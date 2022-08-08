ສັນຍາຢຸດຍິງ “ທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ" ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຈີຮາດ ອິສລາມ ໃນເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງຖືກໄກ່ເກ່ຍໂດຍລັດຖະບານ ອີຈິບ ນັ້ນ ປາກົດວ່າ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫວັງວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 44 ຄົນນັ້ນ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ສັນຍາຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການເວລາ 11:30 ຕອນແລງຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ໄດ້ແນເປົ້າເພື່ອຍັບຢັ້ງການຕໍ່ສູ້ໃນເຂດ ກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ 11 ວັນເມື່ອປີກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍເຂດແດນຊາຍຝັ່ງຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌.
ແນວໃດກໍ່ຕາມການໂຈມຕີໄລຍະສັ້ນໆ ແລະ ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນຈະມີການເຊັນສັນຍາຢຸດຍິງ, ດ້ວຍສຽງສັນຍານເຕືອນໄພໄດ້ດັງຂຶ້ນໃນພາກໃຕ້ຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນໄລຍະກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກຂີດເສັ້ນຕາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານວ່າມີຝ່າຍໃດໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຫຼັງຈາກສີ່ຊົ່ວໂມງ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກສົ່ງອອກສາມນາທີຫຼັງຈາກການຢຸດຍິງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ, ກອງທັບບົກຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ຈະຫຼວດທີ່ຖືກຍິງເຂົ້າໃສ່ເຂດແດນຂອງ ອິສຣາແອລ ນັ້ນ, ກອງທັບປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນກຳລັງໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທີ່ກວ້າງຂວາງ” ທີ່ເປັນຂອງພວກ ຈີຮາດ ອິສລາມ ໃນເຂດ ກາຊາ.
ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ມາ, ກອງທັບບົກໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າການໂຈມຕີ “ຄັ້ງສຸດທ້າຍ” ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເກີດຂຶ້ນເວລາ 11:25 ຕອນແລງ.
ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຢຸດຍິງກັນນັ້ນ, ແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍກຳລັງ ຖ້າມີຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຂອບໃຈຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ອີຈິບ ທ່ານ ອັບແດລ໌ ຟັດທາ ອາລ-ຊິສຊີ ສຳລັບບົດບາດຂອງປະເທດຂອງທ່ານໃນການໄກ່ເກ່ຍມັນ. ທ່ານ ໄບເດັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ໄພຫາຍະນະ.”
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທູດພິເສດສັນຕິພາບຕາເວັນອອກກາງຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຕໍ ເວັນເນັສແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຖານະການດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງຄົງບອບບາງຫຼາຍ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງທຸກຝ່າຍໃຫ້ປະຕິບັດການຢຸດຍິງ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກເປັນຕົ້ນມາ, ອິສຣາແອລ ໄດ້ດຳເນີນການລະດົມຍິງທາງອາກາດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຢ່າງໜັກໃສ່ຕຳແໜ່ງຂອງພວກ ຈີຮາດ ອິສລາມ ໃນເຂດ ກາຊາ, ດ້ວຍພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍິງຈະຫຼວດຫຼາຍຮ້ອຍລູກໃນການຕອບໂຕ້.