄືແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານທາງດ້ານ
ເທັກນິກ ແລະການບໍລິຫານງານພາຍໃນຂອງກົມມໍລະດົກຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ຂອງ UNESCO ດັ່ງທີ່ທ່ານ Bastian ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການລາວກໍຍັງບໍ່ສາມາດກຳໜົດເວລາທີ່ຊັດເຈນໄດ້ວ່າ UN-
ESCO ຈະໄດ້ມີການພິຈາລະນາມາດຕະການສະເໜີຂອງລາວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເມື່ອໃດ
ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບການທີ່ຈະແນະນຳສະໜີໃຫ້ UNESCO ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ເອົາທົ່ງໃຫ້ຫີນໃນແຂວງຊຽງແຂວາງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກນັ້ນ ກໍໄດ້ເລື່ອນມາແລ້ວ
ຫລາຍຄັ້ງ ເພາະວ່າທາງການລາວຍັງຈະຕ້ອງທຳການສຶກສາໃນລາຍລະອຽດ ເພື່ອ
ກຳນົດແຜນການອະນຸລັກເຂດທົ່ງໃຫຫີນໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ UNESCO ກຳນົດ
ໄວ້ໃນທຸກໆດ້ານເສຍກ່ອນ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທາງການລາວກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ການຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ ການສຶກສາ
ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການດຳເນີນການຈົນເຖິງເມື່ອໃດແທ້ ເນື່ອງຈາກວ່າໄຫຫີນ
ທີ່ມີຢູ່ຫລາຍບກວ່າ 2,000 ໝ່ວຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້
ເວລາໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະຂຶ້ນທະບຽນໄຫຫີນທຸກໜ່ວຍຢ່າງລະອຽດ ແລະການ
ທີ່ໄຫຫີນຕັ້ງຢູ່ຢ່າງກະຈັດກະຈາຍກັນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການອະນຸລັກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ສະດວກຕໍ່ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະການຄຸ້ມ
ຄອງຮັກສາເຂດທົ່ງໄຫຫີນດັ່ງກ່າວ ທາງການລາວກໍໄດ້ເລືອກເອົາສະເພາະ 11 ເຂດ
ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສະເໜີ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດ ນຳສະເໜີຕໍ່ອົງ
ການ UNESCO ໄດ້ພາຍໃນປີ 2018 ນີ້ ຫລືກ່ອນການນຳສະເໜີເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ທີ່ກຳນົດເປົ້າໝາຍໄວ້ກາຍໃນປີ 2019 ນັ້ນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ທາງການລາວມີງົບປະມານຢ່າງຈຳກັດກໍຍັງຖືອີກເປັນບັນຫາ
ນຶ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຊັກຊ້າ.
ທາງດ້ານທ່ານຄຳເພັດ ພົມມະດວງໄກສອນ ຫົວໜ້າຜະແນກຖະແຫລງຂ່າວວັດທະ
ນະທຳ ແລະທ່ອງທຽວແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການກະກຽມແຜນການ ທີ່ຈະ
ສະເໜີຕໍ່ UNESCO ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮອງເຂດທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກນັ້ນໄດ້
ຄືບໜ້າໄປຫລາຍແລ້ວ ໂດຍໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະຂຶ້ນທະບຽນໄຫຫີນໄດ້ແລ້ວ
ຫລາຍກວ່າ 2,000 ໜ່ວຍໃນ 70 ກວ່າພື້ນທີ່ ຈື່ງຍັງຈະຕ້ອງດຳເນີນການສຳຫລວດ
ເພື່ອລົງທະບຽນໄຫຫີນທີເຫລືອໃນອີກ 50 ກວ່າພື້ນທີ່ໃຫ້ແລ້ວເສັດເສຍກ່ອນ ແລະ
ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຍັງຈະຕ້ອງສຶກສາອົດມຮົມປະຊາຊົນລາວ ໃນພື້ນທີ່ ເພື່ອໃຫ້ການຮ່ວມ
ມືເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງໄຫຫີນອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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