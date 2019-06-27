ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄປເຖິງນະຄອນໂອຊາກະ ປະເທດຍີປຸ່ນແລ້ວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງຜູ້ນຳປະເທດໃນກຸ່ມ
ຈີ 20.
ການພົບປະທຳອິດຂອງທ່ານ ແມ່ນຮັບປະທານອາຄານຄ່ຳ ແລະເຮັດວຽກໄປພ້ອມ ຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສະກັອດ ມໍຣິສັນ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງການພົບປະດັ່ງກ່າວ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງ ແມ່ນ “ເປັນພັນທະມິດທີ່ດີຫຼາຍ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາເບິ່ງແຍງ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຂາດດຸນ
ການຄ້າ ທີ່ຕົກທອດມາກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ແລະແມ່ນກະທັງ ພວກ
ເຮົາໄດ້ຊ່ວຍພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາທາງດ້ານທະຫານ.”
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃຫຍ່ນັ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງມີໝາຍກຳນົດທີ່ຈະພົບປະ
ສອງຝ່າຍກັບຫຼາຍໆປະເທດ ຮວມທັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນທ່ານນາງ
ແອງເກີລາ ເມີໂກ ແລະປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນໃນວັນ
ພະຫັດ ແລະໃນມື້ວັນສຸກ ຈະເຈລະຈາກັບຜູ້ນຳປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ ມີທ່າທາງວ່າຈະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອ
ງການຄ້າ ຫລັງຈາກການເຈລະຈາໄດ້ແຕກຫັກລົງ ແລະການເພີ້ມການເກັບພາ
ສີຂອງທັງສອງຝ່າຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ທີ່ແນ່ນອນເທື່ອ ໃນການພົບປະລະຫວ່າງ
ທ່ານທຣຳແລະທ່ານປູຕິນ ແຕ່ກໍຮັບຮູ້ວ່າພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ແນ່ນອນແມ່ນຈະໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຢູເຄຣນ ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະເວເນຊູເອລາ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານທຣຳຍັງຄາດວ່າ ຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ ການກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ອີຣ່ານ ໂດຍຊອກຫາຊ່ອງທາງບໍ່ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້
ຮັບລາຍໄດ້ທີ່ສຳຄັນຈາກການຂາຍນ້ຳມັນ ແລະເປີດການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ກ່ຽວ
ກັບໂຄງການນິວເຄລຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດແລ້ວ ທ່ານທຣຳຈະເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງໂຊລຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ ອິນ ເພື່ອ
ຫາທາງຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
U.S. President Donald Trump is in Osaka, Japan, where he is attending a summit with other leaders from the Group of 20.
His first meeting was a working dinner with Australian Prime Minister Scott Morrison during which Trump said the two countries have been "very good allies."
"We work with our allies. We take care of our allies," he said. "I've inherited massive trade deficits with our allies. And we even help our allies militarily."
On the sidelines of the main event, Trump is scheduled to hold a number of bilateral meetings, including those with German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin on Thursday and Friday talks with Chinese President Xi Jinping.
The U.S.-China talks are likely to touch on trade after a breakdown in negotiations and an escalation of tariffs by both sides.
U.S. officials said there was no fixed agenda for Trump's meeting Putin, but acknowledged the two leaders would almost certainly discuss issues involving Ukraine, the Middle East and Venezuela.
Trump is also expected to use the G-20 sessions to convey that his administration intends to continue applying economic pressure on Iran, seeking to deny the country its important oil revenue and bring about fresh negotiations on its nuclear program.
After the summit, Trump flies to Seoul to discuss with South Korean President Moon Jae-in ways to ease tensions with North Korea.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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