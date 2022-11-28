ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ຕົນເອງ ໃນການຫລີກເວັ້ນຄວາມອັບອາຍອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ການຕົກຮອບບານໂລກກ່ອນໝູ່ ເມື່ອພວກເຂົາສາມາດໄດ້ສະເໝີກັບທີມຊາດສະເປນ 1 ປະຕູຕໍ່ 1 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ດ້ວຍທ້າວນິກກລາສ ຟູລຄລູກ (Niclas Fuelkrug) ຍິງເຂົ້າປະຕູຕີສະເໝີໄດ້ ໃນເວລາ 83 ນາທີ ໃນການລົງແຂ່ງຂັນ ພຽງຄັ້ງທີສາມສຳລັບປະເທດຂອງລາວ.
ຜົນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມແຊ້ມປ້ຽນສີ່ສະໄໝ ປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນຮອບຕໍ່ໄປທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາຊະນະທີມຊາດຄອສຕາຣິກາເທົ່ານັ້ນ ໃນວັນພະຫັດ ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະກໍຍັງໝາຍຄວາມວ່າ ທີມສະເປນ ບໍ່ທັນຜ່ານສາຍ ອີ ເທື່ອ ເພາະວ່າ ທີມຊາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຄອສຕາຣິກາ ອາດຜ່ານຮອບຄັດເລືອກນີ້ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ ໂມຣົກໂກ ກັບ ແບລຈ້ຽມ ນັ້ນ ທ້າວອັບແດລຮາມິຕ ຊາບີຣີ ຍິງເຂົ້າປະຕູທີ່ມີມຸມແຄບຢ່າງໃຈກ້າ ແລະເພື່ອນນັກເຕະ ທ້າວແຊກກາຣາຍ ອາບູຄ໌ລາວ (Zakaria Aboukhlal) ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາແທນນັ້ນ ກໍໄດ້ຍິງເຂົ້າລູກທີສອງຕື່ມໃນຊ່ວງຕໍ່ເວລາສຳລັບການຢຸດເກມ ຊຶ່ງທີມຊາດໂມຣົກໂກ ສາມາດເອົາຊະນະທີມຊາດແບລຈ້ຽມ ໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ໃນການແຂ່ງຂັນເຕະ ບານໂລກ ສາຍ ແອັຟ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂດຮາ ຂອງກາຕ້າ.
ການຍິງລູກໃໝ ຢູ່ໃກ້ແຈທຸງເຕະມຸມ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮັກສາປະຕູຂອງແບລຈ້ຽມ ທ້າວທີໂບຕ ຄວດທົວສ໌ (Thibaut Courtois) ກຳລັງອອກໄປຈາກປະຕູພໍດີ ເຂົ້າມຸມເທິງເບື້ອງຂວາ ໃນຊ່ວງເວລາ 73 ນາທີ ແລະໄດ້ເອົາຊະນະ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ຈຶ່ງໄດ້ຜ່ານຮອບທຳອິດ ອັນເປັນພຽງໄຊຊະນະຄັ້ງທີສາມຢູ່ໃນບານໂລກຮອບສຸດທ້າຍຂອງໂມຣົກໂກ.
ຄູ່ລະຫວ່າງ ຄອສຕາຣິກາ ແລະ ຢີ່ປຸ່ນ ນັ້ນ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ພາດໂອກາດໄປ ທີ່ຈະຜ່ານຮອບທຳອິດ 16 ທີມສຸດທ້າຍຂອງບານໂລກ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ້າວຄີເຊີຣ ຟູລເລີ ຍິງເຂົ້າປະຕູ ໃນນາທີ ທີສິບ ກ່ອນຈະໝົດເວລາ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອສຕາຣິກາ ຊະນະ 1 ປະຕູຕໍ່ 0 ໄປໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ພວກເຂົາ ບໍ່ຄ່ອຍມີໂອກາດໃດໆເລີຍ ຢູ່ໃນເມືອງອາລ ເຣຢານ ຂອງກາຕ້າ.
ສ່ວນທີມແດນຊາມູໄຣ ໃສ່ເສື້ອສີຟ້າ ບໍ່ສາມາດສຸມແຮງກຳລັງຂອງການເອົາຊະ ນະທີມເຢຍຣະມັນ ມາແລ້ວນັ້ນ ແລະກໍເລີຍໄດ້ພາດໂອກາດໄປຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼິ້ນເກມທີ່ສ້າງສັນເລີຍ ກັບຝ່າຍທີມຊາດຄອສຕາຣິກາ ທີ່ໄດ້ຫຼິ້ນເກມປ້ອງກັນຢ່າງເດັດດ່ຽວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ 7 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃຫ້ແກ່ສະເປນ ໃນຮອບທຳອິດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ.
ໃນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ ໂຄຣເອເຊຍ ກັບ ການາດາ ທ້າວອາລຟອນໂຊ ເດວີສ໌ ໄດ້ຍິງເຂົ້າປະຕູທຳອິດຂອງການາດາ ໃນການແຂ່ງຂັນບານໂລກ ທີມຊາຍ ແຕ່ມັນເປັນໄຊຊະນະຂອງໂຄຣເອເຊຍ ທີ່ທ້າວອານເດຣຈ ຄຣາມາຣິກ (Andrej Kramaric) ໄດ້ເປັນຫົວຫອກຂອງທີມ ນຳເອົາໄຊຊະນະມາໄດ້ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ ດ້ວຍ 4 ປະຕູຕໍ່ 1 ໃນສາຍແອັຟ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງອາລ ເຣຢານ ຂອງກາຕ້າ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດຄວາມຫວັງໃດໆທີ່ຈະຜ່ານຮອບຕໍ່ໄປຂອງປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມໂຄຣເອເຊຍ ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະຜ່ານຮອບນີ້ໄປໄດ້ຢູ່.