ໃນກໍລະນີທຳອິດທີ່ບໍ່ຄືກໍລະນີອື່ນ, ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ຝຣັ່ງ ແຫ່ງນຶ່ງ ແລະ ສາຂາຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຢຸດປະຕິບັດການຢູ່ປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຊິ່ງທັງສອງໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງ ຊີເຣຍ ນັ້ນ, ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອສະໜອງວັດຖຸການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ ກຸ່ມແນວໂຮມ ອາລ-ນຸສຣາ (al-Nusrah Front).
ບໍລິສັດ ລາຟາຊ ເອັສ ເອ (Lafarge S.A.), ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຝຣັ່ງ, ແລະ ບໍລິສັດ ລາຟາຊ ເຊເມັ້ນ ຊີເຣຍ (Lafarge Cement Syria), ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຈ່າຍເງິນເກືອບ 6 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກລະບຸຊື່ໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນການແລກປ່ຽນສຳລັບການອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດໂຮງງານຊີເມັນ ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ຈາກປີ 2013 ຫາ 2014, ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານ.
ການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກອບມີການ “ບໍລິຈາກເງິນ” ໃນແຕ່ລະເດືອນໃຫ້ສອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ຊື້ວັດຖຸດິບຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ, ແລະ “ຈ່າຍພາສີ” ໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນຂອງ ຊີເມັນ ທີ່ບໍລິສັດນັ້ນໄດ້ຂາຍ, ອີງຕາມບັນດາໄອຍະການ.
ກົນໄກດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ຊີເຣຍ ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານໂດລາໃນລະຫວ່າງປະມານໄລຍະນຶ່ງປີ ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ ຊີເຣຍ, ອີງຕາມການກ່າວຫາໂດຍບັນດາໄອຍະການໃນເອກະສານຂອງສານ.
ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ຄວບຄຸມການປະພຶດຂອງຈຳເລີຍ. ເຂົາເຈົ້າຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍເງິນຄ່າໂທດດ້ານການເງິນໃນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ ເຈັດຮ້ອຍເຈັດສິບເຈັດລ້ານ, ເຈັດແສນແປດສິບພັນໂດລາ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ກ່າວວ່າຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຂີດໝາຍການລົງໂທດຄັ້ງທຳອິດຕໍ່ບໍລິສັດນຶ່ງ ສຳລັບການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານວັດຖຸ ໃຫ້ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ.
ຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານວັດຖຸໃຫ້ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ ປົກກະຕິແມ່ນຈະຖືກຕັ້ງຕໍ່ບຸກຄົນ.
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ອະທິບາຍວິທີ “ທີ່ອາຊະຍາກຳຂອງບໍລິສັດສາມາດພົວພັນກັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ,” ອີງຕາມການກ່າວຢ້ຳໂດຍຮອງໄອຍະການໃຫຍ່ ທ່ານນາງ ລີຊາ ໂມນາໂຄ.