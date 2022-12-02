ລັດຈໍເຈຍ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດສະພາສູງໃນວັນທີ 6 ທັນວານີ້. ເຊິ່ງເດີມພັນໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ແມ່ນສູງເຖິງແມ່ນວ່າພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຄວບຄຸມສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງດ້ວຍ 50 ບ່ອນນັ່ງແລ້ວກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ຣາຟາແອລ ວໍນັອກ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ທ່ານ ເຮີແຊລ ວອກເກີ ຜູ້ທ້າຊິງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການເຮັດແທ້ງລູກຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນຈະລົງແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດ ຫຼັງຈາກບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຄະແນນສຽງເຖິງ 50 ເປີເຊັນທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອຄວ້າໄຊຊະນະ ໃນການວັນເລືອກຕັ້ງເດືອນແລ້ວນີ້.
ສິດໃນການເຮັດແທ້ງລູກໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນຢູ່ລັດຈໍເຈຍ ເຊິ່ງແມ່ຍິງລາວຢູ່ນະຄອນ ແອັດແລນຕ້າ ທີ່ຈະໄປລົງຄະແນນສຽງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ເອື້ອຍຈະໄປເລືອກເອົາທ່ານ ວໍນັອກ ອີກ ເພາະວ່າມັກນະໂຍບາຍເພິ່ນ, ເພິ່ນກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດທິໃນການເຮັດແທ້ງລູກຂອງແມ່ຍິງ. ເຊິ່ງມັນສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງທຸກຄົນຫຼາຍ.”
ບັນຫາສິດທິໃນການເຮັດແທ້ງລູກແມ່ນສຳຄັນເປັນອັນດັບສອງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ມັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງໂດຍໂທລະພາບຂ່າວ NBC.
ຖ້າທ່ານ ວໍນັອກ ໄດ້ຊະນະຄັ້ງນີ້ ພັກເດໂມແຄຣັດຈະມີສຽງສ່ວນຫຼາຍເປັນ 51 ຕໍ່ 49 ແລະ ຈະເປັນການດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນສະພາສູງສະໄໝທີສອງຂອງທ່ານດ້ວຍ.