ທີມເຕະບານຂອງບຣາຊີລ ຫຼິ້ນບານເໜືອກວ່າ ທີມເຊີເບຍ ໃນຄູ່ເປີດການແຂ່ງຂັນບານໂລກ ໃນສາຍ ຈີ

ທີມເຕະບານຂອງບຣາຊີລ ຫຼິ້ນບານເໜືອກວ່າ ທີມເຊີເບຍ ໂດຍຍິງເຂົ້າ 2 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນຄູ່ເປີດການແຂ່ງຂັນບານໂລກ ຫຼື World Cup ສາຍ G ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຂະນະທີ່ການຍິງເຂົ້າປະຕູຂອງທ້າວຣີຊາຣລີສັນ (Richarlison) ໃນເຄິ່ງເວລາທີສອງ ດ້ວຍການປີ້ນເຕະບານ ຢູ່ລະດັບກາຍຫົວ ຢ່າງປະທັບໃຈ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມແຊ້ມປ້ຽນ 5 ສະໄໝນີ້ ຂຶ້ນໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ໃນສາຍ G.
ທ້າວຣີຊາຣລີສັນ ຫຼິ້ນໃຫ້ທີມ ທັອດເທນແຮມ ຮັອດສເປີ (Tottenham Hotspur) ໃນຕຳແໜ່ງກອງໜ້າ ກໍໄດ້ຢູ່ໃນຟອມທີ່ດີ ເມື່ອລາວໃສ່ເສື້ອສີເຫຼືອງອອກຄຳຂອງບຣາຊີລ ໃນປີນີ້ ແລະລາວ ກໍໄດ້ເປີດຄະແນນ ດ້ວຍການແຕະບານເຂົ້າແບບງ່າຍໆ ກ່ອນທີ່ລາວ ຈະໄດ້ຍິງເຂົ້າອີກລູກທີສອງ ດ້ວຍການປີ້ນເຕະທາງອາກາດແບບກາຍະກຳ ເຮັດໃຫ້ທີມບຣາຊີລ ນຳໜ້າຢ່າງຂາດລອຍ.
ສ່ວນທ້າວຄຣິສຕຽນໂນ ໂຣນາລໂດ (Cristiano Ronaldo) ໄດ້ຂຽນຊື່ຂອງລາວລົງໃນປຶ້ມບັນທຶກສະຖິຕິ ທີ່ກາຍເປັນຜູ້ທຳອິດ ທີ່ຍິງເຂົ້າປະຕູ ໃນບານໂລກ 5 ຄັ້ງ ໂດຍນຳເອົາໄຊຊະນະມາໃຫ້ແກ່ປະເທດປອກຕຸຍການ ດ້ວຍຄະແນນ 3 ປະຕູຕໍ່ 2 ທີ່ແຂ່ງກັບທີມຊາດຂອງການາ ໃນວັນພະຫັດວານີ້.
ສຳລັບທີມການາແລ້ວ ເປັນທີມທີ່ມີນັກເຕະອາຍຸອ່ອນທີ່ສຸດ ໃນການເຕະບານໂລກ ປີນີ້ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຂຶ້ນກາຍເສັ້ນກາງເລີຍ ໃນຂະນະທີ່ທີມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ຢູ່ຕ່ຳສຸດ ໃນການແຂ່ງຂັນນີ້ ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຕັ້ງການປ້ອງກັນ ແລ້ວໃຫ້ເກືອບວ່າໝົດທຸກຄົນນຳບານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ໃນເຄິ່ງທີນຶ່ງ.
ສ່ວນຄູ່ທີສາມ ລະຫວ່າງ ສະວິດເຊີແລນ ກັບ ກາມາຣູນ ນັ້ນ ການຍິງເຂົ້າປະ ຕູຂອງທ້າວບຣຽວ ເອມໂບໂລ (Breel Embolo) ທີ່ເປັນປະຕູໄຊຊະນະນັ້ນ ກໍມີທ່າທີເສຍໃຈເພາະໄດ້ນຳເອົາຄວາມຜ່າຍແພ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດບ້ານເກີດຂອງລາວ ຄືກາມາຣູນ ດ້ວຍຄະແນນ 1 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນການແຂ່ງຂັນ ເຕະບານໂລກຂອງພວກເຂົາ ໃນສາຍ ຈີ ທີ່ໄດ້ແຂ່ງກັນຢູ່ໃນສະໜາມກິລາ ອາລ ຈານຸບ (Al Janoub Stadium) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ແລະຄູ່ທີສີ່ ລະຫວ່າງ ອູຣຸໄກວ ກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ້າວດີເອໂກ ໂກດິນ ປະຈຳແໜ່ງກອງຫຼັງຂອງອູຣຸໄກວ ແລະທ້າວເຟເດີຣິໂກ ວາລເວີດີ ກອງກາງ ທັງສອງໄດ້ຍິງຕຳຄານ ຂະນະທີ່ທີມຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ນີ້ ໄດ້ຖືກຢັບຢັ້ງໂດຍທີມຊາດເກົາຫຼີໃຕ້ ດ້ວຍຄະແນນ 0 ປະຕູຕໍ່ 0 ໃນການເປີດການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນສາຍ H ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊັ່ນກັນ.